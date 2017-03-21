Разговор в палате с министром

Об экологии Среднего Урала.

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов провел телемост с общественными палатами муниципалитетов. Свидетелем отчета чиновника перед представителями народа оказался корреспондент "Уралинформбюро".

Отбиваться от вопросов "не в лоб, а в глаз" Кузнецову помогали глава комитета областного Заксобрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Сергей Никонов, а также эксперты Общественной палаты (ОП) региона.

Муниципальных общественных палат на Среднем Урале 45. Сказать о наболевшем успели чуть больше десятка – связь постоянно прерывалась. "Мы вас не видим! Не слышим вас!" - взывал модератор то к одному, то другому собеседнику в муниципалитетах. Удивительно точные слова.

Возьмем, к примеру, Асбест. 2 февраля в минприроды те же действующие лица обсуждали нелегальное сжигание медицинских отходов на территории "Ураласбеста", где травятся выбросами 2 тысячи человек ("Уралинформбюро" подробно рассказывало об этой истории). Чиновники обещали помочь. Спустя полтора месяца труба дымит по-прежнему. Глава инициативной группы по борьбе с "душегубкой" Леонид Ремезов на видеоконференции поинтересовался, есть ли подвижки. "Мы направили запросы в соответствующие ведомства", - был ответ.

Потом Ремезов спросил, как Алексей Кузнецов относится к тому, что рядом с мусоросжигающим цехом в Асбесте планируется разместить сурьмяной завод, изгнанный из Дегтярска. "Будет строительство – будем смотреть. Новые производства региону необходимы – это факт", - резюмировал министр. То есть сначала построим опаснейшее предприятие, а там видно будет?

Несолоно хлебавши остались общественники Березовского. Их усилиями в городе организовано 29 пунктов приема батареек и ртутных ламп, создана перерабатывающая линия. Но нужны средства на развитие. Если утилизация этих отходов входит в перечень мероприятий Года экологии, то минприроды нам поможет, рассудили активисты. Однако за деньгами они были посланы в региональное министерство энергетики и ЖКХ.

Представитель Ирбита задал вопрос: когда будут обустроены 6 сибиреязвенных скотомогильников в городских окрестностях? "В целом на скотомогильники в 2017 году в областном бюджете нашли 15 миллионов рублей", - сообщил делегат от ЗакСо Сергей Никонов. "Хотелось бы конкретики", - парировал ирбитчанин, но конкретики не добился.

Как и члены ОП Красноуфимска, которые давно ждут от Алексея Кузнецова подробностей проекта по вывозу радиоактивных монацитов со станции Зюрзя. Министр повторил давно известные сведения, подчеркнув, что проблемный склад уже три года принадлежит юрлицу – мол, с него и весь спрос.

Редкое экологическое мероприятие в Екатеринбурге обходится без Галины Пахальчак - эксперта областной ОП, преподавателя Уральского государственного экономического университета. Профессор излагает мысли более внятно и логично, чем чиновники. В этот раз Галине Юрьевне пришлось заполнять рассуждениями паузу, когда экран телемоста погас.

"Честное слово, впервые у нас такие сбои! Луна сегодня с ума сходит", - извинялись организаторы.

Вероятно, капризами стихии объясняется и колкий выпад Алексея Кузнецова в адрес общероссийской организации "Зеленый патруль". По словам министра, ее экологические рейтинги необъективны – иначе Свердловская область не очутилась бы на предпоследнем месте среди регионов страны.

"Зато мы подросли за год на целый пункт, обогнав Южный Урал!" – подвел итог министр, пожелав каждому в Год экологии хранить чистоту вокруг и внутри себя.

Пожалуй, День министерства экологии в Общественной палате Свердловской области стал первым реальным тестом региональных чиновников перед активистами "на земле". Диалог в режиме прямого эфира – проблемных ситуаций и реакции министров на глазах общественности из него не вырежешь. Вода камень точит – чем больше таких диалогов будет, тем больше надежд на решение насущных вопросов свердловчан.

Надежда ПРАВДИНА