Батарейки просят рубля

×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Батарейки просят рубля05 апреля в 12:18

На утилизацию.

Цивилизованный сбор отработанных батареек для России редкость, пока он лишь декларируется в федеральном законе. А общественники Березовского – города-спутника Екатеринбурга уже придумали и реализовали толковую схему. Их опыт можно и нужно тиражировать по России. Но средств на поддержку проекта муниципальные и региональные власти не находят.

Цена вопроса – 14 тысяч в месяц

Благотворительный фонд "Благо" начал принимать батарейки у жителей Березовского в 2014 году. Местная продуктовая сеть на безвозмездной основе согласилась установить в магазинах специальные боксы. Активисты купили их за свой счет, изготовили агитплакаты. Волонтеры убеждали взрослых, проводили тематические занятия в школах. Теперь едва ли не каждый березовчанин знает: выброшенная пальчиковая батарейка отравляет тяжелыми металлами около 20 "квадратов" земли и восемь тонн воды.

Контейнеры для батареек, установленные в магазинах Березовского. Фото: фонд "Благо"

Всего появилось 29 таких точек сбора, и не только в Березовском, но и по окрестным поселкам. То есть охвачена территория с населением около 74 тысяч человек. "Всем очень удобно, в шаговой доступности, – сообщил "Уралинформбюро" исполнительный директор фонда "Благо" Андрей Харыбин. – Вообще-то есть правительственное постановление, которое возлагает обязанность по организации сбора батареек на управляющие компании. В нашем городе это делает одна УК, но, допустим, по четвергам с 12 до 14 часов, в отдаленном районе, куда общественный транспорт не ездит. А наш проект люди приняли на ура".

Ежемесячно порядка 200 килограммов "накоплений" березовчан поступало в "Икею" и "МедиаМаркт", у которых были заключены договоры с челябинским переработчиком батареек, единственным в России.

Когда в 2016 году "Икея" и "МедиаМаркт" перестали принимать батарейки, фонд "Благо" решил возить их в Челябинск напрямую. Завод просит за утилизацию одного килограмма 70 рублей, в месяц выходит около 14 тысяч. Харыбин, вынужденный складировать центнеры опасного вторсырья в офисе, обратился за помощью к городским властям. Он наивно полагал, что для 2-миллиардного бюджета муниципалитета эти траты вполне по силам.

В феврале 2017-го гордума дважды рассматривала обращение фонда на профильных комиссиях, но самого Харыбина туда почему-то не приглашали. В письменном ответе-отказе ему посоветовали найти спонсоров.

"Крыши текут, а вы про экологию"

"На 2017 год финансирование подобных мероприятий не предусмотрено", - сообщил "Уралинформбюро" замглавы по ЖКХ Березовского Андрей Еловиков.

Он пояснил, что батарейки являются отходами, образующимися в многоквартирных домах, и муниципалитет не обязан нести траты на их утилизацию. "Вывоз ТБО жители сами оплачивают, ртутные лампы тоже входят в список услуг. Поэтому мы предложили фонду "Благо" проработать тему по батарейкам с одной из управляющих компаний. Пока от фонда реакции не было. В прошлом году проходило внутреннее совещание с несколькими УК – они не против, при условии, что услуга будет оплачиваться собственниками. 14 тысяч в месяц стоит сама переработка, а транспортировка еще не просчитана".

Председатель думы Березовского Евгений Говоруха в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро" подчеркнул, что сбор батареек – не вопрос жизни и смерти: "Мы не можем его финансировать при наличии первоочередных задач. Например, в образовательных учреждениях протекает крыша. Насущные потребности на сегодня – 67 миллионов рублей, а можно потратить только 6".

По словам спикера, городские спонсоры вряд ли смогут помочь Харыбину: просителей у них масса, а возможности ограничены.

При этом ни мэрия, ни гордума не пытались выйти на областных чиновников – мол, проблема не того масштаба. Тогда Харыбин попросил содействия у председателя Общественной палаты (ОП) Березовского Владимира Перепелкина.

Регоператор всех рассудит

17 марта на организованном Общественной палатой Свердловской области "Часе с министром" Перепелкин замолвил словечко о фонде "Благо" перед главой регионального минприроды Алексеем Кузнецовым. Его вопрос был переадресован в министерство энергетики и ЖКХ.

"Да понятно, какой ответ будет – опять денег нет", - не скрывает досады председатель ОП Березовского.

Корреспондент "Уралинформбюро" все-таки решил навести справки - у специалиста отдела оперативного контроля, развития коммунальной инфраструктуры и обращения с ТКО Минэнергетики и ЖКХ Марии Савельевой.

"По поводу ртутьсодержащих отходов (люминесцентные лампы, батарейки и прочее) в настоящее время готовится проект постановления правительства Свердловской области о раздельном сборе. Упорядочить данную работу на местах мы планируем, когда появится региональный оператор по обращению с ТБО – к 1 июля 2018 года.

Между тем нельзя сказать, что сейчас ничего не делается. Мы сделали запросы в муниципалитеты – особых нареканий по этой теме они не высказали. Наплыва ртутьсодержащих отходов нет. Достаточно мобильных пунктов, которые они организуют раз в полгода. У некоторых постоянные контейнеры стоят по договору со спецорганизациями", – рассказала она.

Но, может быть, фонду "Благо" выделят финансирование "под соусом" Года экологии? Мария Савельева развеяла эти надежды: "В рамках Года экологии планируется только установка контейнеров для опасных отходов в госорганах исполнительной власти. Где конкретно, пока неизвестно".

О средствах, выделенных в 2017 году на утилизацию ртутьсодержащих отходов, специалист сказать затруднилась: "Минприроды формировало общий список мероприятий, мы вносили свои предложения. У меня есть подозрения, что, может быть, даже без финансирования эти мероприятия".

Пока все ждут пришествия регоператора, фонду "Благо", видимо, придется сворачивать свой проект – власть имущим он не нужен. А березовчане снова начнут выбрасывать батарейки вместе с бытовым мусором.

"Поражает узость мышления чиновников, – удивляется Андрей Харыбин. – Ведь в любом случае проблема "упадет им на голову", и очень скоро. Почему бы не воспользоваться для ее решения готовым механизмом?" Добавим от себя: почему бы на областном уровне не поддержать гражданскую инициативу березовчан, как того требовал на декабрьском Госсовете спецпредставитель президента РФ по экологии Сергей Иванов?

Надежда ПРАВДИНА

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
вопрос, однако 05 апреля в 13:31

В Парк-хаусе был такой сбор батареек, я их специально собирала и туда относила. Сейчас там всё прикрыли. ПОЧЕМУ?

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Батарейки просят рубля

Батарейки просят рубля

На утилизацию.

Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга

Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга

Если их отчислят из школы.

Лимонами на Ямале сыт не будешь

Лимонами на Ямале сыт не будешь

За 20 миллиардов.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×