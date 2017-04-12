Екатеринбургские коммерсанты съезжают с маршрутов

По требованию чиновников.

Екатеринбуржцев огорошила новость об отмене ряда маршрутов коммерческих перевозчиков в 2017 году. Горожане были уверены, что чиновники выполнят свои обещания и откажутся от транспортной реформы. По всей видимости, зря.

Постановление о ликвидации маршрутов вышло 11 апреля. В перечне - все 114 автобусов. Их планируется сократить до 2019 года. 15 из них уберут уже в 2017 году: №2, 15, 20, 81, 04, 05, 05А, 010, 024, 034, 035, 052, 063, 067 и 070.

На форумах - море возмущенных. Особенно недовольны жители отменой столь популярной у екатеринбуржцев 024 маршрутки.

"Я просто в шоке, 024 ЕДИНСТВЕННАЯ маршрутка которая ходит на Окружной. Весь частный сектор на ней ездит. Больше здесь ничего не ходит, в каком это месте она дублирующая??", - негодуют горожане (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).



"По 070 еще момент тоже. Ну допустим! Я умудрилась уехать вечером на троллейбусе до Белореченской. А потом как? Кому на ЮЗ? У меня там сотрудницы живут? Пересадка на 21 автобус? Так тоже он в это время уже не ходит", - добавляют другие.

"Хм. Т.е. до Центрального стадиона теперь только 43, который ходит крайне редко, и 21,который заканчивает очень рано...Супер....В 070 и 052 не залезть было никогда, уж какой бы дегенерат стал просить их отменять?", - пишут пассажиры.

"Зачем убрали 035 маршрут? Единственный маршрут с Ботаники до Сортировки, очень востребованный маршрут, всегда народу много. Нет дублирующего маршрута 035", - возмущены екатеринбуржцы.

Многие коммерческие перевозчики отказали "Уралинформбюро" в комментариях. По всей видимости, транспортники, обслуживающие сразу несколько маршрутов, боятся из-за 1-2 маршрутов "разгневать" чиновников и лишиться остальных лакомых кусков.

Для других постановление мэрии стало новостью. В компании "Урал-Авто"(маршрут №20), куда обратилось "Уралинформбюро", заявили, что ничего не слышали о документе. Там попросили полчаса, чтобы разобраться, но так и не смогли прокомментировать решение властей.

Сотрудников компании "Авто-Ном" (маршруты №063 и 067) мы также застали врасплох. "Я ничего об этом не знаю, мы никаких уведомлений не получали, поэтому мне сложно что-то комментировать. Когда получим, тогда и будем думать", - сказали там.

Однако уведомлять транспортников о ликвидации автобусов чиновники, видимо, и не собираются.

"Договоры же заканчиваются с большинством перевозчиков, поэтому что тут можно сказать. Просто их не будут продлевать и все. Конечно, это все отразится на пассажирах, конечно, будет коллапс первое время. Представляете, люди выйдут первого числа на работу, а их маршрута не будет. Пока они спланируют новый маршрут, уйдет время. Мы написали письмо на имя Якоба и в минтранс по этому вопросу, ответа ждем в течение месяца", - поделился с "Уралинформбюро" директор некоммерческого партнерства "Городские пассажирские перевозки" Юрий Минин.

Директор компании "Декар" (04 маршрут) опроверг информацию Минина о завершении договоров с мэрией.

"У нас не истекает договор в 2017 году. Как они планируют нас убирать, я вообще затрудняюсь сказать. Они говорят, что мы дублируем 25 муниципальный маршрут. Но это неправда. Да, есть дублирование на части маршрута, но мы ездим на ту же базу ОМОН, где живут сотрудники ОМОН и их семьи. О них все забыли. За базой ОМОН находятся большие сады. Бабушки и дедушки туда постоянно ездят. Они как будут добираться? По всей видимости, пешком. У каждого - и у 25, и 04 - есть свой пассажир. Кроме того, если они отменяют 04, они должны будут добавить автобусы на 25 маршрут. Но у них ведь нет транспорта, у них половина автопарка простаивает, потому что его не могут отремонтировать. Сейчас 25 ходит крайне редко", - рассказал "Уралинформбюро" Сергей Ельцов.

По его словам, чиновники намеренно "выживают" коммерческих перевозчиков, чтобы наполнить неконкурентоспособный муниципальный транспорт и улучшить финансовые показатели МУПов.

"Если эти 15 маршрутов муниципальный транспорт, скорее всего, вытянет, то потом, когда власти продолжат идти по этому же пути, начнется бардак", - прокомментировал руководитель "Декара" Ельцов.

Ранее, когда городские чиновники только анонсировали транспортную реформу, они ссылались на то, что убытки транспортных МУПов составляют 2 миллиарда рублей в год. Если не принять какие-то срочные меры, перевозчики могут попросту "загнуться", как произошло во многих российских городах.

Директор "МОАП" Владимир Кайсаров объявлял о долгах перед поставщиками в размере 400 миллионов рублей. На "ЕТТУ" повис 40-миллионный долг перед энергетиками. Они не раз грозились предприятию отключением. И "МОАП", и "ЕТТУ" регулярно задерживают работникам зарплату. При этом она и так крайне низкая. У кондукторов - около 10-15 тысяч рублей, у водителей - 20-25 тысяч рублей. Из-за этого работники 28 марта выходили на митинг.

Директор Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области Лилия Саранчук заявила "Уралинформбюро", что в такой ситуации транспортная реформа - лучшее из всех зол.

"У нас три пути. Первый - повышение тарифов. Но это вряд ли понравится горожанам. Второй - бюджетные ассигнования, но с этим у нас проблемы. Кроме того, если мы повышаем доходы перевозчиков за счет бюджета, то надо быть готовыми к тому, что будет меньше денег на детские садики, дороги, уборку мусора. Третий вариант - новая транспортная схема - в этом случае наиболее оптимальный. Да, придется немного привыкнуть, но никакого коллапса не будет. Очень хорошо, что маршрутную сеть меняют по частям. По такому пути пошли Санкт-Петербург, Москва, и ничего страшного там не произошло", - поделилась Саранчук.

Транспортная сеть Екатеринбурга долгое время складывалась стихийно. Городские власти не изучали пассажиропоток и не занимались проблемами перевозчиков. Сейчас им приходится делать работу над ошибками - резать по-живому. Только страдать от этого будут, к сожалению, горожане.

Елена ПЛЮХИНА