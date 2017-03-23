Реформа МЧС: вертолеты на вылет

Сотрудники на улицу.

Вслед за реформой МВД в масштабную перетряску попало МЧС. Даже бывалым спасателям происходящее в ведомстве кажется катастрофой. Одним росчерком пера сотрудники выставляются на улицу, под лозунгом модернизации управления идет разрушение службы, уровень доверия к которой среди россиян был наивысшим.

Уральский региональный центр МЧС канул в историю. Его "слили" в Сибирский, со штаб-квартирой в Красноярске. В здание-аквариум УРЦ на Московской въехали сотрудники свердловского Управления МЧС.

Уральский авиационно-спасательный центр МЧС 20 марта 2017 года расформирован. Из трех вертолетов, которыми он располагал, два улетели в Красноярск. 150 человек выставлены на улицу. Это 9 спасателей, 35 летчиков, а также сотрудники медслужбы, механики, аэродромные специалисты, метеорологи. У одних ипотека и младенцы на руках, другие не дослужили до пенсии несколько месяцев.

В Сибирском региональном центре МЧС уверяют: беспокоиться не о чем, реформирование структуры ведомства на безопасности никак не отразится. "Нельзя говорить, что спасать будет некому, это не так. МЧС работает по прогнозам, которые известны за несколько дней до возможного ЧП. Речь идет, к примеру, о лесных пожарах или паводках. Не поддается прогнозу только землетрясение. При необходимости в Екатеринбург будет отправлена дополнительная техника", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Сибирского центра МЧС. При этом сам Красноярск, где базируется 13 винтокрылых машин, все прошлое лето провел без единого борта – они работали в регионах.

Как отмечает бывший сотрудник авиационно-спасательного центра Анатолий Долговых, довольно часто в его практике возникали ситуации, когда необходимы сразу два вертолета. Причем нужны они здесь и сейчас, а не спустя 12 часов. А если сломается единственная машина, то быстрой помощи вообще будет ждать неоткуда.

Так, летом 2016 года недалеко от перевала Дятлова в тяжелейшем состоянии оказался турист. Мужчина разбился на квадроцикле, получив травму живота. Прилетевший на помощь вертолет отвез его в Советский (Югра), так как до Екатеринбурга путешественник бы попросту не дожил. Тогда его успели спасти, но получилось бы это сейчас?

Анатолий Долговых уверен: 6 оставленных в штате человек для обслуживания воздушного судна – это нещадно мало. "Чтобы выпускать вертолет нужно минимум 13 человек. Это - сложный и долгий процесс. У нас была своя база. Сейчас же летчики могут выполнить только часть работ по обслуживанию". К примеру, по регламенту через каждые 25 часов налёта нужно промыть фильтры, для чего требуется определенный навык и специальная установка. А она уже отправлена в Красноярск", - подчеркивает он.

В Сибирском региональном центре МЧС успокаивают - сломаться вертолет не может: "Машины своевременно проходят технический регламент. Мелкие поломки могут быть, но с ними способен справиться экипаж. Непредвиденных серьезных проблем возникнуть не может".

Держать базу в екатеринбургском аэропорту Кольцово на три судна государству стало невыгодно. "Когда один летает, а два стоят – это очень большие затраты, которые оплачивают налогоплательщики", - отметили в ведомстве.

Между тем, как рассказывают авиаторы, вертолеты вовсе не простаивали. В прошлом году борты все лето работали на пожарах. Опыт доказал, что пожаротушение с воздуха предотвращает кризисные ситуации, если лесные пожары подходят к населенным пунктам.

Было немало вылетов и из-за вспышки сибирской язвы на Ямале. Вертолеты совершали "санитарные" рейсы - вывозили больных из отдаленных территорий, эвакуировали людей, попавших в сложную ситуацию, вели поиски пропавших и мониторили поводковую и пожарную ситуацию.

Нынешней весной в УрФО прогнозируется "большая" вода. Но мониторинг паводка с воздуха теперь не ведется. Ждать беды откуда не ждали?

Эксперты уверяют, что реформа МЧС в 2017 году "похоронит" это ведомство как самостоятельную единицу. Пожарных вернут в ряды МВД, как это было в советские времена. А вот за спасателей идет напряженная борьба между Минобороны и Росгвардией. Как ни странно, как раз авиация есть тот самый лакомый кусок "спасательного" пирога. Сегодня летчики МЧС занимаются миротворческими операциями, например, в той же Сирии. Лишь одному начальству ведомо, сколько гуманитарной помощи реально, а не по отчетам доходит до страдающего населения.

"У нас, в своем кругу МЧС расшифровывали "мама, что случилось?". Случилась беда", - грустно резюмирует опытный летчик, повесив офицерский китель подальше в шкаф.

Елена САВИНА