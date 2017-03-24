Над храмом навис… диалог

Верующие опасаются сноса.

Очередной строительный скандал разгорелся в Екатеринбурге на этой неделе вокруг новостройки жилого района "Современник", запланированного в квартале улиц Раевского, Блюхера и Студенческой. Екатеринбургская епархия подозревает компанию "Стройтэк" в покушении на деревянный храм святых благоверных Бориса и Глеба, расположенный по адресу Раевского, 9а. Верующие опасаются, что при застройке дом Божий будет попросту снесен.

Публичные слушания по проекту должны были состояться в понедельник. Но на них вместо 240 человек (именно столько вмещает зал в УрГЭУ, где намечалось обсуждение "Современника") пришло три с половиной сотни горожан. Львиную долю участников составили разгневанные прихожане храма Бориса и Глеба. Слушания пришлось перенести.

Территория, вокруг которой разгорелся сыр-бор, в советские годы принадлежала заводу точной механики. Завод закрыт, помещения частью проданы под офисы, частью заброшены. В 2015 году администрация Екатеринбурга утвердила проект межевания и планировки этого участка под жилищное строительство. Компания "Стройтэк" выкупила участок земли у девелоперской фирмы "Олипс", а голландское бюро КСАР разработало концепцию жилого района площадью 230 тысяч квадратных метров.

В схеме-приложении к постановлению администрации Екатеринбурга №3908 храмовая земля обозначена четко

Храм в этом проекте предусмотрен, а застройщик уверяет, что деревянное строение никто сносить не собирается. Не согласны в "Стройтэк" и с термином "слушания сорваны". "Они не сорваны, а перенесены из-за нехватки мест в зале, - сообщил "Уралинформбюро" директор компании по строительству Сергей Павлов. - С Епархией все вопросы будут согласованы. Проблем я здесь не вижу".

В начале марта на сайте Уральской палаты недвижимости появилась информация о публичных слушаниях в УрГЭУ с комментарием С.Павлова, где он, в частности, заявил: "В этом месте уже существует храм в честь святых русских князей Бориса и Глеба – земля принадлежит епархии, с которой мы хорошо контактируем, мы его вписали в нашу парковую зону и считаем это большим преимуществом".

Не видит причин для беспокойства и глава градсовета Екатеринбурга Михаил Вяткин: "Стройтэк" купил эту производственную зону, церковь тоже приобрела там участок. Храм там останется, его не собираются сносить".

Корреспондент "Уралинформбюро" встретился с настоятелем храма, протоиереем Олегом Шилковым, чтобы узнать, в чем суть конфликта. "Мы опираемся на документ, который был вынесен на публичные слушания, — сообщил отец Олег. — Там черным по белому обозначены все границы земель, границы жилых домов и строений, которые предполагаются в этом районе. Мы видим, что застройщик запланировал каменный храм на этой территории, а существующий храм Бориса и Глеба почему-то отсутствует. А ведь земля, на которой он стоит, является собственностью Екатеринбургской епархии! Эта земля — пожертвование от благотворителя, который выкупил участок у "Олипса", провел работы по узаконению и межеванию".

По словам настоятеля, 29 декабря 2012 года вышло постановление главы администрации Екатеринбурга, которое присваивает этому участку статус зоны Ц2 (объекты религиозного назначения) и предоставляет его Епархии для строительства храмового подворья на основании публичных слушаний. "Поэтому мы настаиваем: раз границы нашего участка и его права собственности определены, оставьте нашу землю в покое. А если хотите проектировать окружающий район в соответствии с духовными началами — пожалуйста, но сначала обсудите этот вопрос с архитектором Епархии, чтобы все гармонично вписалось в новый микрорайон", - подчеркивает отец Олег.

"Уралинформбюро" не смогло найти на сайте администрации Екатеринбурга ни одного постановления, датированного 29 декабря 2012 года: ни на тему участка под храм, ни какого-либо иного. Зато мы нашли постановление №3908 от 29 декабря 2015 года "Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в квартале улиц Блюхера — Раевского — Комвузовской — Студенческой", в котором действительно два участка определены под "зону обслуживания и деловой активности населения религиозного назначения". Но без указания, какому приходу они принадлежат.

Публичные слушания по участку на Раевского, 9а в 2012 году действительно проводились мэрией. Их резолюция гласит - "рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – "объекты религиозного назначения" территориальной зоны Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения) по улице Раевского". И храмовые территории отмечены в приложении к этому постановлению именно там, где надо - по Раевского, 9а. А вот на схеме проекта жилого комплекса "Современник", представленной 20 марта на публичных слушаниях, территория храма смещена чуть севернее относительно его нынешнего расположения.

Как сообщил протоиерей Олег Шилков, в данный момент между "Стройтэком" и Епархией вроде бы стартовал диалог, но в чем он состоит, не уточнил.

Евгений СУСОРОВ