Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином21 февраля в 15:04
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В больнице №6.
В России около полумиллиона людей страдают от шизофрении. Еще 3,5 миллиона подвержены другим психическим расстройствам. И это лишь статистика тех, кто официально обратился за медицинской помощью. По неофициальным данным, в нашей стране душевнобольных до 14 миллионов. И грядущая весна станет очередным испытанием – с потеплением их ждет обострение старых болезней. А у кого-то заболевание может дать знать о себе впервые.
"Весной удлиняется световой день, вслед за ним у людей меняется гормональный фон, самочувствие, что сказывается на психическом состоянии. Для здоровых это проходит незаметно. Но у людей с пониженным порогом переносимости может вызвать обострение болезней: как психических, так и физических", – признает руководитель Свердловской областной клиники неврозов "Сосновый бор" Михаил Перцель.
Обостряются в первую очередь расстройства, связанные с органическими заболеваниями головного мозга, а также депрессия и шизофрения. Важно отметить, что весной увеличивается вероятность проявления болезней даже у тех, кто на психику раньше не жаловался. По сути, в современном обществе в зоне риска находятся все.
Весной увеличивается вероятность проявления болезней даже у тех, кто на психику раньше не жаловался. По сути, в современном обществе в зоне риска находятся все.
Из-за регулярных стрессов у каждого могут возникнуть невротические расстройства. По словам Михаила Перцеля, в основе большинства из них лежит необъективное отношение к себе: повышенная требовательность, сниженная самооценка, чрезмерная неуверенность. Все это может идти из детства, а может быть навязано современным обществом с его культом успеха.
Стресс может "разбудить" и шизофрению. "Она считается многофакторным заболеванием, в основе которого лежат и наследственность, и воздействие условий жизни. Спокойная жизнь может отложить болезнь на продолжительный период или вообще не дать ей проявиться. В то время как стресс может активировать генетическую мину замедленного действия", – подчеркивает Перцель.
Без надлежащего лечения человек с психическим расстройством продолжать полноценную жизнь может не всегда. Проявившиеся симптомы с годами только усиливаются. Но при правильном и своевременном лечении эти процессы можно остановить на длительный срок и взять под контроль.
Шизофрению и другие "болезни души" сегодня лечат сочетанием медикаментов и психотерапии. Иногда подключают и другие виды терапий: трудо-, зоо-, свето-. Одно из последних веяний психиатрической моды – арт-терапия.
Направление появилось еще в середине ХХ века и к настоящему времени успело войти в программы лечения медицинских центров по всему миру. В Екатеринбурге ее применяют в городской психиатрической больнице №6, где организовали изостудию.
"На каждой встрече я спрашиваю у ребят, какое у них сегодня настроение и чем бы они хотели заняться. И позволяю этим заняться", – рассказывает арт-терапевт Татьяна Васильева. В тот день, когда мы посетили изостудию, один пациент лепил из пластилина, второй - выжигал по дереву, третий - перебирал открытки с видами природы, а четвертый - играл на фортепиано музыку собственного сочинения.
Главная задача таких занятий – дать людям возможность выразить свои эмоции, осознать их и освободиться. Поначалу многие пациенты любят черную и коричневую краски – с ними "выходят" злость, обида и негатив. "Они рисуют что-то неопределенное, какие-то пятна, выплескивают эмоции и оставляют их. Для следующих картин ребята уже берут более светлые оттенки и цвета. Если есть злость, ее очень "удобно" вылепливать в пластилине. Получаются вещи не очень эстетические с точки зрения искусства, но это очень полезно для человека. Бессознательное и творчество говорят на одном языке", – делится руководитель изостудии.
Причину психических расстройств она видит в подавлении эмоций. А арт-терапия – путь к эмоциональной свободе. Но встать на этот путь дано не каждому – нужна смелость: "Творчество – это деятельность в ситуации новизны и неопределенности. И творческий человек готов рисковать, делать что-то новое, хоть он в этом и дилетант. На занятиях мы не ставим цель создать произведение искусства. Нам нужно, чтобы человек поменялся внутренне".
На ум приходят Ван Гог, Эдвард Мунк, Михаил Врубель и другие сумасшедшие от искусства, чьи творения стоят баснословных денег, но Татьяна Васильева спешит остудить пыл: коммерческой составляющей в арт-терапии нет – этого не нужно. Да и рынок не заинтересован в произведениях с такой "изюминкой".
"Художники использовали психиатрию и психоанализ как источники новых методов, – рассуждает галерист Марина Альвитр. – Сальвадор Дали изобрел "параноидально-критический" метод, основанный на теории Фрейда. Он доводил себя до галлюцинаций, чтобы получить доступ к бессознательному. Джексон Поллок обращался к психоанализу Юнга и старался освободить картину от разума. Но искусство – это определенный знаковый язык, и художник этим языком оперирует, оперирует разумно, с пониманием того, что создает. Иногда это выглядит необычно или странно, но художники не сумасшедшие. Бывает же и так, что люди с отклонениями психики рисуют, но для эксперта в области искусства, как правило, эти работы интереса не представляют".
Тем не менее, родство гениальности и безумства специалисты не отрицают. "Творческий человек – это не среднестатистический человек, это уже не норма", – делится Татьяна Васильева.
Творческий человек – это не среднестатистический человек, это уже не норма.
С ней согласен и Михаил Перцель: "Быть гениальным человеком значит обладать теми свойствами, которыми не обладают обычные люди. В этом плане гениальность и некоторые проявления шизофрении и других психических расстройств формально похожи. Способность посмотреть на вещи другими глазами, увидеть другую сторону привычного для обычных людей явления может быть и у гения, и у человека с психическими расстройствами".
Анна ВАСИЛЬЧЕНКО, София МУХАМЕДЬЯНОВА
Фото: кадры из фильмов "Пролетая над гнездом кукушки", "Готика".
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