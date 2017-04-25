Темные пятна на Солнечном

Добили жителей новостроек.

Перед екатеринбуржцами, проживающими в микрорайоне "Солнечный", открылась его темная сторона. Квадратные метры в новостройках съедают плесень и грибок. А коммуналка за квартиры эконом-класса сравнима с ипотечными платежами. Горожане фактически оказались в плену у девелопера - "Форум-групп" Олега Черепанова.

Скандал вокруг одного из объектов компании по адресу Лучистая, 2 разгорелся в феврале 2017 года, когда в эфире местных телеканалов молодые семьи показали ужасные условия, в которых им приходится проживать, - плесень, грибок, промокшие углы, а также углы, обросшие льдом. На дворе - весна, а картина практически не изменилась, рассказали "Уралинформбюро" местные жители. В подтверждение своих слов они прислали десятки фото. Вот только некоторые из них.

Недоделки носят массовый характер - проблемы есть как минимум в 19 квартирах. Первое, что приходит на ум, - в доме есть щели и трещины, а также проблемы с изоляцией. Но застройщик не согласен. Подчиненные Черепанова утверждают, что в большинстве случаев виноваты сами жильцы.

"Действительно, в некоторых квартирах проявились те или иные проблемы в процессе эксплуатации помещений. По заявкам жильцов застройщик совместно с УК оперативно провели обследование тех квартир, откуда поступили жалобы. В некоторых случаях проблемы были связаны со строительными недоработками, но в большинстве - с неправильной эксплуатацией помещения, использованием электробытовых приборов, недостаточным проветриванием. Например, жильцы в целях экономии отключают батареи, при этом в квартирах остается тепло, но не обеспечивается необходимый для недавно построенного дома прогрев стен. Как правило, такие проблемы происходят в квартирах с маленькой площадью, в которых без должного проветривания может образовываться плесень", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Форум-групп".

Судя по заявлению, реестр всех проблемных заявок сформирован, жалобы отрабатываются. В некоторых квартирах сроки устранения недоделок были перенесены по инициативе самих жильцов - например, на лето, когда дети находятся в лагерях.

Качество новостроек - еще полбеды. Вторая большая проблема - бешеная коммуналка. Зимой счет за однокомнатную квартиру составляет 6-8 тысяч.

Заоблачные цифры образуются по двум причинам. Первая - неверно работающие счетчики.

"Начиная с июня месяца они стали показывать нереальные показатели. ГВС 7,96 кубометров и ХВС 11,15 кубометров при двух жильцах. В следующие месяцы было еще больше. На жалобы УК предложила провести поверку за наш счет. В итоге мы заплатили 1000 рублей из своего кармана, счетчики были неисправны. Перерасчет нам сделали по среднему. Счетчики УК сменила по гарантии от застройщика. Таких семей, как мы, очень много, почему мы должны доказывать, что эти счетчики, установленные застройщиком, показывают некорректную информацию?" - сетует Анна Бочкарева.

В УК "Солнечный" "Уралинформбюро" подтвердили, что проблема со счетчиками действительно имела место. Она связана с производственным браком. Но сейчас все неисправные приборы заменены.

Вторая причина заоблачных счетов - самые высокие в Екатеринбурге тарифы за тепло. Стоимость гигакалории в микрорайоне составляет 2117,99 рублей.

Почему тариф в Солнечном такой "золотой" - в УК "Солнечный" пояснить не смогли. Там заявили, что все вопросы следует задавать поставщику тепла - ООО "Солнечное тепло". Именно он диктует цену. В свою очередь в котельной переводят стрелки на УК, ведь якобы именно там занимаются всеми расчетами.

"Обман, который в итоге произошёл, поверг жителей в шок. Ведь говорили, котельная особенная и работает лишь на 30% мощности. Вот сдадутся ещё два дома и тариф снизится обязательно, расход меньше будет. Итог: прожили почти два года, цифры в квитанциях растут в геометрической прогрессии, тариф растёт", - жалуется Элла Черепанова.

Оспаривать тариф проблематично. Ресурсники смогли предоставить все документы, подтверждающие затраты на выработку тепла, в РЭК, и та утвердила ставку.

Сейчас жильцы ищут "веские основания" для пересчета тарифа через суд. Горожане обращались в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области для проведения соответствующей проверки. Но специалисты нарушений не нашли.

Жильцы "Солнечного" пытались привлечь независимых экспертов, которые бы провели аудит защиты тарифа, но везде получили отказы. "Мы начали мониторить организации, осуществляющие данную деятельность, но после того, как мы озвучивали нашу проблему и говорили о "Форум-групп", нам отвечали, что помочь не могут. Только одна из контор честно сказала, что "Форум" не предоставит техническую документацию и тем более информацию, касающуюся защиты тарифа", - рассказывает Черепанова.

"Форум-групп" является учредителем ООО "Солнечное тепло". Он связан и с УК "Солнечный". Складывается впечатление, что для холдинга Черепанова новый микрорайон стал настоящей "золотой жилой".

Елена ПЛЮХИНА