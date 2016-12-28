С квитанцией в "неотложку"

Отправляются пенсионеры.

Екатеринбуржцы "стреляются" от заоблачных счетов за коммунальные услуги. А от обращений недовольных горожан "стреляются" члены Общественной палаты Свердловской области. Их буквально завалили жалобами: с начала 2017 года претензий поступило более 600. Чтобы разобраться, насколько справедливы суммы в платежках, специалисты отправились в рейд.

Больше всего жалоб - к УК "ЖКХ Октябрьского района". В доме №7 по улице Декабристов 100% жильцов написали заявления о баснословных, по их мнению, начислениях.

По словам Натальи Голых, если в ноябре 2016-го она платила почти 5 700 рублей, то в декабре услуги обошлись в более чем 8 тысяч рублей, а за январь пришла и вовсе заоблачная сумма - 9 тысяч 200 рублей.

"У нас 40 лет дому. И никогда таких сумм не было. Вот бабуля у нас проживает в двухкомнатной квартире одна. Пожалуйста, 10 151 рубль за январь. Предыдущий платеж - 9 190. Она не в состоянии платить со своей пенсии такие суммы", - жалуется старшая по дому Наталья Голых.

По словам жильцов, пенсионеров увозят на скорой после того, как в почтовых ящиках появляются квитанции.

Специалисты с трудом смогли пробраться к общедомовому прибору учета тепла: он установлен в очень узком месте. Оказалось, что счетчик показывает слишком большое потребление для такого количества квартир. Экспертам предстоит разобраться, почему.

В соседнем доме №206 по улице Мичурина цифры хоть и не такие страшные, но и они зашкаливают, считают жильцы. Так, в январе за "двушку" в 47 "квадратов" пенсионер Юрий Устьянцев выложил 5 тысяч рублей.

Показания общедомовых приборов учета в данном случае экспертов не насторожили. Правда, оказалось, что оборудование содержится неправильно. Провода лежат прямо на трубах с кипятком.

Еще одна "горячая точка" в Октябрьском районе - дом №74/1 по Народной Воли. Как рассказала "Уралинформбюро" местная жительница Галина Хорошавина, в этом году "коммуналка" подорожала на 1 тысячу рублей.

Эксперты региональной Общественной палаты, осмотрев общедомовой счетчик, высказали предположение, что УК, берущие такие огромные суммы за отопление, возможно, халтурят.

"Я посмотрел приборы учета. Они установлены правильно, то есть высока вероятность того, что они дают верные значения. Но чтобы ответить, правильно ли насчитали плату, необходимо также запросить документы у УК - договор теплоснабжения, температурные графики, теплотехнические параметры объекта. Вот сейчас на улице минус 12 градусов. По среднероссийскому температурному графику в подающем трубопроводе температура должна быть примерно 78 градусов, а в обратном трубопроводе на 10-12 градусов меньше. У нас температура подачи почему-то 66,2", - пояснил член Общественной палаты Свердловской области и генеральный директор ГК "Комос" Михаил Лаховский.

Он отметил, что если температурный режим был нарушен, жильцы имеют право получить перерасчет.

В УК "ЖКХ Октябрьского района" "Уралинформбюро" заявили, что баснословные счета связаны с изменением методики начисления платы за отопление. "Жители привыкли к тому, что ежемесячно им выставляли примерно одинаковый счет (за основу брался среднемесячный платеж за прошлый отопительный сезон), а по итогу года проводилась корректировка. Она была почти незаметной, поскольку повышенные расходы ресурса в холодные месяцы компенсировались за счет более теплых периодов. Сейчас мы обязаны выставлять счета строго по показаниям прибора учета тепла за расчетный календарный месяц. Это означает, что перерасчет должен производиться ежемесячно. И поскольку зима в этом году выдалась суровая, то и суммы в квитанциях непривычно большие. Перерасчет по новой методике начали производить с начала отопительного сезона, однако последствия нововведения жители ощутили на себе лишь в декабре, поскольку в сентябре и октябре погода была не столь холодной", - рассказал "Уралинформбюро" руководитель УК "ЖКХ Октябрьского района" Михаил Плешаков.

Кроме того, "эффект" усилили подскочившие летом тарифы на отопление. К примеру, если ранее ПАО "Т-Плюс" брало 1579,18 рублей за гигакалорию, то сейчас сумма выросла до 1689,72 рублей.

Помимо УК "ЖКХ Октябрьского района" члены Общественной палаты Свердловской области зафиксировали множество жалоб от клиентов "Урал СТ", "Радомир-Инвест" и УК "РЭМП Железнодорожного района".

Потребители услуг в Железнодорожном районе активно выкладывают на форумах квитанции с резко подскочившими платежами. Суммы в платежках выросли на 2-3 тысячи рублей.

"В течение недели мы проверим жалобы и вынесем свое заключение о том, с чем связан рост платежей. Если выяснится, что повышение было незаконным, то мы будем обращаться в прокуратуру", - рассказал секретарь Общественной палаты Свердловской области Сергей Полыганов.

Стоит добавить, что помимо изменения методики начисления платы за отопление, с Нового года в регионе есть и ряд других нововведений. В частности, серьезно повысился размер оплаты коммунальных услуг для тех, кто не оборудовал дом приборами учета. С них берут по нормативу, который умножается на повышающий коэффициент 1,5. Кроме того, если раньше владельцы квартир, которые не проживают в помещении, не оплачивали коммунальные услуги, то сейчас им начисляются платежи по нормативам потребления исходя из количества собственников. Некоторые из новшеств члены Общественной палаты считают преждевременными.

Елена ПЛЮХИНА, София МУХАМЕДЬЯНОВА