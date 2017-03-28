Брак по спецсчету

На капремонт.

Свердловчане могут в любой момент лишиться накоплений на капремонт, хранящихся в банках. Эксперты утверждают, что, несмотря на ужесточение требований к кредитным организациям, в которых можно размещать средства, риски по-прежнему сохраняются.

Проблема всплыла в начале марта нынешнего года, когда Центробанк РФ отозвал лицензию у "Татфондбанка". В нем в течение трех лет собирались "капитальные" деньги многих собственников. Владельцам квартир в итоге заявили, что они являются кредиторами третьей очереди и вряд ли смогут когда-либо получить свои взносы назад.

После этого правительство РФ ужесточило требования к банкам. Если раньше к таким кредитным организациям предъявлялось всего одно условие (размер собственного капитала должен быть не менее 20 миллиардов рублей), то сейчас список расширился. В документе говорится, что банк должен участвовать в системе обязательного страхования вкладов физических лиц, находиться под контролем ЦБ РФ, а также заключить с Агентством страхования вкладов договор субординированного займа. По мнению экспертов, данное нововведение действительно позволит выбрать более надежные банки, но не решит всех проблем.

"Согласно новому постановлению, все спецсчета на капремонт должны быть застрахованы. И в случае банкротства банка средства должны быть выплачены собственникам в полном объеме. Правда, проверить, застраховал ли банк деньги, я, например как секретарь Общественной палаты не могу. Эти сведения составляют банковскую тайну. Это может сделать прокуратура. Ну, Фонд капремонта может запросить эти данные. В банках сейчас размещается около 10 миллиардов рублей, и если все рухнет, то это будет скандал", - поделился с "Уралинформбюро" член Общественной палаты Свердловской области Сергей Полыганов.

Сами владельцы счетов не верят, что постановление правительства может действительно защитить их деньги. "Риски есть. По законодательству у банка должен быть заключен договор с АСВ, но под страхование вкладов спецсчета… не попадают, поскольку их владельцы формально не являются физлицами. При этом номинальными владельцами спецсчетов являются не УК, не ТСЖ, а именно граждане! Они собирают и откладывают деньги, без разрешения собственников мы оттуда ни копейки взять не можем. Я считаю, что эти средства должны выплачиваться АСВ как физлицам. И об этом надо говорить уже на законодательном уровне", - заявил "Уралинформбюро" председатель ТСЖ "Эльмашевское" Сергей Строганов.

Источник в одном из банков подтвердил "Уралинформбюро", что в данный момент накопления собственников никак не застрахованы. "Они относятся к расчетным счетам, а не к депозитам. Соответственно, под страхование вкладов деньги не попадают. К таким счетам есть только одно условие - ограничение по целевому использованию, то есть потратить их можно только на капремонт. Таким образом, если банк обанкротился, то средства выплачиваются в соответствии с законодательством, то есть ТСЖ получат их в третью очередь, если, конечно, деньги еще останутся", - пояснил источник.

В пресс-службе Уральского банка Сбербанка России "Уралинформбюро" пояснили, что система страхования вкладов действительно не охватывает специальные счета. "Между тем есть законодательная инициатива о распространении системы страхования вкладов на специальные счета – в 2015 году Законодательным Собранием Кировской области внесен проект федерального закона о соответствующих изменениях в Закон № 177-ФЗ", - прокомментировали там.

Сергей Строганов отметил, что средства ТСЖ "Эльмашевское" в данный момент размещены в Россельхозбанке. При выборе кредитной организации собственники в первую очередь руководствовались тем, чтобы в банке была доля госучастия. "Среди моих знакомых - председателей ТСЖ - все размещают средства в банках с госучастием. Это Сбербанк или Россельхозбанк. Я думаю, только так можно избежать рисков", - говорит он.

В пресс-службе Уральского банка Сбербанка России "Уралинформбюро" рассказали, что на данный момент в Сбербанке на территории Свердловской области открыто 2 453 спецсчета на капремонт. "Чтобы обезопасить средства на капремонт, важно тщательно подойти к выбору обслуживающего банка и размещать деньги только в тех финансовых организациях, которые соответствуют требования Жилищного кодекса. Центральный банк РФ ежеквартально размещает информацию о кредитных организациях на своем сайте. На 1 марта 2017 года в этом списке была 51 кредитная организация," - прокомментировали в пресс-службе банка.

"Рекомендуем выбирать надежные системообразующие банки, не гнаться за процентной ставкой и взвешивать риски. Основное предназначение этих счетов - аккумулировать и сохранить денежные средства для будущего ремонта, и в меньшей степени получить дополнительный доход", - добавила управляющая филиалом ВТБ в Екатеринбурге Татьяна Есаулкова.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Дмитрий Ионин убежден, что законодательно обязывать ТСЖ и УК выбирать из списка лишь банки с госучастием неправильно. "Люди, которые открывают спецсчета, - достаточно продвинутые и активные, к выбору банка они подходят осознанно. Если они делают выбор в пользу небольших банков (а такие решения принимаются большинством собственников), то у них есть своя логика. Я считаю, что дополнительно что-то менять в законодательстве и указывать людям, где они должны размещать деньги, не нужно", - уверен он.

Ионин отметил, что в зоне риска спецсчета не только ТСЖ, но даже Фонда капремонта Свердловской области. В пресс-службе регоператора "Уралинформбюро" пояснили, что дополнительно никак не страхуют накопления граждан. "Мы строго руководствуемся списком, определенным Центробанком РФ, поэтому в данном случае риски минимальны. ТСЖ мы также рекомендуем руководствоваться данным перечнем, чтобы избежать проблем. Если у собственников возникли сомнения в надежности банка, где открыт спецсчет, им необходимо быстро провести собрание жильцов и принять решение о смене кредитной организации", - прокомментировали в пресс-службе Фонда.

Елена ПЛЮХИНА