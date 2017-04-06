Батарейки просят рубля

На утилизацию.

Цивилизованный сбор отработанных батареек для России редкость, пока он лишь декларируется в федеральном законе. А общественники Березовского – города-спутника Екатеринбурга уже придумали и реализовали толковую схему. Их опыт можно и нужно тиражировать по России. Но средств на поддержку проекта муниципальные и региональные власти не находят.

Цена вопроса – 14 тысяч в месяц

Благотворительный фонд "Благо" начал принимать батарейки у жителей Березовского в 2014 году. Местная продуктовая сеть на безвозмездной основе согласилась установить в магазинах специальные боксы. Активисты купили их за свой счет, изготовили агитплакаты. Волонтеры убеждали взрослых, проводили тематические занятия в школах. Теперь едва ли не каждый березовчанин знает: выброшенная пальчиковая батарейка отравляет тяжелыми металлами около 20 "квадратов" земли и восемь тонн воды.

Контейнеры для батареек, установленные в магазинах Березовского. Фото: фонд "Благо"

Всего появилось 29 таких точек сбора, и не только в Березовском, но и по окрестным поселкам. То есть охвачена территория с населением около 74 тысяч человек. "Всем очень удобно, в шаговой доступности, – сообщил "Уралинформбюро" исполнительный директор фонда "Благо" Андрей Харыбин. – Вообще-то есть правительственное постановление, которое возлагает обязанность по организации сбора батареек на управляющие компании. В нашем городе это делает одна УК, но, допустим, по четвергам с 12 до 14 часов, в отдаленном районе, куда общественный транспорт не ездит. А наш проект люди приняли на ура".

Ежемесячно порядка 200 килограммов "накоплений" березовчан поступало в "Икею" и "МедиаМаркт", у которых были заключены договоры с челябинским переработчиком батареек, единственным в России.

Когда в 2016 году "Икея" и "МедиаМаркт" перестали принимать батарейки, фонд "Благо" решил возить их в Челябинск напрямую. Завод просит за утилизацию одного килограмма 70 рублей, в месяц выходит около 14 тысяч. Харыбин, вынужденный складировать центнеры опасного вторсырья в офисе, обратился за помощью к городским властям. Он наивно полагал, что для 2-миллиардного бюджета муниципалитета эти траты вполне по силам.

В феврале 2017-го гордума дважды рассматривала обращение фонда на профильных комиссиях, но самого Харыбина туда почему-то не приглашали. В письменном ответе-отказе ему посоветовали найти спонсоров.

"Крыши текут, а вы про экологию"

"На 2017 год финансирование подобных мероприятий не предусмотрено", - сообщил "Уралинформбюро" замглавы по ЖКХ Березовского Андрей Еловиков.

Он пояснил, что батарейки являются отходами, образующимися в многоквартирных домах, и муниципалитет не обязан нести траты на их утилизацию. "Вывоз ТБО жители сами оплачивают, ртутные лампы тоже входят в список услуг. Поэтому мы предложили фонду "Благо" проработать тему по батарейкам с одной из управляющих компаний. Пока от фонда реакции не было. В прошлом году проходило внутреннее совещание с несколькими УК – они не против, при условии, что услуга будет оплачиваться собственниками. 14 тысяч в месяц стоит сама переработка, а транспортировка еще не просчитана".

Председатель думы Березовского Евгений Говоруха в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро" подчеркнул, что сбор батареек – не вопрос жизни и смерти: "Мы не можем его финансировать при наличии первоочередных задач. Например, в образовательных учреждениях протекает крыша. Насущные потребности на сегодня – 67 миллионов рублей, а можно потратить только 6".

По словам спикера, городские спонсоры вряд ли смогут помочь Харыбину: просителей у них масса, а возможности ограничены.

При этом ни мэрия, ни гордума не пытались выйти на областных чиновников – мол, проблема не того масштаба. Тогда Харыбин попросил содействия у председателя Общественной палаты (ОП) Березовского Владимира Перепелкина.

Регоператор всех рассудит

17 марта на организованном Общественной палатой Свердловской области "Часе с министром" Перепелкин замолвил словечко о фонде "Благо" перед главой регионального минприроды Алексеем Кузнецовым. Его вопрос был переадресован в министерство энергетики и ЖКХ.

"Да понятно, какой ответ будет – опять денег нет", - не скрывает досады председатель ОП Березовского.

Корреспондент "Уралинформбюро" все-таки решил навести справки - у специалиста отдела оперативного контроля, развития коммунальной инфраструктуры и обращения с ТКО Минэнергетики и ЖКХ Марии Савельевой.

"По поводу ртутьсодержащих отходов (люминесцентные лампы, батарейки и прочее) в настоящее время готовится проект постановления правительства Свердловской области о раздельном сборе. Упорядочить данную работу на местах мы планируем, когда появится региональный оператор по обращению с ТБО – к 1 июля 2018 года.

Между тем нельзя сказать, что сейчас ничего не делается. Мы сделали запросы в муниципалитеты – особых нареканий по этой теме они не высказали. Наплыва ртутьсодержащих отходов нет. Достаточно мобильных пунктов, которые они организуют раз в полгода. У некоторых постоянные контейнеры стоят по договору со спецорганизациями", – рассказала она.

Но, может быть, фонду "Благо" выделят финансирование "под соусом" Года экологии? Мария Савельева развеяла эти надежды: "В рамках Года экологии планируется только установка контейнеров для опасных отходов в госорганах исполнительной власти. Где конкретно, пока неизвестно".

О средствах, выделенных в 2017 году на утилизацию ртутьсодержащих отходов, специалист сказать затруднилась: "Минприроды формировало общий список мероприятий, мы вносили свои предложения. У меня есть подозрения, что, может быть, даже без финансирования эти мероприятия".

Пока все ждут пришествия регоператора, фонду "Благо", видимо, придется сворачивать свой проект – власть имущим он не нужен. А березовчане снова начнут выбрасывать батарейки вместе с бытовым мусором.

"Поражает узость мышления чиновников, – удивляется Андрей Харыбин. – Ведь в любом случае проблема "упадет им на голову", и очень скоро. Почему бы не воспользоваться для ее решения готовым механизмом?" Добавим от себя: почему бы на областном уровне не поддержать гражданскую инициативу березовчан, как того требовал на декабрьском Госсовете спецпредставитель президента РФ по экологии Сергей Иванов?

Надежда ПРАВДИНА