Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Восток – дело тонкое. Было время, когда российское руководство порвало множество нитей с арабским миром. Теперь Россия возвращает упущенное. Роль нашей страны на Ближнем Востоке растет не только из-за военной мощи, продемонстрированной в Сирии, но в первую очередь благодаря усилиям дипломатов и политиков.

За последние 5 лет товарооборот с арабскими странами значительно вырос. Свердловская область стремится не отстать в марше "на Восток". Это уже привело к росту популярности курсов арабского языка.

Как рассказала "Уралинформбюро" директор лингвистического центра "Культурный диалог" Наталья Копыркина, желающих научиться говорить и читать по-арабски становится все больше. Слушателями становятся как мусульмане, желающие читать Коран в оригинале, так и люди, изучающие арабский для деловых и туристических целей. Причем вторая группа заметно больше.

С октября в Екатеринбурге стартовала необычная языковая акция. За 4 бесплатных занятия можно освоить алфавит и научиться произносить слова по-арабски. В ней уже приняло участие порядка 150 человек.

Организатор акции - сириец Фаузи Сидо, живущий в уральской столице четыре года. Покинуть родину его заставила гражданская война. "Во всех СМИ показывают, что Ближний Восток – это только войны и бизнес. На самом деле это не так. Мне хочется, чтобы никто не очернял беженцев, чтобы не было такого негативного взгляда", - рассказал он "Уралинформбюро".

По его словам, учиться арабскому приходят люди разного возраста. "Эти курсы не носят религиозного характера. Здесь нет ни одного религиозного слова", - подчеркивает Фаузи.

Между тем арабы стремятся говорить по-русски. По словам Натальи Копыркиной, весной в Екатеринбурге начнут осваивать новый язык несколько граждан Ливии. Им он необходим для ведения бизнеса.

По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрея Соболева, главный тренд работы региона с арабскими странами в последнее время – диверсификация торгово-экономического партнерства и выход на рынки этих государств с высокотехнологичной продукцией. "Сегодня, помимо наличия крупных контрактов по линии оборонно-промышленного комплекса с Алжиром (это - прерогатива федеральных властей), правительством региона ведется работа по продвижению на рынок этой страны машиностроительного оборудования, химической продукции, IT-технологий", - отметил чиновник.

По данным министерства, товарооборот между Свердловской областью и 11 арабскими странами за 9 месяцев 2016 года приблизился к 860 миллионам долларов. Основная часть приходится как раз на Алжир, который занимает второе место в общем внешнеторговом обороте региона. За ним следует Египет и Кувейт. При этом товарооборот с этими тремя странами в минувшем году скакнул в несколько раз. Хотя есть и "аутсайдеры" - с Ираком, Саудовской Аравией, Иорданией и Тунисом он провалился на 60-90%.

Основная часть товарооборота приходится на экспорт, и малая доля – на импорт. К примеру, из Алжира, Египта и Марокко на Урал везут орехи, финики, изюм, фрукты и овощи. По данным Уральской торгово-промышленной палаты, большим спросом у арабских партнеров пользуются свердловские медные катоды, сталь, фанера, насосы и гидромоторы. Есть и уникальные поставки – в ОАЭ, например, распробовали уральский мёд.

Для развития отношений есть объективные препятствия. По словам проректора УрФУ по международным связям Максима Хомякова, кризис арабского мира, связанный с "арабской весной", вовсе не завершен: "Ливия, Ирак, Сирия, Йемен в руинах, в Египте политическая неустойчивость, Тунис из относительно безопасного места превратился в сложную по безопасности страну. Многие спокойные страны - Саудовская Аравия, Катар и другие - очень трудны с точки зрения культурных различий. Поэтому говорить о буме сотрудничества с арабским миром не приходится".

"Сложно говорить об арабских странах вообще, забывая о том, какие серьёзные противоречия существуют в отношениях, например, Саудовской Аравии с Ираком, Сирией и Йеменом. В отношениях этих стран между собой религиозные факторы и территориальные противоречия оказываются значительно важнее этнической общности", - отмечает заместитель генерального директора "Финама" Ярослав Кабаков. По его словам, традиционно нефтяные монархии региона тесно связаны с Западом и не очень дружественно относятся к России, хотя и сотрудничают с ней в сфере определения ценовой политики на рынках энергоносителей. Что касается других арабских стран, то их отношения с Россией, за исключением, пожалуй, Сирии и Ливии, характеризуются сильными колебаниями. К примеру, Египет и Алжир в различные периоды своей истории то тесно сотрудничали с СССР и РФ, то брали прозападный курс и сокращали военное и техническое взаимодействие с нами.

"Египет, будучи серьёзно заинтересованным в потоке российских туристов и поставках российского зерна, в любом случае сохраняет определённый уровень лояльности. Постоянным и неизменным союзником России в регионе остаётся только режим Асада в Сирии. С остальными же странами отношения очень сильно зависят от региональных конфликтов, цен на нефтяном рынке, уровне патронажа этих стран со стороны США, Великобритании и Франции, отношений с Израилем и так далее",- подчеркивает Кабаков.

Пока никто не говорит о том, что арабский мир может вырваться резко вперед и опередить других внешнеторговых партнеров России. Хотя перспективы сотрудничества вызывают оптимизм. Так, потенциал есть в сфере нефтегазодобычи и разведки, транспорта, энергетики и машиностроения. Этот тренд "нащупал" и Фаузи Сидо. Сферами сотрудничества Свердловской области с ближневосточными странами он называет мануфактуру, растениеводство и трубную промышленность.

Алена ИЗМЕСТЬЕВА