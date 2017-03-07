Дело с концом06 марта в 12:31
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Что вы хотели узнать о мужском стриптизе?
Они всегда готовы показать свое тело, но не всегда – лицо. А празднику 8 Марта рады не меньше дам. Для них он самый прибыльный сезон в году, потому что они раздеваются для женщин.
Мужской стриптиз на Урале мало кто выбирает основным источником заработка, большинство совмещает танцы с дневной работой. Причем, как выяснило "Уралинформбюро", "к пилону" приходят из самых разных профессий.
"В нашем коллективе 12 человек, кто-то приходит, кто-то уходит, – рассказывает Александр, руководитель единственного на Урале масштабного шоу мужского стриптиза Gigolo. – Танцевали и бухгалтеры, и полицейские, даже врач-стоматолог".
В женском стриптизе достаточно просто раздеться, а в мужском для эффекта нужно целое шоу.
Сотрудник МЧС Дмитрий в труппе новичок, танцует всего неделю. Попросил лицо не показывать – коллегам о своем хобби он еще не рассказывал. Но занятия своего не стесняется: "Я пока только начинаю, а вдруг не получится, придется бросить – зачем лишний шум поднимать". Рассказать планирует позже – когда будет уверен в уровне мастерства.
О ночных подработках Бориса, другого участника коллектива, коллеги знают. "Я – музыкант, раньше работал в музыкальной школе, давал частные уроки, потом стал с концертами выступать. Как творческой личности, мне и танцы были интересны. Коллеги о хобби знают, говорят: "Красавчик".
"Реже всего приходят в стриптиз профессиональные танцоры, им не хватает времени поддерживать внешний вид тела на должном уровне. А это играет существенную роль в зрительном восприятии мужчин женщинами – дамы идут смотреть на красавцев, – подчеркивает Александр. – Хотя профессиональный артистизм, раскрепощенность, умение слушать музыку здесь пригодились бы".
Номер отрабатывает бывший монтажник, музыкант и сотрудник МЧС. Угадаете, кто где?
Из-за высоких требований к внешнему виду в стриптизе особенно в почете люди, занимающиеся физическим трудом или спортом. Сам Александр в шоу-бизнесе уже 10 лет, до этого работал монтажником и увлекался бодибилдингом. "Кладезь талантов" для стриптиза – физкультурные университеты и факультеты. Будущие преподаватели физической культуры со спортом уже на "ты" и от лишнего заработка не отказываются. Правда, втягиваясь, забывают о педагогической стезе – с таким хобби путь к детям закрыт.
"Если в школу придет устраиваться педагог с таким прошлым – возьмем, ведь для него это было временное занятие. Но при работе в школе подобного быть не должно. Педагог должен придерживаться высоких моральных принципов и соответствовать этическим нормам", – строго предупреждает директор школы №48 Лариса Пичугина.
Если с хобби прощаться не хочется, молодые физкультурники идут в фитнес-центры. Там к "фрилансу" относятся терпимее. "Если сотрудник соответствует занимаемой должности по его личным и профессиональным качествам, то вторая профессия – его личное дело, – делится Максим Черников, директор фитнес-клуба Bright Fit. – А пикантность такой работы может сыграть ему даже на руку. Подобный пункт в резюме для меня даст информацию о дополнительных навыках в сфере танцев и не смутит при приеме на работу".
За историю коллектива Gigolo случаев, чтобы танцы бросали из-за проблем на основной работе, не было. Каждый артист понимает, что любое выступление может попасть на фото, а потом и в Сеть. Но если кому-то принципиален вопрос конфиденциальности, бросать хобби не обязательно. Можно ограничиться выступлениями только в клубах закрытого типа, где любая съемка под запретом. Тогда об увлечении танцами никто "лишний" не узнает, и стриптиз можно будет совмещать хоть с самой "приличной" работой.
У стриптизеров настоящий культ тела.
"Большинство танцоров (хоть и не все) – нарциссы. Им нравится демонстрировать себя. Нравится внимание со стороны девушек", - отмечает руководитель коллектива. "Я девушек люблю, – смеется музыкант Борис. – Вокруг так много красивых, и пока одной постоянной нет, можно наслаждаться всеми".
Приходят в танцы и за деньгами. "Но долго не задерживаются. Во-первых, поначалу нужен основной доход, нужны вложения, например, в костюмы для выступлений. Во-вторых, эти люди не готовы "пахать", не готовы регулярно ходить на репетиции, по 500 раз оттачивать номер, доводить до совершенства", – отмечает Александр.
"Импровизационную" часть выступления - взаимодействие с девушкой - тоже надо репетировать.
В канун 8 Марта артистам эротического жанра приходится работать в поте всего тела. Их расхватывают на корпоративы – офисные дамы устали от вида своих коллег-мужчин. Gigolo, на выезд!
Анна ВАСИЛЬЧЕНКО
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