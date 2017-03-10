Шкурный вопрос к чиновникам

На кого собак свесили?

В Свердловской области ребром встал "собачий" вопрос. Гибель 7-летней девочки в Пальмино, которую загрызли псы, и передержка-кладбище на Уктусской в Екатеринбурге обнажили ряд проблем, которые власти предпочитали не замечать. Чтобы остановить собачий "террор" на улицах, зоозащитники призывают и чиновников, и простых горожан к сознательности.

В декабре 2014 года на Среднем Урале был принят закон, согласно которому полномочия по отлову и содержанию безнадзорных собак делегировались на уровень муниципалитетов. Нововведение ожидаемых плодов не принесло. В 2016 году на бродячих животных было предусмотрено порядка 100 миллионов рублей, а истрачено всего 60, рассказала "Уралинформбюро" старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. Чтобы получить субсидию, муниципалитет должен объявить конкурс, найти подрядчика и подать соответствующую заявку в департамент ветеринарии. По всей видимости, территории либо не спешат устраивать конкурсы, либо не могут найти желающих взяться за "гиблое" дело.

Действительно, компаний, готовых возиться с безнадзорными животными, в регионе не так много. Есть печально известный "Универсалремонт" из Артемовска, которому приписывают свалки собачьих трупов вдоль свердловских трасс. До недавнего времени эта компания забирала практически все муниципальные контракты в регионе. При своей скудной базе – одна машина для перевозки животных и один пункт передержки на 50 голов – "Универсалремонт" умудрялся брать на себя обязательства по отлову сотен животных.

"У них тактика простая – предлагают самую низкую цену. Понятно, за счет чего это делается. Животных просто стреляют. А большинству муниципалитетов без разницы, как решится проблема, если это дешево. Но деньги же выделены не только на отлов – есть еще содержание и стерилизация. За ту цену, которую называет "Универсалремонт", сделать все это нереально. Так было, пока ситуацией не заинтересовалась прокуратура. Нам это стоило очень больших трудов", - рассказала руководитель фонда "Зоозащита" Анна Вайман.

Помимо "Универсалремонта", есть и другие исполнители. Бывает, на эту работу вызываются зоозащитники, но выиграть муниципальный контракт часто им просто не дают. "Например, в Первоуральске есть зоозащита, которая занималась отловом и содержанием. Но в этом году конкурс выиграл "Универсалремонт". Заявка была размещена не на госзакупках, а на другом портале, где зоозащитники не успели зарегистрироваться. А эти товарищи успели", - пояснила Анна Вайман.

Включить компанию в список недобросовестных подрядчиков нельзя. Формально они выполняют условия контрактов – отлавливают животных, утилизируют их. Еще недавно артемовцы и вовсе катались как сыр в масле – им сходило с рук вообще все. "К "Универсалремонту" всегда было много вопросов, и сейчас остаются. У нас неразрешенное дело о привлечении его за нарушение ветеринарного законодательства в арбитраже. В этом году нам удалось внести поправки в областной закон и предусмотреть административную ответственность для юрлиц за нарушения порядка отлова и содержания. Раньше мы видели, что господина Шлеина (директора ООО "Универсалремонт" Евгения Шлеина - прим.ред) есть за что привлечь, но не было правовых оснований", - пояснила замдиректора департамента ветеринарии Свердловской области Наталья Гурьева.

Разобраться в "собачьих" делах к апрелю должна прокуратура. "Всем территориальным органам поручено провести проверки передержек. В первую очередь будут обращать внимание на эффективность расходования бюджетных средств и условия содержания животных", - сообщила Марина Канатова.

Почуяв пристальное внимание прокуратуры, уже "зашевелились" некоторые территории. Например, конкурс на отлов объявил Ревдинский городской округ, где жителей буквально терроризируют стаи бродячих собак. Однако заключенных контрактов по-прежнему неприлично мало – к 1 марта муниципалитетам выделено всего 9,5 миллиона рублей из 105 запланированных.

"Собачья" проблема касается не только бродячих псов – девочка из Пальмино была растерзана домашними питомцами. Однако вину владельца животных доказать непросто. Дело в том, что в России не установлены требования к выгулу и содержанию собак. Вместе с тем для применения уголовной статьи "Причинение смерти по неосторожности" необходимо обращаться к другим нормативным актам. А в случае с собачниками таких актов просто нет. "До тех пор, пока в Российской Федерации не будет закона о правилах и порядке содержания домашних животных, мы будем постоянно говорить о том, что у нас кусают людей", - заключают эксперты.

Анастасия КОКАРЕВА