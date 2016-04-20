Ученье – свет, нервы и деньги

Когда закончатся очереди в школы?

У журналистов есть понятие "сезонные темы" – каждую весну новости про паводок, осенью – про грипп. А каждое первое февраля вот уже несколько лет екатеринбургские СМИ живописуют ночные бдения родителей будущих первоклассников у дверей школ.

Не секрет, что очереди вырастают у элитных учебных заведений. Реже у обычных школ с хорошей репутацией. Опять же не тайна, что ради записи ребенка в нужное среднеобразовательное учреждение покупается прописка с ним по соседству. Не смущает родителей отдаленность престижной школы – они добровольно запрягают себя в ежедневную кабалу "привезти-увезти". И ради чего?

В первую очередь, это – погоня за качеством образования. По умолчанию считается, что в гимназиях и лицеях оно выше. Одного заветного слова в названии учебного заведения достаточно, чтобы возжелать отдать чадо именно туда. Популярности добавляют и рейтинги школ. Так, в последний российский Топ-200 попали 19 учебных заведений Екатеринбурга (17 из них гимназии и лицеи, не во всех обучение с 1 класса). Во время записи первоклассников места в двух из них закончились в один момент. В других – в течение недели.

В последний российский Топ-200 попали 19 школ Екатеринбурга. Во время записи первоклассников места в двух из них закончились в один момент. В других – в течение недели.

"Есть возможность сделать прописку и попасть в лицей 88. Что за лицей не знаю …. я дилетант и не особо во всех этих нововведениях "шарю", но если это лицей, то подразумевается, что качество обучения или требования к пед.составу выше, чем просто в школе? Ну чем-то же отличаются лицей, гимназия, школа. Не просто так же назвали. Т.е я хотела бы учить ребенка в более "качественной" школе", – делится размышлениями анонимная мама на одном из родительских форумов (орфография и пунктуация автора - прим.ред.) Отдаленность школы, отсутствие машины и второй маленький ребенок родительницу пусть и смущают, но не останавливают в гонке за "лучшим образованием".

Екатерина (фамилию попросила не называть), жительница Уралмаша, в образовательном процессе далеко не дилетант: два ее ребенка попали в две соседние школы: гимназию №144 и "дворовую" №22. Изначально обоих хотелось отдать в "элитное" образовательное учреждение. "У меня муж и его брат учились в гимназии, а 22-ю всегда считали "лоховской", – объясняет мама.

В школе №22 учебная программа оказалась "слабоватой". Зато в гимназии нагрузка – о-го-го. Ребенок, по словам Екатерины, с ней не всегда справляется. Но, как говорится, за что боролись… "Не все дети способны такую нагрузку потянуть, и лично мое мнение – нет смысла ребенка мучить, самим мучиться, покупать прописку, чтобы попасть в гимназию", – рассуждает она.

С ней согласен Евгений Белозеров, он также живет на Уралмаше. Ему дочь записывать в первый класс только через год, но со статусом учебного заведения уже определились: "Отдадим в школу по прописке – самую обычную, куда ходят несколько детей наших друзей и знакомых. В лицей и гимназию нет смысла идти только из-за того, что там больше часов английского или математики. Все, что нужно дополнительно, я планирую брать репетиторством. Это эффективнее".

Екатерине очень быстро открылась подноготная элитного образования. Ведь на учебниках и домашних заданиях школа не заканчивается. "В гимназии дети учатся в две смены, потому что она переполнена, здесь нет продленки, нам навязывают платные дополнительные занятия. А за детьми совсем не следят. В раздевалке очень мало места, детям не развернуться, и за ними никто не присматривает: забрали их родители или нет – никому нет дела. Часто слышим фразу: "Это – ваш ребенок, вы за ним и следите"".

В гимназии дети учатся в две смены, потому что она переполнена, здесь нет продленки, нам навязывают платные дополнительные занятия. А за детьми совсем не следят.

Между тем в "обычной" школе 22 только что сделали ремонт, там большое фойе и отдельный вход для младших классов. "А отношение к детям почти домашнее", – делится Екатерина.

