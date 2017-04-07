Личное дело санитарки с "уткой"

Требует пересмотра.

За последние несколько лет в организации здравоохранения России изменилось практически все. Нововведения призваны устранить "неэффективность" сферы. Что удается с трудом, учитывая участившиеся хвори населения и необходимость повышения благосостояния медиков по президентскому указу.

Тем временем в медицине нашлись "лишние" люди. На основании приказа Минздрава РФ от 15 мая 2012 года в стране введены нормативы по количеству медицинских работников в том или ином населенном пункте или больнице. Назвать их человеческими язык не повернется. "Получается, что в некоторых местах у нас должно быть 0,8 медсестры", – отмечает пресс-секретарь минздрава Свердловской области Константин Шестаков. Если лимит превышен – сотрудников сокращают. Первыми "в расход" идут медсестры и санитарки.

В Ирбитской ЦГБ с начала года под сокращение попадали 6 человек – в рамках приведения должностей среднего и младшего медицинского персонала к единым квалификационным требованиям и штатным нормативам. Об этом гласит официальный ответ руководства медучреждения на запрос "Уралинформбюро". Там же сказано, что трудовой договор расторгается, если сотрудник не согласится с переводом на другую имеющуюся работу.

Точно также переводить санитарок на другую работу планирует и руководство Краснотурьинской ГБ. При несогласии на новую должность – сокращение. И это при том, что штат больницы укомплектован лишь на 80%.

В новых условиях санитарок переводят на другую работу, чаще всего на должность уборщиц. При несогласии - сокращение.

Самая частая практика, если судить по возмущенным отзывам, что оставляют теперь уже бывшие санитары и санитарки в Сети – перевод в уборщицы. А это уже не медицинский персонал, то есть им не нужно доплачивать за вредность, выделять дополнительные отпуска. У работников прекращает "капать" медицинский стаж, и на пенсию досрочно им теперь не выйти.

Чем же не угодили санитары? В Краснотурьинске ссылаются на обновленные профессиональные стандарты для младшего и среднего медицинского персонала. Основное нововведение в нем – требование профессионального образования по должности "Санитар". В медуниверситетах и колледжах на них не учат. До 2016 года вынести "утки", при всем уважении к представителям этой профессии, могли люди с самым низким уровнем образования. Достаточно было начального инструктажа в больнице.

В медицинских образовательных учреждениях нашей страны готовят врачей и медсестер. После многих лет обучения они на роль санитарки, да еще с окладом в 7 000 рублей (столько, например, получают сотрудники в Краснотурьинской больнице), не согласятся.

Нужные курсы появились в центрах повышения квалификации и обучения рабочим специальностям. Казалось бы, ничего сложного – нынешним санитарам просто нужно выучиться "на корочки". Но чтобы их получить потребуется законченное среднее образование, которое есть далеко не у всех. Стоимость курсов колеблется в разных центрах от 6 900 от 10 000 рублей. Каждый ли санитар сможет выделить из своего бюджета такую сумму?

Логичным шагом было бы направить бедных людей на обучение, еще более логичным – оплатить курсы полностью или частично. Но, видимо, у свердловских больниц в санитарах потребности нет вообще – вакансий не выложено.

Над вопросом "Уралинформбюро", кто будет выполнять работу санитарок, в Ирбитской больнице, похоже, даже не задумывались. Ответ был крайне туманным: при необходимости перераспределения обязанностей работников предупредят согласно закону. Но перераспределять их не придется, если санитарки под давлением обстоятельств согласятся пойти в уборщицы. Им по-прежнему придется мыть полы, выносить медицинские отходы и чистить "утки", но без всех привилегий медицинского персонала с гораздо меньшей зарплатой.

Руководство больниц исполнит все предписания федерального министра Вероники Скворцовой. Младший медперсонал, априори неспособный оплатить свое переобучение и бесправный по сословному происхождению, стал существенным подспорьем на пути российского здравоохранения к эффективности.

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО