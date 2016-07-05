Удручальные кольца

Удручальные кольцаСегодня в 12:38
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С амуром.
В екатеринбургских загсах на этой неделе очередной ажиотаж. Взгляните на календарь – пятница 17.02.2017. А еще День влюбленных 14 февраля. Ну, как тут нам не поговорить о свадьбе?
Сейчас все меньше можно встретить тех, для кого пышная свадьба – это заветная мечта и необходимость. "Гулянке" с гостями в ресторане и мордобоем ("свадьба без драки — деньги на ветер") многие предпочтут тихий ужин в кругу самых близких и путешествие. Да и сам штамп в паспорте нужен не всем – некоторые живут совместно годами, даже детей рожают, так и не решившись зарегистрировать свои отношения.
Если обратиться к статистике Свердловской области, то число бракосочетаний за последние годы сократилось почти на четверть: с 42 тысяч в 2011-м до 31,5 тысячи в 2016 году. В прошедшем году количество обрученных в загсе по сравнению с 2015-м уменьшилось на 14%.
По словам заместителя начальника регионального управления ЗАГС Ларисы Никоновой, сказывается демографическая яма 90-х годов. Немалую роль сыграл и кризис: "Люди стали рациональнее и откладывают такое крупное событие, как свадьба, на более благоприятное время".
Тем, кто озабочен экономикой свадьбы, добро пожаловать на форумы. Чего там только не узнаешь! Одна невеста просила совета у пользователей - может ли быть уместным сбор с гостей по 100 рублей на входе? После массы шуток в ответ пост был удален.
Разумеется, на желающих отпраздновать свадьбу зиждется целый сектор экономики - от организаторов торжеств до флористов и фотографов. Ценник на их услуги иногда составляет не одну среднемесячную зарплату типичного жителя уральской столицы. Если несколько лет назад молодожены могли уложиться в 200-250 тысяч рублей (расчет на 30 гостей), то сейчас ценник начинается от 350 тысяч рублей.
"Пышность хороша, когда в кармане пышно. Зачем выпендриваться в кризис?" - задаются вопросом участники форумов. Такой позиции, по всей видимости, теперь придерживаются многие. Сокращение числа свадеб и желание брачующихся сэкономить привело к тому, что не все свадебные агентства смогли выжить.
Как рассказала "Уралинформбюро" ведущая свадеб Анастасия Галеева, экономные пары отказываются от видеосъемки и приглашения артистов. Экономят и на количестве гостей.
"Что бы в нашей стране ни происходило, как бы ее ни трясло, люди будут праздновать. Возможно, это будет не 100 человек, а 30, но будет очень красивый ресторан, с хорошими украшениями. Либо очень скромно, но поедут за рубеж", - считает организатор свадебных торжеств Мила Черноморец.
Ну и постамурная цифра. По статистике в Свердловской области на 1000 браков приходится более 500 разводов. Для кого-то, как в анекдоте, обручальные кольца становятся удручальными.
Ирина КРЫЛОВА
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