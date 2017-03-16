Холманских пошел навстречу духовенству

Холманских пошел навстречу духовенству15 марта в 19:46
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Чтобы навести мосты.
Уральский полпред президента РФ Игорь Холманских продолжает наводить мосты с группами, имеющими влияние на общество. 15 марта, спустя две недели после встречи с политтехнологами и руководителями ведущих СМИ УрФО, он пригласил на диалог представителей духовенства – митрополитов и епископов, а также делегатов от ведомств, так или иначе взаимодействующих с РПЦ.
Заявленные вопросы позиционировались как дискуссионные, но скорее послужили формальным поводом для встречи. Участникам круглого стола предложили порассуждать об особенностях регулирования миссионерской работы и специфике освещения деятельности религиозных организаций в СМИ – чем не точки для публичного контакта светского с духовным?
Первый значимый тезис мимо заданных тем озвучил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, заявивший, что РПЦ не просит многого – "хотя бы просто не мешать". Этому предшествовал своеобразный ликбез о влиянии политического строя на Церковь – "от тотального запрета в советское время" через "полную и безответственную пропаганду в перестроечные годы" до "сбалансированного" настоящего.
Впрочем, сбалансированная система не лишена проблем, о чем не преминул сказать митрополит: "Мы хотим, чтобы на самом высоком уровне были солидарны с нами в том, что духовное невежество – проблема не только Церкви, якобы опасающейся потери своих членов, это проблема всего общества и государства".
Резюмируя выступление, православный лидер Среднего Урала обозначил границу между светским и духовным. "Храм должен быть храмом, а музей – музеем", – подчеркнул он, воспользовавшись для наглядности актуальной историей про Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге.
Больше никто из духовных лиц не стал затрагивать скользкую тему. Говорили преимущественно о насущном, подразумевая необходимость поддержки РПЦ государством и логически продолжая посыл митрополита Кирилла.
Митрополит Курганский и Белозерский Иосиф посетовал на разруху в епархии: между духовенством региона и архиереями постоянно происходят трения, нерадивые СМИ разогревают их до скандалов, а приезжающего в августе патриарха Московского и всея Руси Кирилла негде встретить – старый храм отреставрирован не достойно, в новом ремонт не завершен.
Митрополит Челябинский и Миасский Никодим, напротив, говорил о приятном: диалог с прессой налажен, основная из немногочисленных претензий – "СМИ засорены оккультно-мистическими материалами".
Игорь Холманских между тем одергивал участников встречи от государства – ушедшему в рассуждения о законотворчестве депутату Госдумы Сергею Гаврилову он ответил, что "нет плохих или хороших законопроектов, есть плохое или хорошее их исполнение", а начальнику ГУ Минюста РФ по Свердловской области Дмитрию Павину напомнил, что "невыявление случаев незаконной миссионерской деятельности не означает, что их не было вовсе".
Ремарки полпреда, параллельно с этим демонстрировавшего готовность помогать "в рамках полномочий", получили одобрение духовенства. Впрочем, роль первой скрипки Холманских отдавать гостям все же не стал, оставив последнее слово за собой: "Важным итогом нашей сегодняшней встречи является развитие диалога между представителями власти, Русской православной церкви и других традиционных конфессий, ибо такой диалог является важнейшей гарантией общественного согласия в стране".
Следующую встречу Игорь Холманских запланировал на начало апреля. Ожидается, что в ней примут участие и представители СМИ, и духовенство, и, возможно, политтехнологи. По признанию полпреда, созывать такие советы "можно неограниченное количество раз" - еще один довод в пользу того, что президентские выборы на Урале пройдут со знаком плюс.
Антон ЗАБЕГАЕВ
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