Идущие на смерть с проклятием врача

Идущие на смерть с проклятием врача09 марта в 09:33
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Красноуфимской ЦРБ.
"Ты был самым лучшим мужем, самым лучшим отцом. Я люблю тебя". Страница Алсу Исламовой из Красноуфимска в социальной сети полна нежных и грустных постов. В начале года девушка потеряла мужа Эдуарда. В его гибели Алсу винит врачей местной больницы.
7 января 2017 года молодой парень в уличной потасовке получил ножевое ранение. Его доставили в Красноуфимскую районную больницу. Сделали операцию. Казалось бы, о неприятном инциденте можно будет забыть. Но практически сразу у Эдуарда началось загноение кишечника. Два дня спустя его увезли на вторую операцию. Домой он не вернулся.
Алсу осталась одна с двухлетним ребенком и желанием найти виновных. "Главный врач, который не присутствовал во время операции, дал понять, что это – врачебная ошибка. Обратилась к следователю, ответили – нет смысла, врачи просто перепишут амбулаторную карту так, как будто ничего и не было", – сокрушается девушка.
Алсу осталась без мужа после обращения в Красноуфимскую больницу.
Она решила найти "единомышленников": в соцсети разместила призыв "Собираю коллективную жалобу на хирургов Красноуфимской ЦРБ". И жалобы посыпались как из рога изобилия. Недовольных работой районной больницы оказалось множество.
"Мой брат умер от ошибки врачей. Пневмония, не те уколы и капельницы, сказали в реанимации. Итог: 10 дней неправильного лечения, день в реанимации и смерть, – делится грустной историей Снежана Бурмакина. – Я не сомневаюсь в халатности и ошибке врачей. Смысла в заявлении и прочей письменности я не видела. Они переделать мастера, не подкопаться" (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).
"Похожая история произошла и с моей двоюродной сестрой, правда, в ходе операции, после неверной постановки диагноза", – поддерживает Лиза Асадова.
Мне делали аппендицит 2 раза, чуть не померла. Операцию мне делал какой-то практикант, через года 2 вернулась снова в хирургию как оказалось что оставили нитки. Это все у меня загноилось, как только жива осталась с этим гноем
Инна Лещева/vk.com
"Бабушке в ЦБР сделали рентген легких и увидели жидкость. Её решено было откачать, сделав в грудной клетке отверстие. Вот только оказалось, что ни какой жидкости там и не было – неверный диагноз. Сказали " ну ошиблись...". Просто так пожилому человеку легкое продырявили", – сокрушается Денис Крон.
"Папы нет пять лет. Получили такой же ответ: ну ошиблись", – Людмила Мальцева.
"У меня 23 декабря умерла мама в реанимации, они не хотели вставлять трубку маме, она задыхалась, и ей нужна была срочная операция, и маме ее не сделали, даже не попытались, пошли в отказ и все, сказали, что побоялись", – Екатерина Зименкова.
У Татьяны Насоновой от действий красноуфимских врачей пострадал отец: "В мае попал в больницу с инсультом. Говорил, ходил. Все было хорошо. Поставили капельницу, за 2 дня папа стал растением, не говорил, не вставал. То есть ноль полный. А врачи враз, как это случилось, ушли в отпуск. Назначили папе другого врача, другое лекарство, вроде стало лучше. Но инвалидом остался".
И это лишь малая часть комментариев. Претензии красноуфимцы высказывают к разным врачам и разным отделениям районной больницы. В смерти своего супруга Алсу Исламова винит конкретного человека – хирурга Шарифбоя Чургасиева. К жалобе Алсу присоединилась семья Михаила Горошникова. 45-летний мужчина скончался 10 сентября 2015 года. По словам вдовы Эльвиры, также "при участии" хирурга Шарифбоя Чургасиева. Точнее, при его бездействии.
В смерти Михаила Горошникова его близкие также винят красноуфимского врача.
Михаил Горошников – местная знаменитость. В 90-х он был одним из создателей телекомпании "Провинциальный канал", долгие годы вел выпуски новостей для жителей Красноуфимска. Затем сменил сферу деятельности и переехал в Пермь. Но про уральский город не забывал – там остались друзья и родственники.
В конце августа 2015 года Михаил с семьей отдыхал на даче под Красноуфимском, когда почувствовал резкую боль в животе. Врач скорой помощи сразу диагностировала серьезный воспалительный процесс – требовалась срочная операция.
Семья отправилась в районную больницу, но получить там неотложную помощь им не удалось. На дежурстве тогда был хирург Шарифбой Чургасиев. По словам вдовы Михаила, врач осмотрел больного, поставил пару обезболивающих уколов и отправил домой – "положить" мужчину на лечение медик категорически отказался.
