Муниципалитеты на грани нервного срыва

Из-за программы переселения из аварийного жилья.

Девять свердловских муниципалитетов поставили под угрозу срыва реализацию майского указа президента об обеспечении граждан доступным и комфортным жильем. Собственники домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года, должны переехать из трущоб в новостройки к 1 сентября 2017 года. Осталось всего полгода, а кое-где еще даже фундамент домов не заложен. За это главам территорий-аутсайдеров губернатор Евгений Куйвашев пригрозил отставкой.

Сложная ситуация в Березовском городском округе. Как рассказал "Уралинформбюро" бывший мэр города и нынешний председатель местной Общественной палаты Владимир Перепелкин, чиновников "подставил" недобросовестный подрядчик. 4 августа 2015 года после проведения торгов мэрия заключила с компанией "Свердлоблжилстрой" муниципальный контракт на строительство домов в Березовском, Лосином и Монетном. Общая сумма контракта составила более 366,5 миллиона рублей. Однако подрядчик ничего строить не стал. В итоге только 1 сентября 2016 года чиновники смогли расторгнуть с ним контракт в одностороннем порядке.

Пытаясь наверстать упущенное время, администрация ГО решила не строить "с нуля", а закупить готовое жилье в новостройках. Сейчас для этого готовится конкурсная документация, но возникнут сложности.

"У нас есть готовое незаселенное жилье - целый микрорайон "Уют-Сити". Но мы поставлены в такие правовые рамки, что не можем закупить его из-за высокой цены. Программой стоимость квадратного метра определена на уровне чуть более 36,4 тысячи рублей", - сообщил Перепелкин.

По словам Перепелкина, необходимо выстроить жесткую систему общественного контроля за застройщиками.

По словам экс-мэра, необходимо выстроить жесткую систему общественного контроля за застройщиками: "Достаточно вспомнить прошлое. Была госкомиссия, был технический совет, были органы, которые осуществляли контроль за ходом строительства, был народный контроль".

Специалист администрации Таборинского сельского поселения Неля Кобелева, занимающаяся программой переселения из аварийного жилья, также жалуется на несовершенство законодательства, правда, не в части контроля за застройщиками. По ее словам, победить в аукционе на возведение жилья очень легко - для этого достаточно предложить наименьшую цену, а вот расторгнуть контракт с недобросовестным подрядчиком потом сложно. На это уходит драгоценное время.

"Согласно ФЗ-44, перед расторжением контракта мы должны быть уверены, что строительная организация надлежащим образом уведомлена. Для этого мы направляли письма им на электронную почту, по телефону, заказным письмом. Требовали приступить к работам. Они на это никак не реагировали. А надлежащее уведомление подразумевает, что мы должны дождаться от них хотя бы уведомления, что они оповещены. На это все уходит много времени. Так как ответов от них никаких не было, то мы приняли решение о расторжении контракта в одностороннем порядке. Эта процедура все затянула. Раз контракт не расторгнут, мы не могли объявить новый аукцион", - пояснила "Уралинформбюро" Кобелева.

Победить в аукционе легко - для этого достаточно предложить наименьшую цену, а вот расторгнуть контракт с недобросовестным подрядчиком потом сложно.

По ее словам, на момент заключения договора о проблемах застройщика - ООО "Авента Инжиниринг" муниципальным властям было уже известно. Однако отказать подрядчику, предложившему самую выгодную цену, по закону было нельзя: официально он не состоял в списке недобросовестных поставщиков. Сейчас вместо трио трехквартирных домов новый подрядчик - ООО "КБ-Строй" возводит дом на 10 квартир.

Шалинский городской округ "прославили" ООО "Холдинг Уралстрой" и ООО "Строительная компания Арсенал". Их история один в один напоминает вышеописанные. Фирмы заявились с самой низкой ценой, получили контракты, а после этого их никто не видел.

На "развод" и объявление новых конкурсов ушло драгоценное время. 6 домов, которые должны были сдать нынешней весной, в лучшем случае возведут летом. На данный момент готовность двух многоквартирников оценивается в 90%, одного - в 85%, еще одного - в 75%. Один дом готов на 20%. А для последнего дома застройщик еще только начал готовить площадку.