Сомнения о "качестве" внеучебной жизни гимназий и лицеев есть и у Евгения: "То, что там дети приличнее, это уже давно, по-моему, развенчанный миф. Каждый год мы узнаем о происшествиях там. На мой взгляд, у нас понятие гимназия и лицей это не одно и то же, что элитное учебное заведение, это просто здание с более прикольным ремонтом и с более продвинутыми понтами".

Родитель старшеклассника Иван Леонтьевич (имя изменено) поделился с "Уралинформбюро" своим мнением о СУНЦ при Уральском федеральном университете, занявшем 6 место в школьном Топ-200. "Это раньше он был школой для "двинутых" на физике и математике. А теперь только плати и обеспечивай ребенку попадание в университет "автоматом". Ну, не может же УрФУ заваливать "своих". А ценник за обучение – 50 тысяч в месяц. Мы отказались от такой элитности".

Это раньше СУНЦ был школой для "двинутых" на физике и математике. А теперь только плати и обеспечивай ребенку попадание в университет "автоматом". Ну, не может же УрФУ заваливать "своих". А ценник за обучение – 50 тысяч в месяц. Мы отказались от такой элитности.

В городском департаменте образования Екатеринбурга ажиотаж с записью и большие очереди объясняют физическим дефицитом учебных мест в определенных районах. "Вопрос не в том, в какую школу записываются, дело в том, что у нас есть проблемы с определенными образовательными организациями. И дело не в том, что где-то учат лучше, а где-то – хуже. Дело в том, что где-то у нас просто недостаток мест для детей. Проблему надо решать увеличением количества мест. Волноваться не стоит – мест хватит всем, но, возможно, ребенок пойдет не в ту школу, в которую хотели родители, но это не значит, что он получит худшее образование", – успокаивает начальник департамента Екатерина Сибирцева.

А родители хотят отдать ребенка в конкретную, новую, красивую, элитную школу или гимназию. Потому и очереди отстаивают, и прописки покупают. Причину повышенного интереса к определенным учебным заведениям независимо от специалистов этой сферы видит свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

"Эта проблема касается не всех образовательных учреждений, а только так называемых "престижных" – гимназий, лицеев, школ с углубленным изучением ряда предметов, – говорится в докладе уполномоченного по правам человека Свердловской области. – Количество вакантных мест в первые классы в "престижных" образовательных организациях оказывается, как правило, значительно меньше количества желающих их получить. Первоклассников с временной регистрацией оказалось (в этом году) в среднем более трети от общего набора".

Выход из ситуации прост до невозможности. Бороться нужно не с очередями и купленными прописками, а с первопричиной – культом элитных учебных заведений. Школы должны быть равны по учебным планам, нагрузке и технической оснащенности.

Первоклассников с временной регистрацией оказалось (в этом году) более трети от общего набора.

Так, например, устроена одна из лучших в мире финская система образования. Ее ведущий принцип – равенство. В стране нет "элитных" и "слабеньких" школ. У всех равные возможности и пропорциональное финансирование. При таком раскладе ребенок получит равное со сверстниками образование, вне зависимости от дохода родителей или района проживания, а значит и равные возможности для получения дальнейшего образования.

"Выравнять" школы Екатеринбурга – задача не из легких. Для начала нужно определить "отстающих". Министерством образования Свердловской области составляется рейтинг образовательных учреждений. На его основе муниципалитеты решают, что делать для улучшения качества школьных услуг.

Екатеринбургский департамент образования оценивает результаты ЕГЭ и проводит социологическое исследование среди родителей - выясняют удовлетворенность образованием. А с недавних пор чиновники решили создать еще один рейтинг – муниципальную систему оценки качества образования. Но, как следует из ответа, полученного "Уралинформбюро" из департамента, эти данные "призваны помочь руководителю учреждения произвести анализ деятельности организации на основе сравнения показателей с другими учреждениями и определить ресурсы развития".

Каверзный вопрос госпоже Сибирцевой – если директора школ должны определять ресурсы развития, то в чем же задача департамента образования? Предоставлять эти ресурсы и уменьшать число "неуспевающих" школ?

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО