Екатеринбург готовится к "Шайтан-локауту"

Коллапс на дорогах случится через 2 дня.

Екатеринбуржцы хапнут автобусного горя раньше, чем в мегаполисе будет реализована пресловутая транспортная реформа. Все начнется 1 июня 2017 года, когда вступит в силу федеральный закон, запрещающий мигрантам без российских прав управлять автобусами. На этот раз отложить нововведение точно не получится.

Поправки в закон "О безопасности дорожного движения" были внесены еще в 2013 году. Согласно документу, иностранцы, не имеющие отечественных водительских удостоверений, не имеют права работать в сфере перевозки пассажиров и грузов. В том случае, если сотрудники ГИБДД поймают мигрантов-нарушителей, им будут грозить аналогичные санкции, что и водителям-бесправникам. Инспекторы составят на гастарбайтеров административные протоколы. За два таких протокола предусмотрена депортация нарушителей за пределы РФ.

С 2013 года срок вступления нормы в силу несколько раз переносился. Законодатели прислушивались к мнению перевозчиков, которые сетовали на то, что иностранцы не успевают получить отечественные "корочки". По истечении трех лет этот аргумент звучит неубедительно.

В течение 3 лет всего 40% иностранцев получили отечественные права. Остальным очевидно придется уйти из "шайтан-водил".

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области, на данный момент в столице Урала зарегистрировано 2 120 шоферов автобусов, из них 624 человека - водители с национальными удостоверениями Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Армении, Украины и Казахстана. В течение 3 лет всего 40% иностранцев получили отечественные права. Остальным очевидно придется уйти из "шайтан-водил".

Директор некоммерческого партнерства "Городские пассажирские перевозки" Юрий Минин рассказал "Уралинформбюро", что в итоге это обернется для горожан транспортным коллапсом. "Первого числа вы выйдете из дома, вам надо будет куда-то поехать, и вы будете стоять на остановке долго и упорно", - прогнозирует он.

По его словам, экзаменационная программа провалилась по нескольким причинам. Одни водители рассчитывали, что вступление новеллы в силу в очередной раз перенесут, некоторые планировали успеть вернуться домой к 2017 году, но в итоге задержались в России. Часть иностранцев попросту не справилась с испытаниями в ГИБДД, в том числе из-за того, что ПДД в последнее время изменились. Дополнительная трудность - требование руководства регионального УГИБДД о том, что мигрантам разрешено сдавать экзамены только в одном месте, в отличие от вариативности для российских курсантов.

Сама процедура получения прав, как рассказывает Минин, несложная. Проходить дополнительное обучение не нужно. Иностранцам необходимо собрать пакет документов и записаться на экзамен, а затем сдать теорию, автодром и вождение.

Для российских водителей процедура куда сложнее. "Чтобы получить категорию "Д", согласно регламенту сдачи экзаменов, человек должен пройти обучение в течение полугода. При этом обучение ведется лишь в нескольких автошколах. Плюс желающих не так много, поэтому курсантам-соотечественникам приходится ждать, когда наберется группа человек из 20. Конечно, из-за всего этого с российскими водителями у нас дефицит", - жалуется Минин.

Во многом в сложившейся ситуации виноваты сами перевозчики. У них было достаточно времени, чтобы решить проблемы с приезжими. Но вместо того, чтобы вкладываться в персонал, они предпочли получать хорошую маржу.

Директор компании "Параллель" Степан Николин заявил "Уралинформбюро", что во многом в сложившейся ситуации виноваты сами перевозчики. По его мнению, у них было достаточно времени, чтобы решить проблемы с приезжими. Но вместо того, чтобы вкладываться в персонал, они предпочли получать хорошую маржу.

"Например, нам, чтобы привлечь российских водителей, пришлось провести определенную работу. Екатеринбуржцев набрать сложно, поскольку уровень жизни все равно в городе довольно высокий, поэтому мы ориентировались на иногородних. В частности, у нас много водителей из Волгограда - там зарплаты низкие. Мы снимаем им жилье, обеспечиваем доставку к месту работы дежурным автобусом. Перешли к гарантированной фиксированной зарплате. В доходах мы, конечно, потеряли. Кто-то из перевозчиков не захотел терять. Они собирали большую маржу, а сейчас вот схватились за голову. Могу сказать, что во многих компаниях процент водителей с иностранными правами порядка 80%. Ситуация такая, что даже в МОАП около половины водителей - иностранные граждане", - сообщил Николин.

Если 1 июня, когда традиционно все внимание оказывалось безопасности детей на дорогах, инспекторы всерьез возьмутся за нелегалов и каждому перевозчику выпишут за бесправного шофера штраф в 50 тысяч рублей, как прописано в законе, то от гастарбайтеров компании однозначно откажутся. В этом случае транспортного коллапса Екатеринбургу не избежать.

В компаниях "Уралтрансгрупп" и "Авто Гамма" уверены, что с 1 июня трудности у горожан с передвижением будут. Развернутые комментарии перевозчиков оперативно агентству получить не удалось.



Елена ПЛЮХИНА