Марш прощания с компьютером

Марш прощания с компьютеромСегодня в 11:11
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Исполняется с печалью.
В Год экологии россиянам не грех помечтать. Например, чтобы у нас было, как в Германии: старый компьютер (принтер, телевизор) примут бесплатно, только довези и оставь на спецплощадке. Там его разберут – отдельно пластик, металлолом, отдельно "начинка" с драгметаллами. Переработку финансируют заводы-изготовители техники. Потому что исчерпавшая ресурс оргтехника относится к отходам III-IV класса опасности. На свалке под открытым небом, тем более при горении, она выделяет свинец, кадмий, ртуть и хром, бромиды и другие убийственные для здоровья вещества.
А теперь спустимся с небес на российскую землю. В 2017 году лишь 5% отработавшей оргтехники подлежит обязательной утилизации производителем либо импортером."Но даже в отношении этой квоты закон не действует – нет механизма", - говорит замначальника отдела государственной экологической экспертизы и нормирования Департамента Росприроднадзора по УрФО Вера Смышляева.
В 2017 году лишь 5% отработавшей оргтехники подлежит обязательной утилизации производителем либо импортером. Но даже в отношении этой квоты закон не действует из-за отсутствия механизма.
Проблему свесили на владельца техники, обязав сдавать электронный хлам фирмам-утилизаторам, платя им из собственного кармана. За нарушение правил обращения с отходами и порядка учета драгметаллов положены штрафы. Для юрлиц они исчисляются десятками и даже сотнями тысяч рублей.
Но к каждому ведь не приставишь санинспектора и сотрудника пробирного надзора. "Мелких предпринимателей и частных лиц никто проверять и наказывать за выброшенные мониторы не будет. Маловероятно, что полиция вдруг обследует свалку и вычислит хозяина нелегального мусора. Вообще-то полигонам ТБО запрещено принимать оргтехнику, а на деле целые артели бомжей ее выискивают, потрошат, потом сдают на запчасти или сырье", - отмечает Вера Смышляева.
Эксперт-эколог Владимир Плюснин согласен, что за утилизацией оргтехники должен быть муниципальный контроль. "Раньше нарушителей ловила за руку экологическая милиция, потом ее упразднили. Сейчас электронное оборудование чаще всего заканчивает свои дни в мусорном баке".
Предположим, вы – владелец малого предприятия и решили сдать свою оргтехнику в утиль. За 20 компьютеров в полном комплекте, 20 стационарных и столько же мобильных телефонов и три принтера с вас попросят от 11 до 19 тысяч рублей.
В идеале заказчик передает хлам компании-утилизатору и больше о нем не вспоминает. Но в интернете легко нарваться на мошенников - деньги возьмут, а технику свалят на лесной поляне. Отвечать за это придется… владельцу.
За нарушение правил обращения с отходами и порядка учета драгметаллов положены штрафы. Однако мелких предпринимателей и частных лиц проверять и наказывать за выброшенные мониторы некому. Маловероятно, что полиция вдруг обследует свалку и вычислит хозяина нелегального мусора.
Корреспондент "Уралинформбюро" предположил, что в Департаменте Росприроднадзора по УрФО есть перечень добросовестных переработчиков оргтехники. Оказалось, что это полузакрытая информация. Ее согласились предоставить только на личном приеме у инспектора.
Между тем список лицензированных компаний, имеющих право на утилизацию оргтехники, вы можете найти на сайте… Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Путь нелегкий: раздел "Деятельность" – "Охрана окружающей среды" - "Отходы производства и потребления" – "Рекомендации" – "О хозяйствующих субъектах, имеющих лицензию"…
Получить такую лицензию в Росприроднадзоре стоит 7500 рублей, предварительно в несколько раз больше нужно отдать Роспотребнадзору за оформление разрешения. Однако желающих не убавляется – по словам Веры Смышляевой, в прошлом году только в Свердловской области было выдано 388 лицензий.
В основном фирмы выступают посредниками, некоторые сами перерабатывают металлолом и пластик, затем реализуют. Драгметаллы идут на аффинаж, где из деталей извлекают ценные компоненты. Золото стоит около 2 340 рублей за грамм, платина – примерно 2 тысячи. В одном компьютере содержится от нескольких миллиграммов до 2 граммов золота. "Рентабельность бизнеса – в районе 10%, когда уже окупились затраты на оборудование – прессы и дробилки", - поделился с "Уралинформбюро" источник в одной из организаций.
Государство явно не спешит субсидировать утилизаторов, чтобы их услуги стали бесплатными для населения. С производителей и импортеров техники тоже спроса нет. Пока единственный способ экологично и без затрат избавиться от старого ноутбука – обменять его на новый по акции в крупной торговой сети. Альтернатива – довезти компьютерный утиль до мусорного бака.
Надежда ПРАВДИНА
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