Судный день для горобраза

В Екатеринбурге.

В уральской столице случилось то, что предсказывало "Уралинформбюро". Родители, не сумевшие записать своих чад в школы по месту постоянной прописки, подали в суд на Департамент образования Екатеринбурга. И правильно сделали – потому что чиновники развели руками в ответ на их вопрос "почему большинство мест за партами в гимназии №99 заняли те, кто "приписан" к совсем другим учебным заведениям?".

Мы наблюдаем за этим торжеством несправедливости в отношении малышей-"старожилов" с момента февральского "круглого стола" в Общественной палате Свердловской области. Так уж получилось, что на него в основном попали родители тех, кто 1 сентября 2017 года должен был пойти учиться в "английскую" гимназию на Уралмаше. Вот она правда жизни – 50 из 75 мест в трех первых классах 99-й заняли дети с временной пропиской. А оставшихся без парты 35 "местных" мальчиков и девочек глава департамента образования Екатерина Сибирцева громогласно пообещала пристроить в дополнительно открываемый класс в расположенной поблизости школе №136.

Как стало известно "Уралинформбюро", с родителями этих детей персонально побеседовали, но обещанного на "круглом столе" выхода с экскурсией в 136-ю так и не случилось. Да и нужен ли он – ведь дело в принципе, почему у кого-то из маленьких екатеринбуржцев меньше прав на образование по месту жительства, чем у их сверстников?

Один из родителей – Алексей Усенко в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро" сообщил следующее: "Департамент образования предложил нам 136-ю школу, которая находится в трех кварталах от нашего дома с очень серьезными перекрестками, с оживленным движением. Плюс у нее один из самых низких рейтингов среди школ города. Качество образования оставляет желать лучшего. Я не собираюсь отдавать туда ребенка. Это предложение мы все коллективно отвергли. Мы, родители, не хотим, чтобы наши дети получали заведомо худшее образование, чем в 99-ой".

Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков подсказал тропинку к правосудию в этой ситуации. Он заявил о возникновения у "временщиков" необоснованного дополнительного права выбора учебного заведения. "Полагаю, что признание незаконным зачисление ребенка в 1-й класс с документами по месту пребывания, т.е с временной регистрацией, восстановит права и законные интересы несовершеннолетних, проживающих на закрепленной территории, на получение общего образования в школе, которая находится в пешей доступности от его места жительства", - подчеркнул Мороков в своем заявлении, опубликованном на сайте омбудсмена в начале апреля.

После того, как оно получило широкую огласку в екатеринбургских СМИ, прокуратура Свердловской области поздно вечером(!) выпустило грозную "ответку": "детский омбудсмен, который должен защищать права детей, по сути призывает к нарушению их прав, его заявление противоречит действующему федеральному законодательству".

Родители в отличие от надзорного ведомства правильно услышали омбудсмена – в Орджоникидзевский районный суд подан коллективный иск за 18 подписями. СМИ неправильно обозначили ответчика – это не Екатеринбургский филиал ПАО "Ростелеком", связисты выступают лишь заинтересованным лицом наравне с прокуратурой. Ответчики – Департамент образования Екатеринбурга и гимназия №99. После Дня Победы станет известна судьба иска – дадут ему ход или нет.

Между тем "Уралинформбюро", по чьему обращению в Управление Генпрокуратуры в УрФО проводилась прокурорская проверка работы связистов по обеспечению доступа к сайту госуслуг, готово сейчас опубликовать ответ надзорного ведомства. Нас, напомним, как и родителей, очень сильно удивило "зависание" сайта госуслуг 1 февраля 2017 года, когда происходила электронная запись первоклассников. Сайт по сути "умер", а когда ожил, выяснилось, что большинство мест в той же 99-й гимназии заняли "временщики".

"Уралинформбюро" предложило прокуратуре проверить "Ростелеком". И что же мы получили в ответ? Фактически отписку – переписанный ответ связистов на запрос из прокуратуры Екатеринбурга. Мол, "Ростелеком" готовился к пиковой нагрузке, но она превзошла все ожидания. Екатерина Сибирцева на "круглом столе" напрямую обвинила родителей в сбое – зачем семьям было использовать для записи по 2-3 гаджета одновременно?

Что же это за супергаджеты у "временщиков", коли с их помощью удалось записать детей при "лежащем" сайте госуслуг? Вот хорошо бы на суде обсудить этот вопрос с представителями "Ростелекома", которые шлют в адрес "Уралинформбюро" претензии в связи с опубликованными нами статьями.

Но дело, разумеется, не в обидах связистов на журналистов. Создается судебный прецедент "Родители против горбраза", в котором мы будем поддерживать истцов. Когда прокуратура рапортует о выявленных случаях фиктивной временной прописки первоклассников, ведомство Екатерины Сибирцевой упорно отказывается пересматривать итоги зачисления. Критическая ситуация ведь не только в гимназии №99. В екатеринбургской школе №67 свыше 70% первоклашек-"временщиков", а в школе №120 - более 64%. Это означает десятки детей с постоянной пропиской, пораженных в своем праве на учебу в самой близкой к их дому школе. Раз горобраз закрывает глаза на это, его надо вести в суд!

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО, Вадим ДЫНИН