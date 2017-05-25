Пригрели "управляшку" на груди

Пригрели "управляшку" на грудиСегодня в 17:15
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"Добрым" законодательством.
Свердловчане завалили жалобами региональный департамент государственного жилищного и строительного надзора. Недовольных деятельностью управляющих компаний - тысячи, но приструнить обслуживающие организации практически невозможно. Для этого необходимо срочно ужесточать федеральное законодательство - уверены специалисты.
На данный момент главный механизм отсечения недобросовестных "управляшек" - процедура лицензирования. Правда, ее вряд ли можно назвать эффективной.
Процедура появилась в 2015 году. В течение 2 лет заявления на получение лицензии в Свердловской области подали 635 УК, 555 из них теперь "с корочками".
Ряд проблем новая мера действительно решила. Так, были сняты вопросы по поводу того, каким образом выбирать управляющую компанию и как ее можно сменить. Но в целом число жалоб не уменьшилось. За 2016 год в надзорный департамент их поступило 37 тысяч. Все они касаются несправедливого начисления за оказываемые услуги, а также плохого содержания многоэтажек. "Черного списка" непорядочных компаний специалисты при этом не раскрывают, боясь судебных разбирательств.
Как рассказала "Уралинформбюро" первый заместитель директора свердловского Госжилнадзора Лилия Карпухина, попасть в перечень лицензированных УК на данный момент проще простого. Основные требования, которым, согласно законодательству, должна удовлетворять "управляшка" для получения лицензии - положительный результат квалификационного экзамена у руководителя компании, отсутствие у него судимостей, факт регистрации на территории РФ юрлица и отсутствие юрлица в списке дисквалифицированных лиц.
"Как правило, всем этим требованиям управляющие компании соответствуют. Фактически сейчас в управляющую компанию можно прийти "с одной ручкой". И мы уже неоднократно говорили о том, что необходимо ужесточать законодательство", - заявила Карпухина.
"Два года назад, когда писались и переписывались законы по лицензированию, они с каждым разом становились все "добрее" и "добрее". В частности, было исключено требование к производственной базе. Если на территории, обслуживаемой УК, произошла коммунальная авария, а оборудования у них не будет, что тогда? Они будут брать оборудование в аренду? Возможно, но они нам эту информацию не предоставляют. Не прописано никаких требований к персоналу. Порой приходят на работу люди, у которых нет даже школьного аттестата. Это нормально? А ведь дом - это технически сложный объект", - прокомментировал "Уралинформбюро" секретарь Общественной палаты Свердловской области Сергей Полыганов.
Механизмов для того, чтобы убрать с рынка непорядочные компании, не существует. По словам Карпухиной, чтобы изъять один дом из управления УК, необходимо пройти сложную процедуру. Первоначально инспекторы должны надлежащим образом уведомить коммунальщиков о как минимум двух претензиях (то есть представители УК должны подтвердить, что получили уведомление), дать срок на исправление нарушений, затем привлечь нарушителей к административной ответственности по статье 19.5 КоАП РФ и только на основании двух судебных решений, вступающих в силу через месяц, изъять из управления дом. Чтобы отобрать у коммунальщиков хотя бы одну многоэтажку, необходим год.
"Для отзыва лицензии мы должны в течение года исключить из управления 15% обслуживаемых квадратных метров. То есть если у УК 100 домов, то нам нужно изъять у них 15. И по каждому должно быть вынесено 2 судебных решения. Пока фактов отзыва лицензии у нас нет", - отметила Карпухина.
При этом, несмотря на сложные процедуры и судебные решения, жильцы общим голосованием собственников могут наложить вето на отзыв лицензии и вернуть себе прежнюю УК.
По сути, сейчас инспекторы имеют право отобрать лицензию только за очень грубые нарушения - отсутствие у руководителя квалификационного аттестата или вынесение ему уголовного наказания. Кроме того, воздействовать на УК можно с помощью огромных штрафов - до 250 тысяч рублей.
"Штраф в 250 тысяч мы можем выписать за любое, даже незначительное нарушение. Например, за неработающую лампочку или за невывезенный однажды мусор. Хотя, конечно, такими мерами мы пользуемся только в крайних случаях", - говорит Лилия Карпухина.
Как рассказал "Уралинформбюро" председатель свердловской лицензионной комиссии Андрей Кузьмин, изменения в федеральном законодательстве назрели давно. Они могут быть приняты уже осенью 2017 года.
Ожидается, что будут решены вопросы и с "управляшками", которые не приняли на баланс ни одного дома. Сейчас в Свердловской области таких 119 (21%). Согласно поправкам, если в течение полугода организации не смогут взять на обслуживание ни одной многоэтажки, они будут автоматически исключены из списка лицензированных.
В законе укажут, что УК обязательно должно иметь производственную базу и квалифицированный персонал. Тем, у кого их нет, дадут время на приобретение. В противном случае лицензия будет аннулирована. И немаловажно – от бессрочной лицензии перейдут к пятилетней. Так что в худшем случае "управляшку" придется потерпеть всего-то 5 лет.
Елена ПЛЮХИНА
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