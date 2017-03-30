Бульвар Культуры умер – мэрия Екатеринбурга в скорбном молчании

Расследование "Уралинформбюро".

Снимите шляпы, утрите слезы – Екатеринбург лишился Бульвара Культуры. Кончина уралмашевского старожила случилась еще в прошлом году, но "Уралинформбюро" случайно узнало об этом только сейчас.

В редакцию обратилась бизнесвумен, чья компания зарегистрирована в офиснике по адресу Бульвар Культуры, 2. По ее словам, в марте 2017 года ей потребовалось представить на электронную торговую площадку Сбербанка свежую выписку из ЕГРЮЛ для переаккредитации. На носу был важный аукцион. Полученная в налоговой выписка отправилась оператору площадки, а накануне торгов он отказал в процедуре допуска. Причина – расхождение выписки и Устава в адресе нахождения компании. В учредительных документах значится – Екатеринбург, бульвар Культуры, 2. А налоговая служба утверждает, что адрес – Екатеринбург, улица Культуры, 2.

Честно признаться, мы подумали – это неуместный розыгрыш или глюк компьютерной системы. Но проведенное нами в течение двух недель расследование показало, что мэрии Екатеринбурга глубоко плевать на жителей города.

Первым делом мы, глядя в Яндекс-Гугл-карты, где обозначен Бульвар Культуры, позвонили в администрацию Орджоникидзевского района - там он собственно располагается. После вопроса "что там у вас – улица или бульвар?" нас чуть ли не подняли на смех, ответив – у нас бульвар, а у вас? Но все же посоветовали обратиться за уточнениями в мэрию города.

Туда мы, разумеется, отправили официальный запрос, который, согласно закона "О СМИ", должен быть реализован в течение 7 дней. Неделя прошла – ответа нет. Когда стали выяснять причину задержки в пресс-службе, то услышали примерно следующее – мы готовим ответ на этот непростой вопрос.

Редакция "Уралинформбюро" в это время не сидела сложа руки – мы опрашивали различные службы и людей. И с каждым днем "история с географией" становилась все мрачнее.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области, а прежде депутат Екатеринбургской гордумы Игорь Володин избирался в Орджоникидзевском районе. Он до сих пор уверен, что в городе расположен Бульвар Культуры. И в сентябре минувшего года избиратели, проживающие на нем, голосовали за депутатов Госдумы и ЗакСо.

Мы пошли по следам избирателей. И нашли постановление Администрации Екатеринбурга №1383 от 13.07.2016 года за подписью Александра Якоба. Оно определяет изменения в "нарезке" избирательных участков на территории города.

Там черным по белому обозначено, что к участкам 1606-1608,1612-1613 "приписаны" 23 дома по Бульвару Культуры.

В пресс-службе Избиркома Свердловской области "Уралинформбюро" сообщили – в их базе значится Бульвар Культуры. Хотя посоветовали уточнить подробнее в горизбиркоме.

Мы уже хотели расслабиться и поставить точку. Но тут из разговоров с бизнесменами с Бульвара Культуры выяснилось, что они в 2016 году зарегистрировали свои компании на… улице Культуры. В частности, ООО "РУС ЮРИСТЫ" на улице Культуры, 2, а Торгово-клининговая компания "Райдо" на улице Культуры, 25.

Теряя рассудок, мы отправились к спасателям. В пресс-службе МЧС Свердловской области нам сообщили, что выезжающие к месту ЧП пожарные расчеты руководствуются информацией компании "2ГИС". На картах именуемых в народе "дубльгис" значится Бульвар Культуры. По этому же адресу в случае необходимости помчатся и полицейские – в ГУ МВД России по Свердловской области и в УВД по городу Екатеринбургу нет иных сведений.

От "2ГИС" нам поступил следующий ответ: "На большинстве домов на адресных табличках значится "бульвар Культуры", "улица Культуры" — в единичных случаях. Выверку территории наш специалист проводил 29 марта после запроса "Уралинформбюро". Он также опросил жителей — о переименовании никто из опрошенных не знал, информации о необходимости внести изменения в документы (например, поменять адрес прописки) им не поступало.

Специалисты 2ГИС в Екатеринбурге регулярно работают на территории города и отслеживают происходящие изменения. Помимо этого ведется мониторинг СМИ — например, если сообщается о появлении новых объектов, о которых мы еще не знаем, мы проводим проверку на местности, по результатам которой обновляем продукт".

Ну, а теперь прозвучит скорбная нота. Накануне мы получили официальный ответ на запрос в Управление ФНС по Свердловской области. В нем сообщается, что из Федеральной информационной адресной системы (ФИАС) исключен адрес "Екатеринбург, бульвар Культуры", а в государственный адресный реестр внесен адрес "Екатеринбург, улица Культуры". Основание – постановление Администрации города Екатеринбурга №430 от 01.03.2016 года.

Вот это сюрприз! Вы еще живете на Бульваре Культуры? Или прогуливаетесь по нему выходным днем? А он ведь призрак!

А теперь давайте без шуток. Мэрия Екатеринбурга больше года назад "окрестила" бульвар в улицу. Не уведомив об этом ни горожан, ни даже полицию с МЧС!

О существовании улицы Культуры знают налоговики и сотрудники ФМС, да и то лишь потому, что работают с ФИАС, куда данные о переименовании попали в автоматическом режиме.

В пресс-службе областного полицейского главка "Уралинформбюро" однозначно заявили – городские чиновники в известность о своих действиях их не поставили. В избирательной описи тоже липа – кто-то из екатеринбуржцев голосовал со штампом в паспорте "Бульвар Культуры", а недавно переехавшие с отметкой "улица Культуры", но всех записали "бульварными".

Вы скажете – чепуха, дело житейское? Да вот нет. Упомянутая нами бизнесвумен лишилась права побороться за контракт, потому что для внесения необходимых "уличных" изменений в учредительные документы требуется время, а аукцион ждать не может. Упущенная выгода.

У владельцев паспортов с отметкой Бульвар Культура могут возникнуть проблемы с кредитными организациями – они работают с ФАИС, где нет такого адреса. Нет его и для Росреестра.

Список проблемных ситуаций, созданных мэрией Екатеринбурга, на этом не исчерпывается. А вот терпение некоторых горожан может и лопнуть. У них теперь не только "грязь в душе", но и фиктивный адрес проживания.

"Уралинформбюро" больше не будет ждать ответа на свой "адресный" запрос городским чиновникам. Мы все и без них выяснили - работа у нас такая. А вот на неуважение к себе и горожанам мы отреагируем запросом в прокуратуру Свердловской области и попросим главу надзорного ведомства Сергея Охлопкова провести проверку по фактам, изложенным в данной статье, с правовой оценкой действий администрации города Екатеринбурга.

Алена ИЗМЕСТЬЕВА, Вадим ДЫНИН