"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста

"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста17 мая в 19:20
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Жилой комплекс "срезали" до 10 этажей.
Жилой комплекс в районе Царского моста в Екатеринбурге, застройщиком которого выступает "Форум-групп", не превысит 10 этажей. Изначально планировалось четыре блока (до 12 этажей), но застройщику пришлось пересмотреть планы, поскольку историко-культурная экспертиза запретила строить на этой площадке здания выше 37 метров - чтобы не "давить массой" на расположенные поблизости памятники истории и архитектуры. Об этом стало известно в среду, 17 мая, на заседании градсовета при губернаторе Свердловской области, передает "Уралинформбюро".
Концепция застройки квадрата улиц Тверитина - Чапаева - Степана Разина - Декабристов - одна из самых обсуждаемых сегодня в Екатеринбурге градостроительных идей. В марте ее должны были вынести на губернаторский градсовет, но в последний момент сняли с повестки без объяснения причин.
Новый вариант, представленный в среду на рассмотрение членов градсовета, - своего рода уступка расположенным здесь объектам культурного наследия: двум домам купцов Ошурковых (Чапаева, 8 и Чапаева, 10) и дому купца Афонина (Декабристов, 67). По словам разработчика концепции - архитектора Бориса Демидова, проектируемый жилой комплекс по высотности не превысит 10 этажей, причем самые высокие здания будут "задвинуты" в центр площадки, а по мере приближения к охранным зонам памятников застройка понизится до 4 этажей (ранее там планировались семиэтажки).
Этажность домов понижается по мере приближения к памятникам.
Разработке концепции предшествовала историко-культурная экспертиза и археологические изыскания, в итоге было определено 10 охранных зон вокруг памятников. Как заверил членов градсовета первый заместитель гендиректора компании Сергей Мямин, в зоне самой застройки никаких памятников нет. В данный момент здесь стоят бараки постройки 20-х годов прошлого века, которые на 90% уже расселены. Вместо них планируется построить небольшой (всего на 800 жителей) многофункциональный квартал, где жилье будет сочетаться с объектами социальной сферы - школами, встроенными детсадами, магазинами. Внутреннее пространство квартала будет закрытым для транспорта, а заехать на территорию жилого комплекса на машине можно будет только с Декабристов и Степана Разина.
В ходе обсуждения глава горадминистрации Александр Якоб предложил использовать стоящее на углу Разина -Тверитина здание бывшей школы по прямому назначению, реконструировав его на средства застройщика.
Единственным, кто выступил против, был председатель общественной организации "Уральский хронотоп" Олег Букин. По его мнению, в зоне будущей застройки памятники есть, просто они не внесены в официальный реестр. Среди них - фундаменты и ограда стоявшей здесь до революции Спасской единоверческой церкви. Да и сами бараки в какой-то мере можно назвать объектом культурного наследия: их строили как коттеджный поселок для представителей свердловской интеллигенции, пояснил Букин. "На будущее давайте такие проекты обсуждать до того, как застройщик вложит в них деньги, а нас поставит перед фактом", - заявил он.
Коттеджный поселок для свердловской интеллигенции пустят под бульдозер.
Парируя демарш коллеги, глава градсовета Михаил Вяткин предложил пойти на компромисс и разместить на первом этаже одного из проектируемых домов музей истории места, чтобы будущие обитатели ЖК могли узнать побольше о славном прошлом этого квартала. Идею одобрил губернатор области Евгений Куйвашев.
Впрочем, если концепция размещения застройки вопросов у градсовета не вызвала, то дизайн фасадов жилых домов необходимо дополнительно обсудить на градсовете Екатеринбурга, считает Михаил Вяткин. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков посоветовал проектировщикам не делать фасады сплошными, а поделить на зоны.
В целом концепция была утверждена - детали обсудят позже.
Евгений СУСОРОВ
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