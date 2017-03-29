Цыганский проголосовал за план "Брусники"

Впереди 13 лет "жизни на стройке".

До 2030 года Цыганский поселок Екатеринбурга — по крайней мере, его большая часть в нынешнем виде в границах улиц Шаумяна-Московской-Фурманова-Чкалова-Обувщиков исчезнет с лица земли. Строительная компания "Брусника" обещает возвести там 16 многоквартирников в 7-17 этажей, два детских сада и школу на 1600 мест. Жить здесь будет свыше 12 тысяч человек. Обитатели поселка на публичных слушаниях, состоявшихся 28 марта, большинством голосов (407 "за", 33 "против" и 10 воздержавшихся) согласились с предложением застройщика.

Строительство будет разбито на три этапа. Первую очередь начнут возводить в третьем квартале 2017 год, а самую последнюю (улица Шаумяна от Иркутской до Чкалова и участок в районе пересечения улицы Чкалова и переулка Воронежский) — ориентировочно в 2028-2030 годах.

Естественно, многие тамошние обитатели уже предвкушают все прелести "жизни на стройплощадке". Представители "Брусники" поспешили их успокоить: "Наша застройка сформирована из небольших квартальных автономных самодостаточных групп. Мы приобретаем участки, чтобы можно было организовать внутри них свободное пространство и обеспечить безопасную работу кранов. Так что "на стройке" жители района жить не будут: расстояние от строительного крана до края соседнего огорода будет не меньше 50 метров".



Наглядная схема будущего микрорайона

Но это не значит, что вопросов у жителей этой территории к "Бруснике" не осталось. Например, собственники жилья в ТСЖ "Фурманова 127" недовольны тем, что в их дворе вместо подземного паркинга с детской площадкой, расположенной над парковочной зоной, появится детский сад. Между прочим, снос ветхого жилья, расположенного на их дворовой территории, жильцы домов №№ 125 и 127 оплатили из собственного кармана — и, по их мнению, имеют право сами решать, что поставить у себя во дворе.

Представители Свердловского областного суда тоже не в восторге от грядущих перемен: они опасаются лишиться удобного подъезда к своему зданию с улицы Хасановской. А компания "Арго-групп", сдающая внаем недвижимость в этом районе, боится потерять двухэтажную автомойку, расположенную на Хасановской — аккурат в "эпицентре" будущей стройки.

Естественно, волновал участников публичных слушаний и другой, не менее насущный вопрос: как им возместят потерянное жилье и земельные участки? Отвечая на него, представители "Брусники" были немногословны: землю компенсируют по рыночной стоимости. Учитывая, что стройка растянется минимум на 13 лет — эта самая рыночная стоимость успеет неоднократно поменяться.

Технический директор "Брусники" Евгений Арапов советует жильцам: при продаже участков застройщику выбирать оценщика вместе с "Брусникой" и ни в коем случае не доверять "левым" риэлторам, которые покупают недвижимость за бесценок, а потом застройщику же ее и перепродают, причем как раз по рыночной цене.

Подводя итоги слушаний, начальник отдела градостроительного развития министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Наталья Агеева настоятельно рекомендовала "Бруснике" разместить на своем сайте поадресный перечень домов в треугольнике "Шаумяна-Московская-Фурманова", предназначенных к отселению, с точными сроками их сноса. Такой же список будет опубликован и на сайте областного минстроя.



Представители "Брусники" отвечают на вопросы участников слушаний

"Уралинформбюро" решило выяснить мнение жителей "брусничного треугольника" на день раньше публичных слушаний. Первыми, кто высказал свои тревоги, были сотрудники двух восточных кафе, расположенных на улице Шаумяна.

На первом из них нет даже соответствующей вывески, хотя на всех картах оно значится как ресторан "Узбекская кухня". На просьбу познакомить корреспондента агентства с кем-нибудь из руководства ресторана пришел некий Джавад Джавадов, представившийся как "зооинженер". Отказавшись пояснить, какое отношение он имеет к данной точке общепита, господин Джавадов пожаловался: мол, застройщик ни разу не приходил со своими предложениями по развитию этого участка. "Мы не можем повлиять на ситуацию", — сетует он. Через несколько домов во дворике расположилось кафе "Ходжа Насретдин", арендаторы которого уже морально готовы "съезжать", а вот участвовать в слушаниях не особо рвутся.

Пенсионерка Ирина Валентиновна Вершинина заявила: на слушания пойдет, более того, она уже точно знает рыночную цену своего земельного участка, который не собирается отдавать застройщику "за копейки". Перспектива сноса и переезда ее не пугает, как и жителей домов №№ 20 и 20а по улице Чкалова, которые тоже попадают в зону будущей застройки. Правда, про планы "Брусники" они узнали не от застройщика, а из Интернета. "Мы не против, но смотря, что нам дадут взамен, — заявляют они. — Если квартира 60 квадратных метров, пусть дают такого же точно метража, и в этом районе". Весть о публичных слушаниях немало их удивила.

Тем временем ушлые юридические конторы уже обклеили подъезды обоих домов объявлениями из серии "Ваш дом признан аварийным и подлежит сносу, предлагаем юридическую помощь".



Жильцы этого дома узнали о планах "Брусники" из Интернета.

Жилье на этом участке самое разное — от вполне приличных на вид коттеджей до ветхих хибарок, разваливающихся на глазах. Немало здесь гаражей и обугленных руин на месте давно заброшенных избушек. Но не только. В зону будущей застройки, оказывается, попадают и помещения, находящиеся на балансе государственных организаций.

Например, по адресу переулок Торфяной, 10 стоит офис Екатеринбургского спортивно-технического центра служебного собаководства ДОСААФ России. Коллектив уже в курсе, что скоро их отсюда "попросят" — причем во всех смыслах: многие из кинологов центра живут на соседней улице, тоже входящей в зону будущего строительства.

"Было собрание жильцов, нас приглашали на беседу, — сообщили сотрудники центра по телефону. — Пока ничего нам взамен не обещают, как и всем остальным. Сказали только, что выплатят компенсацию за землю либо дадут квартиры в новостройках "Брусники", либо окажут помощь при оформлении вторичного жилья. Но сумму компенсации не говорят".



Екатеринбургский спортивно-технический центр служебного собаководства ДОСААФ России.

В пресс-службе ДОСААФ также нет информации, куда отправятся кинологи после того, как их нынешний дом пойдет под снос. "В любом случае девочек не бросят без жилья, клуб под защитой ДОСААФ", — заверили корреспондента "Уралинформбюро".

В здании по адресу улица Чкалова, 21 расположены кабинеты дознавателей Отдела полиции №8 УМВД России по городу Екатеринбургу. Оно попадает в так называемую "зону застроенной территории". Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, оба этажа в этом здании принадлежат УВД, поэтому застройщику придется выстраивать со стражами порядка диалог хозяйствующих субъектов в правовом поле.

Евгений СУСОРОВ