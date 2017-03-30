будьте счастливы, будьте прокляты с "Синим китом"

Сверхразведка формирует "группы смерти"?

В середине марта школьница из Екатеринбурга решила покончить с собой. По сообщениям СМИ, накануне в ее школе рассказывали об игре "Синий кит" и "группах смерти". Девушка в них не состояла, но, возможно, именно после того разговора задумалась о суициде. Ее успели остановить.

Директор одной из екатеринбургских школ Лариса Пичугина признается: их учебное заведение проблема, о которой говорит вся Россия, пока обошла стороной. Профилактические беседы на тему суицида ведут в индивидуальном порядке или с малыми группами: начинают с родителей, а потом переходят к детям. Да и общаются только с "группами риска", о всешкольных собраниях речи не идет. "Не надо никого будоражить, надо спокойно, планомерно работать", – считает директор.

С ней согласна и детский психолог Елена Вохмина. "Эти разговоры могут вызвать интерес у детей. Массовые беседы проводить не стоит, – подчеркивает она. – Существует мировая тенденция – о таких опасных темах не писать, ничего не показывать, не говорить об этом. Это не значит, что не надо работать, допустим, индивидуально. Но только с родителями, а не с детьми".

Тактику замалчивания категорически не приемлет психоаналитик Андрей Кошеленко, специалист Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии. С этой проблемой он столкнулся по долгу службы. За последние два года на прием к врачу попали семь подростков, состоявших в "группах смерти".

"Безусловно, надо освещать. Это не случайное явление, работает системная организация, которая старается уничтожить подростка. Если ребенок предупрежден – есть шанс защитить его. Выбраться из подобных групп без помощи у ребенка шансов практически нет, – подчеркивает специалист. – Но эту работу должен проводить профессионал высокого уровня, который с этим сталкивался, чтобы грамотно донести всю опасность ситуации и подросткам, и родителям. Ведь иногда последние недооценивают серьезность проблемы".

Это не случайное явление, работает системная организация, которая старается уничтожить подростка. Если ребенок предупрежден – есть шанс защитить его. Выбраться из подобных групп без помощи у ребенка шансов практически нет.

Кошеленко приоткрыл "Уралинформбюро" механизм работы "групп смерти". Оказывается, дети вовсе не ищут опасные сообщества в социальных сетях самостоятельно. Им достаточно оставить где-то грустный комментарий или сделать пессимистический пост у себя на стене "ВКонтакте". Дальше на них выходят "ловчие". Добавляются в друзья или приглашают в группы, хотя все равно основная обработка идет персонально. Присылают меланхоличные изображения, печальные стихи.

"С той стороны работают специалисты, которые выделяют целевых подростков. В них буквально вцепляются и долго обрабатывают. Дальше "выходят" из широкой Сети и общаются с подростком в мессенджерах, начиная давать задания, – рассказывает врач. – Одного из моих пациентов заставляли встать на подоконник, угрожая расправой над матерью. Якобы следят за ней и знают, где она сейчас находится. Ребенок испугался и рассказал родителям. Те обратились в полицию. Но как поймаешь. Был случай, когда ребенка незнакомец вел на автовокзал, чтобы увезти к месту суицида, но родители успели перехватить. А тот человек в суматохе сбежал".

Администраторы "групп смерти" рассылают специальную литературу. У Андрея Кошеленко уже целая библиотека. Название одной – "будьте счастливы, будьте прокляты". Именно так – с прописной буквы. Заглавные в тексте вообще не используются. По словам специалиста, это – тонкий психологический прием. Он создает ощущение монотонного речитатива и непрерывности речи – оторваться от чтения становится крайне сложно. При этом знаки препинания расставлены абсолютно верно.

Текст небольшой книжки, словно идеальный фрагмент мозаики, ложится на особое сознание подростков. Психолог Елена Вохмина так описывает их отношение к смерти: "Подростки не верят в собственную смерть. Считают себя вечными, бессмертными и не такими, как все. Их будоражит ощущение собственного всемогущества".