"Мы ничего не можем сделать. Есть ФЗ-44, есть техзадание. Кто под него подходит, тот заявляется. У нас заявлялось 16-17 организаций, а выиграл самый безбашенный подрядчик, который предложил самую низкую цену. И здесь мы закон никак не обойдем", - рассказал "Уралинформбюро" начальник управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Шалинского ГО Юрий Пименов.

Ситуация была бы совершенно иной, если бы реализацией программы занимались не муниципальные образования, а региональный минстрой.

По словам специалиста администрации Камышловского ГО Ларисы Семеновой, ситуация была бы совершенно иной, если бы реализацией программы занимались не муниципальные образования, а региональный минстрой.

"Я считаю, что свердловский минстрой должен проводить аукционы, отбирать застройщиков, именно тех, которые уже показали себя с лучшей стороны. Главы должны городские вопросы решать, а из-за этого переселения их чуть ли не сажают. Это тоже неправильно", - заявила "Уралинформбюро" Семенова.

В Камышловском ГО по программе переселения из аварийного жилья должны были возвести три многоквартирника. Две площадки, на которые зашел тюменский "ИНЕКС-Интерэкспорт", полностью заморожены. На другой ("СК Еврострой") работы идут, правда, очень медленно. Подрядчик жалуется, что мэрия предоставила ему неверное техническое задание, не предупредив, что рядом проходит дорога областного значения, что приводит к удорожанию проекта.

"ИНЕКС-Интерэкспорт" получил аванс, начал строить и... уехал. В отношении него сейчас расследуется дело в полиции. Когда мы выбирали подрядчика, мы знали, что у него есть проблемные объекты в других городах, но в списке недобросовестных поставщиков компании не было, поэтому отказать ей мы не могли", - поделилась Семенова.

В срыве сроков обвиняют строителей и чиновники Первоуральска. Там последний дом планируется сдать только 29 сентября 2017 года. Неблагополучная ситуация сложилась в Тавде и Верхней Туре.

Подвели муниципалитеты не только мелкие застройщики, но и крупные компании. На торгах они "хапали" все подряд. Потом просчитывали прибыль от проектов и отказывались от "неинтересных".

Подвели муниципалитеты не только мелкие застройщики, но и крупные компании. На торгах они "хапали" все подряд. Потом просчитывали прибыль от проектов и отказывались от "неинтересных".

Таких "неинтересных" проектов в программе переселения очень много. По словам источника "Уралинформбюро" в строительной отрасли, как правило, речь идет о строительстве двух- и трехэтажек. Затраты на них ненамного выше расходов на пятиэтажку. А вот прибыли от малоэтажных домов очень мало.

Вина кроется не только в подрядчиках, но и в слабой муниципальной власти.

"Скрывать нечего, вина кроется не только в подрядчиках. Есть вина и слабой муниципальной власти. Для того, чтобы любой объект был построен, нужен сильный руководитель, который даст волшебный пинок. Человеческий фактор ведь тоже играет очень большую роль", - уверен секретарь Общественной палаты Свердловской области Сергей Полыганов.

Проблем с подрядчиками из списка проблемных территорий не возникло только в Ивдельском ГО. Однако там долго не могли найти подходящей муниципальной земли для строительства.

"Мы решили вопрос с губернатором. У нас планируется построить 3 дома на 98 квартир к 1 сентября 2017 года. По первому объекту уже построена коробка, сейчас строители планируют приступить к кровле и внутренним работам. Полностью многокварник будет сдан в марте-апреле. По второму дому заложен фундамент, по третьему мы ждем с области деньги, чтобы проторговать контракт. Работы по нему закончатся за 3-4 месяца", - пояснил "Уралинформбюро" глава ГО Петр Соколюк.

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков на видеоконференции региональной Общественной палаты с муниципалитетами признал, что ситуация с переселением из аварийного жилья вызывает тревогу. Он заявил, что в случае продолжения программы после 1 сентября 2017 года власти постараются не наступить на те же грабли. Что именно придумают чиновники для того, чтобы отфильтровать недобросовестных подрядчиков - пока непонятно. Возможно, как и с программой капремонта, они начнут составлять списки добропорядочных компаний, из числа которых будут выбирать застройщиков на торгах.

Елена ПЛЮХИНА