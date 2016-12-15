На газовой бочке

По собственной небрежности.

Екатеринбургские газовики бьют тревогу. В городе развелось множество контор, которые берутся за ремонт газового оборудования, не имея при этом квалифицированных специалистов. Результат - многочисленные утечки, которые рискуют обернуться взрывом.

После визита лжегазовиков сотрудникам "Екатеринбурггаза" приходилось выезжать на аварийные заявки на Донбасскую,19, Пальмиро Тольятти, 28, Расточную, 47 и Техническую, 152. На запах газа жаловались жильцы домов № 119 по Софьи Перовской, №49 по Волгоградской, №34 по Газетной. Устранять нарушения потребовалось в домах №13 по Горнистов, №17 по Победы и №11 по Академической.

Как правило, истории похожи одна на другую. Так называемые работники газовой службы приходят в квартиры с требованием проверки газового оборудования. В противном случае угрожают штрафами за недопуск и отключением газа. Во время обследования выясняется, что оборудование нуждается в ремонте. Взяв за работу деньги, они уходят, а через некоторое время домовладельцы чувствуют запах газа и вызывают "Екатеринбурггаз", с которым заключен договор на обслуживание.

Сейчас на территории Екатеринбурга действует около 10 компаний, в компетентности которых «Екатеринбурггаз» сильно сомневается. В списке - "Ресурс Инжиниринг", "Финанас Групп", "КвадратГазСервис", "ГазТехСервис", "Газ-Контроль", "ГазСервис", "МеталлЛесПром" и "Урал Газоучет".

Последних удалось взять на "месте преступления" - на Московской, 48а. Их представители ходили по квартирам и навязывали услуги по замене и установке кранов и шлангов. Горожане сообщили о подозрительных мужчинах в УК "Верх-Исетскую".

"Специалисты службы безопасности управляющей компании оперативно выехали на место, где застали группу лжегазовиков, состоящую из 8 человек. Сотрудники УК "Верх-Исетская" связались с компанией "Екатеринбурггаз". Выяснилось, что ее специалисты плановый осмотр в данном доме в тот день не проводили. После чего на место была вызвана полиция. Мы не впервые сталкиваемся с подобной ситуацией. Сигналы о газовиках-мошенниках поступают в управляющую компанию с сентября 2016 года", - прокомментировали "Уралинформбюро" в пресс-службе "Верх-Исетской".

Тот выезд полицейских можно приравнять к ложному. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Екатеринбурггаза" на действия неквалифицированных сотрудников различных организаций они жаловались не раз. Обращения направлялись и прокурорам, и полицейским, и региональному управлению Роспотребнадзора. Все впустую.

Управление Роспотребнадзора отказывает, ссылаясь на отсутствие заявлений от самих жильцов. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу "Уралинформбюро" пояснили, что жалобы на действия лжегазовиков поступали в ОП № 1,3 7 и 15. Все они были рассмотрены. По двум уже вынесены отказы в связи с отсутствием состава преступления.

"В федеральном законодательстве до сих пор не прописаны критерии к таким организациям. Сейчас любой гражданин может создать ИП с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, получить лицензию и выполнять газоопасные работы", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе "Екатеринбурггаз".

Как правило, больше всего страдают пенсионеры. Коли бабушка добровольно пустила мужика с газовым ключом в свою квартиру, подписала акт выполненных работ, то с юридической точки зрения наказать лжегазовиков нельзя.

В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области разводят руками. "Мы не раз выкладывали на сайте релизы, предупреждали жителей, чтобы они были бдительными. Но рядом с каждым мы встать не можем. Собственники, которые не пускают в свою квартиру газовиков, действительно несут административную ответственность, но при этом пускать в квартиру кого попало не нужно", - рассказала "Уралинформбюро" пресс-секретарь министерства Инна Зотина.

Она отметила, что большинство так называемых лжегазовиков - это люди, которые в свое время закупили газовые счетчики в надежде, что в скором времени всех собственников обяжут их установить и на этом удастся заработать. Ожидания в итоге не оправдались, а реализовывать ненужный товар все-таки нужно.

Секретарь Общественной палаты Свердловской области Сергей Полыганов заявил "Уралинформбюро", что единственный выход для газовиков в такой ситуации - самостоятельно бороться с новоявленными конкурентами. "Если "Екатеринбурггаз" считает, что некая компания не соответствует необходимым параметрам и у нее нет квалифицированных специалистов, нужно обратиться в ту организацию, которая выдала лицензию. После проверки эту лицензию могут отобрать", - отметил он.

Сами горожане также должны подключиться к борьбе с "газовиками". В частности, писать на них заявления в правоохранительные органы.

"По моему мнению, деятельность таких "газовиков" - на грани законности, по большей части она незаконная. Важно понимать, требовались ли на самом деле в квартире какие-либо работы. Если они требовались, но у организации не было договора с обслуживающей организацией, то можно доказать "Понуждение к совершению сделки" (ст. 179 УК РФ). Если эти услуги не требовались, и их навязали, то это уже ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Если будет несколько заявлений от потерпевших и выяснится, условно, что ста клиентам компания навязала услуги и извлекла из этого миллион рублей, при этом данные услуги вообще не требовались, то удастся доказать мошенничество", - прокомментировал управляющий партнер юридической фирмы "Юрлига" Иван Волков.

"Уралинформбюро" обзвонило несколько компаний из черного списка "Екатеринбурггаза". Их выложенные в интернете телефоны мертвы. Корреспонденту ответил лишь руководитель "Ресурс Инжиниринг" Илья Зырянов. Он отметил, что жалобы на действия его сотрудников действительно поступают. Последняя была связана с тем, что бывший сотрудник провел несанкционированные работы. Ох, уж эти бывшие с газовым ключом наперевес!

Елена ПЛЮХИНА