Открываем первую страницу книги: "люди останутся идиотами, и только ты будешь понимать слишком многое. и только ты сломаешься сотни раз под тяжестью вселенной, и только ты тысячи раз сойдешь из-за нее с ума. и только ты будешь летать выше всех, и снова сгоришь, и снова восстанешь из пепла. и снова – не понимая, зачем". Идеи неуязвимости и избранности налицо. В авторе подростки явно признают "своего".

".... и только ты будешь летать выше всех, и снова сгоришь, и снова восстанешь из пепла. и снова – не понимая, зачем". В книге налицо любимые подростками идеи неуязвимости и избранности.

Так оно и есть. Под псевдонимом "Кейли Рей Арт" скрывается 20-летняя россиянка с неплохим чувством юмора и клинической депрессией. О своем диагнозе она неоднократно пишет в социальных сетях. Там же активно рекламирует книгу.

"Уралинформбюро" удалось связаться с автором. Сообщению, что ее творение расходится через "группы смерти", девушка очень удивилась. 200 напечатанных книг, по ее словам, ушли по знакомым. Но были случаи, когда заказывали и по три книги. При этом писательница считает, что ее произведение несет жизнеутверждающую миссию. После историй о Бобе, что употреблял героин, и призраке семнадцатилетней девушки в финале книги автор обращается к читателям: "если бы я была рядом, я бы крепко обняла тебя и молча гладила бы по волосам, пока ты плачешь. если бы я была рядом, я бы не позволила тебе уйти. представь, что я рядом, и, даже если нет сил, — встань. открой окно, сделай себе горячий сладкий чай…. танцуй, кричи в подушку, просто, пожалуйста, останься".

"Сложновато склонять к самоубийству книжкой, в которой последняя глава просит не делать этого, и спасла уже как минимум 6 человек", – оскорблено замечает "Кейли". В доказательство присылает комментарии с благодарностями от спасенных.

Оптимистических настроений автора Андрей Кошеленко не разделяет. Более того, в тексте он находит признаки эриксоновского гипноза (тип гипноза, при котором человек вводится в состояние транса: он бодрствует, но фокус внимания смещается "внутрь себя" – прим. ред.). "Можно найти и техники отложенного гипноза. Это останется в сознании и может проявиться только через несколько лет", – подчеркивает психоаналитик. По его словам, "группы смерти" коверкают все представления о хорошем и плохом. Возможно, установку "Кейли" жить долго подростки уже просто не воспринимают после 13 депрессивных глав книги. Именно поэтому она и вошла в арсенал администраторов "групп смерти".

Защитить детей от таких спорных изданий законы бессильны. В список запрещенной экстремистской литературы оно не попадет – "необходимого" для этого экстремизма нет. Да и для рассмотрения нужно обращение в федеральный Роскомнадзор. Закон "О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию" тоже не барьер. На "будьте счастливы, будьте прокляты" стоит пометка +18.

Распространять подобную литературу не составляет труда. В издательстве Ridero, где была отпечатана книга, ничего противозаконного в ней не усмотрели. По словам пресс-секретаря Алены Куниловой, произведение прошло проверку модераторами и юристами компании. А возрастная метка освободила компанию от ответственности. К тому же конечный продукт не попадает в книжные магазины на всеобщее обозрение. Рассылка по почте в непрозрачном пакете – и даже бдительные родители могут не спохватиться.

Самый главный вопрос, кто стоит за "Синим китом"? В российских СМИ звучат самые различные версии: это и "атака" украинских неонационалистов, и "стимулирование продаж" наркомафией, и заговор Запада с целью уничтожить русскую нацию. Сейчас вычислением организаторов "групп смерти" занимается Следственный комитет РФ. У экспертов есть только смутные догадки. И один задержанный – 22-летний Филипп Будейкин, на чьей совести, по версии следствия, 15 подростковых жизней.

20-летние ребята это организовать не могли бы. С той стороны системно работает команда профессионалов. Как будто это какая-то сверхразведка.

"20-летние это организовать не могли бы. Им мозгов не хватит, – категорично высказывается психоаналитик Андрей Кошеленко. – С той стороны работают очень сильные профессионалы с высшим психиатрическим образованием. Даже больше, системно работает целая команда: психологи общаются, компьютерные специалисты собирают информацию, кто-то встречается и рассылает литературу. Звучит странно, как будто это какая-то сверхразведка. И для этого нужны гигантские средства".

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО