Мусорный бред в Первоуральске

Пора лечить принудительно.

Год экологии обострил течение хронического "мусорного" недуга в Первоуральске – четвертом по населению городе Свердловской области. Старые пилюли оказались неэффективны.

В сентябре 2016 года одобрена схема по обращению с отходами в Свердловской области. Первоуральск обозначен в ней как один из трех крупных хабов региона, принимающий на сортировку не только свои ТБО (до 9,5 миллиона тонн ежегодно), но и весь поток из соседних муниципалитетов.

При этом у города нет... санкционированной свалки. Есть пара нелегальных, туда везут основную часть отходов. Периодически поджигают, чтобы освободить место. "Нам бы определиться, куда свой мусор закапывать. Именно закапывать, не до сортировки сейчас. Несколько лет назад вроде и площадку выбрали за Сажинским мостом, потом снова все застопорилось", - делится экс-мэр Первоуральска Юрий Переверзев.

Фантазия и реальность схлестнутся очень скоро. К 1 января 2019 года (тогда Россия перейдет на новую систему обращения с отходами) Первоуральск, по идее, обязан иметь необходимую для хаба инфраструктуру, включая мусоросортировочный комплекс.

Соответственно, до 31 декабря 2018 года должен быть закрыт и рекультивирован незаконный мусорный полигон по дороге на Билимбай, действующий больше 60 лет. Первоуральский горсуд частично удовлетворил иск прокуратуры о нанесении вреда окружающей среде. Кстати, иск возник после статьи "Уралинформбюро" о том, что отходы ОАО "Первоуральский новотрубный завод" могут нелегально вывозиться на эту свалку.

С арендатора участка ООО "Форвест" и эксплуатирующего свалку ЗАО ПКП "Сталь маркет" взыскано на двоих около 1 миллиарда рублей (!) за ущерб экологии. Им необходимо подготовить и воплотить проект рекультивации, администрации Первоуральска – организовать эти работы. Сейчас фирмы-ответчики обжалуют решение суда.

"Не соврать бы, какое оно по счету… В 2013 году было аналогичное. Еще раньше Роспотребнадзор со "Сталь маркетом" судился из-за отсутствия проекта санитарно-защитной зоны. Кавалерийский наскок тут не поможет. Если 60 лет мусор валили, то не значит, что за два года уберут. Это смешные сроки, - говорит эколог Владимир Плюснин. – А кто такие "Форвест" и "Сталь маркет"? Сегодня они есть, завтра нет. Доверить им сложнейший процесс рекультивации - все равно что зачистить планету Марс от метеоритов посредством ООО "Вася Пупкин". Или строительство космодрома Байконур поручить бригаде шабашников. Это непрофессионально. Да и откуда у них такие деньги?"

"Форвест", по данным открытых источников, занимается лесозаготовкой, в штате 50 человек. К малым предприятиям относится и "Сталь маркет". По мнению Плюснина, мэрия Первоуральска ловко уходит от решения главной городской проблемы. Свалку вовсю эксплуатирует, а как дело доходит до суда – малохольные "хозяйствующие субъекты" виноваты. С них взятки гладки.

"Схема очень хитрая, потому что земля непонятно чья. "Форвест" в свое время арендовал этот участок у Билимбаевского лесхоза, а потом при помощи администрации передал "Сталь маркету", - поясняет Плюснин.

Он подчеркивает: чтобы грамотно подготовить проект рекультивации, землю нужно перевести из федеральной собственности в ведение муниципалитета. "Думаю, администрация должна инициировать этот процесс: поиск спонсоров, инвесторов, подходящих решений. И решения такие есть, они работают, только почему-то в других регионах. А пока наши бюрократы будут сидеть, ждать, контролировать и писать отчеты".

Корреспонденту "Уралинформбюро" не удалось расспросить о планах заместителя главы администрации Первоуральска по ЖКХ Артура Гузаирова – у него слишком плотный график.

Зато у активистов Общероссийского народного фронта находится время на инспекцию нелегальных свалок.

"Мы видим, что чиновники обложились различными бумагами и перекладывают друг на друга ответственность за полигон. Представители администрации настаивают на том, что свалка должна быть рекультивирована подрядчиком, но у него в договоре аренды нет таких обязательств", – охарактеризовал член Центрального штаба ОНФ Азат Газизов ситуацию в Верхней Пышме - еще одном городе-спутнике Екатеринбурга, где "фронтовики" сейчас экстренно наводят порядок.

То же самое с небольшими нюансами они могли бы повторить о Первоуральске. К сведению Свердловского отделения ОНФ и жителей города, полигон под Билимбаем так и просится в проект "Генеральная уборка".

Надежда ПРАВДИНА