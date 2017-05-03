Оставили со сНосом

И долгами "за воздух".

В Свердловской области разгорелся очередной скандал вокруг программы переселения из аварийного жилья. Ранее главам муниципалитетов "влетало" от губернатора Евгения Куйвашева из-за недобросовестных подрядчиков, которые не могли на бюджетные деньги в срок возвести жилье для переселенцев или строили его некачественно. Сейчас всплыла проблема бараков-призраков - их власти почему-то категорически не хотят расселять.

Одна из жертв чиновников - жительница Карпинска Людмила Канаева. Она рассказала "Уралинформбюро", что много лет назад приехала на Урал из Казахстана с четырьмя детьми. Женщина устроилась дояркой в местный совхоз, ей дали ведомственное жилье по адресу Уральская Сопка, 9. Со временем двухэтажка развалилась. Жильцы разъехались кто куда.

В 2009 году Канаевой в первый раз предложили временное жилье. "Сначала нам дали комнату на Луначарского, но после того, как там на кухне рухнул потолок, мы съехали. Потом нам давали "красный уголок" в общежитии - одну комнату для меня и детей. Но там вообще бомжатник, долго мы там тоже не прожили. В итоге мама меня позвала к себе, и мы сейчас проживаем с ней в комнате. Двое старших детей отделились, двое сыновей живут со мной", - рассказала она.

Развалюху по Уральской Сопке, 9 постепенно разобрали местные жители. Сейчас на месте двухэтажки - несколько гнилых деревянных свай и мусорные контейнеры.

По словам Канаевой, таких бараков по Уральской Сопке было три: №9, 10 и 11. В каждом - по 8 семей. Почти всем им сейчас приходится мыкаться по родственникам и знакомым.

Несмотря на то, что домов давно нет, жильцам исправно приходят счета за коммуналку, даже тем, кого нет в живых. Квитанции носят в местный магазин. За найм и содержание жилья начисляют ежемесячно по 500-600 рублей. В документах указана обслуживающая организация - МКУ "Управление коммунального хозяйства". Что именно делают коммунальщики в несуществующем доме - большая загадка.

В МКУ "Управление коммунального хозяйства" заявили… что дома не признаны аварийными. В администрации Карпинского ГО опровергли эту информацию, заверив, что дома признаны аварийными, но комментировать ситуацию по телефону отказались.

Позицию мэрии попыталась пересказать Канаева. Со слов чиновников, дом №9 по Уральской Сопке был признан аварийным еще в 2008 году. После разорения совхоза объект долгое время был бесхозяйным. Только в 2016 году через суд двухэтажку включили в реестр муниципальной собственности. Жильцам выдали договоры соцнайма на квартиры. "Дом будет расселен в соответствии со статьей 87 ЖК РФ", - написали Канаевой в официальном ответе. Но когда – непонятно.

В прокуратуре Карпинска "Уралинформбюро" подтвердили аварийный статус дома и добавили, что жильцы имеют право на расселение. Но поскольку они получали квартиры по договорам соцнайма, то они должны подтвердить свой статус малоимущих и встать в очередь.

"Исходя из требований федерального законодательства, наличие одного лишь факта признания жилого помещения, занимаемого гражданином на условиях соцнайма, аварийным (непригодным для проживания) и подлежащим сносу не является достаточным основанием для внеочередного обеспечения указанных лиц жилым помещением по правилам пункта 1 части 2 статьи 57 Жилищного Кодекса РФ, при отсутствии иных, предусмотренных законом условий признания органом местного самоуправления граждан малоимущими в установленном порядке", - пояснили в надзорном ведомстве.

Канаева категорически не хочет вставать на очередь как малоимущая. В этом случае жилья точно не дождаться, уверена она. Женщина наняла адвоката и намерена судиться с чиновниками. Некоторые из ее бывших соседей "выбили" себе квартиры таким образом. Правда, женщина сомневается, хватит ли у нее сил на тяжбу с учетом онкологического заболевания и инвалидности.

У местных властей была возможность расселить двухэтажки за счет федеральной программы, в которую разрешалось включать дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. Но они этим шансом не воспользовались. Пошевелятся ли чиновники, когда программа будет продлена?

Стоит добавить, что ранее карпинских чиновников уже обвиняли в нежелании заботиться о жильцах аварийных квартир. Так, администрация отказывалась расселять граждан, проживающих в развалюхах по Мира, 18 и Луначарского, 110, несмотря на имеющиеся судебные решения.

Елена ПЛЮХИНА