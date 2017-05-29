На глазах малютки папа бил маму

Вместе со своей законной супругой.

История об избиении молодой матери в свердловском селе Костино (Алапаевский район) обрастает новыми подробностями, в том числе сенсационными.

Как сообщила корреспонденту "Уралинформбюро" мать пострадавшей Татьяна Вениаминовна, мужчина, избивавший ее дочь Дарью на глазах полуторагодовалой малышки, приходится этой малышке родным отцом.

"Они с Дашей три года встречались, когда она жила в Екатеринбурге, а он к ней туда ездил. Я-то ничего не знала, дочери 28 лет, сама все решает. Вот и решила родить ребенка для себя, а с ним была договоренность, что помогать будет. Ну, я ее пригласила переехать сюда, тут квартира двухкомнатная. И он первые полгода приходил, проведывал дочку, у нас и свидетели есть".

Потом, по словам женщины, Дарья запретила ему встречаться с дочерью. Мол, у тебя жена, семья, живи с ними, до нас не касайся, я для себя рожала. А тот, обидевшись, стал возводить напраслину на молодую мать, вплоть до того, что не уверен, что это его ребенок, мало ли кто, помимо него, ухаживал…

Слово за слово, конфликт разгорался, пропасть между родителями девочки углублялась.

"В декабре Дарья сама ему позвонила, - продолжает свое повествование мать. - Это при мне было. Говорит, если не отстанешь от нас, жене твоей сообщу и подам на алименты. Тогда он стал угрожать. Даша эти угрозы всерьез приняла, даже спать перестала. Пришлось мне вмешаться. На звонки он не отвечал, тогда я эсэмэску написала о том, что если с моей девочкой что-то случится, хоть волосок упадет, ты узнаешь, с кем имеешь дело".

Кажется, ситуация разрядилась. 1 мая Дарья с дочкой отправилась гулять, и тут на беду подкатил Volkswagen: за рулем жена, рядом он сам (как уверяет Татьяна Вениаминовна, пьяный) и с ними их 12-летняя дочь.

Пламя конфликта вспыхнуло с новой силой. Дарья, решив, что ее продолжают преследовать, заявила: "Оставьте нас в покое, иначе подам на установление отцовства и на алименты".

Трудно сказать, было ли это новостью для дамы из Volkswagen, но так или иначе с этого момента началось избиение, о котором сообщили СМИ. Семейная пара избивала Дарью вдвоем. Помимо молодой мамы (у нее зафиксировано сотрясение мозга), пострадал и малолетний ребенок, причем девочка получила не только душевную травму. При виде происходящего она стала биться в коляске, да так, что на ручках и ножках появились синяки, рассказывает огорченная бабушка.

Дело рассматривает полиция. Возбуждено административное производство, которое может обернуться для агрессивных супругов 15-суточным арестом и штрафом. Пострадавшая и ее мать считают такой вариант слишком мягким, Дарья подала в прокуратуру заявление, в котором настаивает на возбуждении уголовного дела.

Впрочем, на торжество справедливости Татьяна Вениаминовна и ее дочь не очень надеются. Слишком, говорят, влиятелен Дашин обидчик: и денег, мол, у него много, и очевидцы безобразной сцены на улице села Костино, по большей части, работают на его предприятии.

Юрий ГЛАЗКОВ