Врач осмотрел больного, поставил пару обезболивающих уколов и отправил домой – "положить" мужчину на лечение медик категорически отказался.
Михаил мучился еще сутки, боли не отпускали. На следующее утро семья вновь приехала в больницу. Там дежурил другой врач, который в экстренном порядке прооперировал мужчину. Оказалось, возник гнойный перитонит из-за разрыва 12-перстной кишки. На момент операции уже пошло заражение крови. Еще две недели мужчину лечили разные врачи, его перевели в Областную больницу, но спасти не удалось.
Если бы не промедление с операцией, Михаил был бы жив, уверены родственники. Они решили добиться справедливости и написали заявление. Основание – неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать, и последующая смерть больного – ст. 124 УК РФ. Следственный комитет "усмотрел в деле признаки преступления" и для возбуждения уголовного дела передал документы в МВД. Здесь все застопорилось. Полиция не могла дать ход делу без результатов судмедэкспертизы.
Их Эльвире Горошниковой пришлось ждать больше года. Только в феврале 2017 года, после трех писем президенту и нескольких обращений в областной минздрав за разъяснениями, пришло необходимое заключение. Как рассказала "Уралинформбюро" вдова, Свердловское бюро судебно-медицинской экспертизы выводы о работе своих коллег сделало очень осторожные. "Они не дали гарантии, что после своевременной операции Миша остался бы в живых. Но первоначальные действия хирурга и его оценку состояния мужа все-таки признали неверными", – поделилась женщина. Теперь полиция может возбудить уголовное дело.
Вынесение заключения судмедэкспертов затянулось на год.
Руководство Красноуфимской районной больницы устало держать информационную оборону. И наконец дало местному СМИ официальный комментарий по описанным выше двум смертям.
Задержку с операцией Михаила Горошникова там объясняют отсутствием окончательного диагноза."Данных за острую хирургическую патологию на время осмотра врача-хирурга не было. Были назначены анализы. Хирург пожелал, чтобы после них пациент остался, – комментирует действия своего коллеги Шарифбоя Чургосиева заведующий хирургическим отделением Юрий Матвеев. – Дежурного хирурга вызвали в другое отделение. Когда он вернулся, пациент уже уехал – его отпустили терапевты".
Такой ответ возмутил вдову Михаила: "Абсолютная неправда! Мы там сидели часа три, он (Чургосиев - прим. ред.) нас смотрел раза три или четыре. Матвеева там вообще не было в тот день. И отказ от госпитализации мы не подписывали. Все это очень неприятно и грязно".
Смерть Эдуарда Исламова врачи объясняют сложностью ранения, с которым мужчина попал в больницу. "Пациент был прооперирован. Через двое суток развилась клиника перитонита. Травма была крайне тяжелой. И в данном случае исход практически не зависел от оперирующего хирурга", – разъясняет Юрий Матвеев.
Главный врач больницы Дмитрий Новоселов попросил отметить, что Шарифбой Чургасиев – очень трудолюбивый, порядочный человек и достойный врач высшей категории. И в этих двух случаях его прямой вины нет, хирургу просто не повезло. Руководство больницы надеется избежать подобных инцидентов в будущем: по всем видам сложных ранений и травм дежурный врач теперь обязан вызывать заведующего хирургическим отделением.
Не повезло хирургу или умершим больным? Как сообщили "Уралинформбюро" в областном минздраве, только за 2016 год в ведомство поступило 97 обращений граждан о неудовлетворительной работе Красноуфимской ЦРБ. Обоснованными чиновники признали... два.
Из 97 обращений граждан о неудовлетворительной работе Красноуфимской ЦРБ областной минздрав признал обоснованными... два.
В ходе плановых проверок больницы замечаний не выявлено. Штат укомплектован врачами даже лучше, чем в среднем по Свердловской области – на 66% против 64,3% по региону.
То есть нас, в первую очередь, конечно, красноуфимцев, ведомство под руководством Игоря Трифонова пытается уверить в том, что на западе Свердловской области со здравоохранением все идеально, как в операционной хирургов. Позволим себе вместе с Алсу Исламовой и Эльвирой Горошниковой с этим не согласиться.
"Уралинформбюро" открывает свою "Белую книгу", куда вместе с читателями и общественностью будет собирать факты из медицинской практики с печальным исходом, вызванные ненадлежаще оказанной помощью.
Анна ВАСИЛЬЧЕНКО
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Да так не только в Свердловской ,в Челябинске такая же беда,и не только конкретно в одной какой-то клинике ,в нескольких по городу,это с какими сам лично сталкивался.А может и ещё есть.ответить
Таких врачей надо в Колмуответить
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