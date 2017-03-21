Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега

Минэкологии в ус не дует.

Березовский городской округ задыхается от старых очистных сооружений. Чтобы решить проблему, нужны сотни миллионов рублей. Их нет и не предвидится.

Вопрос о ситуации с очистными сооружениями в поселке Монетный на видеоконференции, посвященной программе переселения из аварийного жилья, озвучил член Общественной палаты Свердловской области Валерий Черкашин. Он рассказал "Уралинформбюро", что раньше очистные принадлежали местному градообразующему предприятию. Затем их передали муниципалитету. На приведение сооружений советских времен в порядок в казне денег нет. В результате помои попросту стекают в реки.

Глава Монетного Константин Емелин сообщил "Уралинформбюро", что муниципалитет ежегодно направляет обращения в администрацию Березовского ГО с просьбой о выделении средств на проектирование и строительство новых очистных. Однако проблема никак не решается.

Какая именно сумма необходима на проектирование и строительство сооружений, Емелин сказать затруднился. "Нужно делать расчет исходя из количества жителей. Численность населения постоянно увеличивается. Только в Березовском городском округе она за 10 лет выросла чуть ли не вдвое. Наш поселок - самый крупный в ГО", - отметил Емелин.

Он утверждает, что никакой экологической катастрофы в поселке пока нет: "Идет естественная фильтрация через торф. Работаем в режиме таком же, как в советские времена. Ждем помощи".

Аналогичная ситуация с очистными сложилась и в самом Березовском. Тамошние власти упорно опровергают наличие экологических проблем.

"О проблемах экологических я бы пока не говорил, но вода в реки действительно сбрасывается недостаточно очищенная. Очистные сооружения, когда строились, рассчитывались на 18 тысяч "кубов" в сутки, а по факту они сейчас пропускают через себя 24, то есть 6 тысяч "кубов" в сутки выливается неочищенными", - рассказал "Уралинформбюро" мэр Березовского Евгений Писцов.

Глава отметил, что подобная ситуация сложилась во многих городах России. Значительная часть муниципалитетов не то что "советских" очистных - вообще никаких не имеет.

Несколько лет назад "Водоканал" Березовского разработал проект реконструкции очистных, реализация которого оценивалась тогда в 750 миллионов рублей. Из них 125 миллионов предполагалось выделить в рамках инвестиционной программы "Водоканала". Но дальше дело так и не пошло.

"Мы строим планы, рассчитываем на силы "Водоканала". Надеемся, что, пройдя часть пути, все-таки сможем рассчитывать на софинансирование. На нулевом этапе, конечно, никаких перспектив нет. Слушать нас никто не хочет, денег для нас нет", - прокомментировал Писцов.

По словам источника "Уралинформбюро", чтобы вытащить муниципалитеты из "помойной ямы", необходимо принять федеральную программу модернизации очистных, подобно модернизации и строительству детсадов и школ. Без федеральных денег ситуацию не переломить.

В пресс-службе минэкологии Свердловской области "Уралинформбюро" пояснили, что не в курсе проблемы. Там отметили, что никто из местных жителей не обращался в ведомство с соответствующими жалобами, потому никаких замеров вредных веществ специалисты не делали. И предложили направить официальную жалобу, после чего пообещали заняться ситуацией.

"Уралинформбюро" просит министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова считать данную публикацию официальным запросом агентства.

Елена ПЛЮХИНА