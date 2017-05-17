Исети добавят мостов и островов

Есть идея построить "дорогу длиной в 300 лет".

Набережная Исети после реконструкции обеспечит екатеринбуржцам оптимальную функциональность и комфорт, обещают авторы проекта - архитекторы московских бюро "Стрелка" и "Оса". Участникам прошедших накануне общественных слушаний пришлись по душе идеи создания искусственных островов, многоуровнего освещения и парковой зоны на берегу с пешеходными и велосипедными дорожками. Однако собравшиеся отметили, что концепция никак не отражает 300-летнюю историю города, и предложили свое видение.

Обилие мостов вызвало недоумение участников слушаний

Проект появился в информационном пространстве недавно, но уже успел наделать много шума. В ходе обсуждения в администрации Екатеринбурга, состоявшемся в начале мая, концепцию в целом одобрили, но посоветовали проектантам подумать, нужно ли на набережной два новых моста (один из которых вообще будет понтонным).

В ходе слушаний в Ельцин-Центре замечаний было высказано еще больше. Что неудивительно: ведь на сей раз в обсуждении приняли участие не только руководители муниципалитета, но и довольно широкий спектр интересантов: художники, архитекторы, градозащитники, собственники и арендаторы земельных участков и зданий на набережной, представители бизнес-сообщества. Из представителей власти были главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков, вице-мэры Андрей Корюков и Алексей Белышев, а также глава города Евгений Ройзман.

Московский проект реконструкции набережной обсуждают депутаты и чиновники

По словам архитектора бюро "Оса" Александра Самарина, главная задача реконструкции — интегрировать набережную в существующую здесь улично-дорожную сеть. При этом разработчики проекта предлагают превратить участок набережной от моста на Малышева до Царского моста на Куйбышева в современную рекреационную зону, доминантами которой станут площадь перед Екатеринбургским центром современного искусства и смотровая площадка рядом с памятником "Битлз".

По задумке проектантов, площадка ГЦСИ должна быть выложена плиткой и окружена газоном, а часть деревьев рядом с ней уберут. Вместо них планируют посадить новые, в том числе расширить существующую на этом участке ивовую аллею. Уродливую трубу коллектора на холме перед ГЦСИ представители архитектурного бюро предлагают спрятать под декоративную лестницу, а вдоль берега разместить искусственные плавучие острова с цветочными клумбами.

Как и в прошлый раз, бурные споры вызвал вопрос мостов. Мост на Карла Маркса проектировщики хотят реконструировать и расширить, а чуть ниже по течению Исети возвести еще один — понтонный. Параллельно планируется построить добавочный капитальный мост напротив площадки "Битлз". По мнению участников слушаний, как раз в этом месте мост совершенно не нужен.

Горожане вносят свои предложения

Вызвала дискуссию и идея авторов проекта обустроить детскую игровую площадку на пустыре в районе улицы Куйбышева, где когда-то планировалось построить очистные сооружения. Впрочем, концепт превращения правого берега в сплошной природный парк с пешеходными и велосипедными дорожками большинству пришелся по душе.

Художник Екатерина Куклина особо отметила инициативы очищения реки от мусора и ила и светового оформления набережной. "Это сделает набережную не только более красивой, но и безопасной, особенно в вечернее и ночное время", - подчеркнула она. По замыслу специалистов "Осы", освещение будет многоуровневым: по всему периметру набережной (в том числе и на мосту по Карла Маркса) поставят большие фонари, а также смонтируют декоративную подсветку деревьев и элементов ландшафта. Отдельные спуски к воде будут оборудованы светодиодными светильниками, имитирующими стебли травы и цветов.

Идеи горожан были встречены аплодисментами

А вот игнорирование исторической составляющей этой части уральской столицы горожане единодушно поставили разработчикам в минус. По словам директора Музея истории Екатеринбурга Сергея Каменского, музейщики просили проектантов устроить на набережной что-то вроде "дороги длиной в 300 лет" — с красочными информационными стендами, рассказывающими о важных вехах истории города. Кроме того, на этой территории под слоем почвы могут находиться и археологические артефакты, - и при строительных работах они не должны пострадать, считает руководитель Каменский. А депутата Екатеринбургской гордумы Константина Киселева, кроме прочего, волнует судьба знаменитого "Косого дома", стоящего как раз на линии предполагаемой реконструкции.

По итогам слушаний участники озвучили довольно объемный пакет замечаний и предложений. Например, ни в коем случае не убирать парковку с площадки над памятником "Битлз" (такой вариант рассматривался проектировщиками), не мостить левый берег неудобной мелкой плиткой, поставить в прогулочной зоне туалеты и кафе, смонтировать по периметру набережной навесы от дождя и пункты для зарядки электронных гаджетов. Исторический акцент отметили многие: в частности, горожане предложили оборудовать набережную аппаратурой для световых и видеоинсталляций, посвященных прошлому Екатеринбурга. Все замечания будут до конца мая опубликованы на сайте ekbdialog.ru. Добавим, что реконструкцию планируют начать уже этим летом, чтобы успеть завершить работы к Чемпионату мира по футболу-2018.

Евгений СУСОРОВ