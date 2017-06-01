Секретные материалы мэрии

Про ЦУПП.

В Екатеринбурге начала работать новая структура - Центр управления пассажирскими перевозками. Правда, все, что с ней связано, держится в тайне.

В последнее время, после волны недовольства со стороны горожан, чиновники вообще предпочитают не распространяться о транспортной реформе, в рамках которой и создавался ЦУПП. Официально они заявляют, что никакой реформы нет - она якобы перенесена на 2019 год. Между тем, уже приняты решения о введении с 1 июля повременного тарифа и ликвидации в 2017 году 15 маршрутов.

ЦУПП создавался на базе ЦОДД (Центра организации дорожного движения). Тот занимался организацией движения транспорта, светофорами, разметками и дорожными знаками. Новая структура наделена дополнительными функциями. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, сотрудники управления будут следить за работой всего общественного транспорта, даже коммерческих перевозчиков. Ранее такого масштабного контроля за транспортниками не осуществлялось.

Для формирования ЦУПП специалистов ЦОДД пришлось сократить. Но, как рассказала "Уралинформбюро" председатель свердловского профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Ольга Соловьева, никакой информации о массовых сокращениях у нее нет. Соответствующих жалоб не поступало.

В данный момент служба работает не в полную мощь. Специалисты занимаются загрузкой информации о маршрутах и остановках общественного транспорта в компьютерную программу. Закончить подготовительную работу планируется к 1 июля.

В самом ЦУПП отказались комментировать информацию о работе службы. Там лишь сказали, что ее возглавляет Евгений Евсеев.

По словам директора компании "Декар" (обслуживает 7 городских маршрутов) Сергея Ельцова, администрация города пока не обращалась к перевозчикам с требованиями об установке дополнительного оборудования для контроля за передвижением коммерческих автобусов.

"В этом и нет необходимости. Системами GPS и GLONASS уже оборудованы, я думаю, все автобусы. Это все нужно самим перевозчикам, чтобы контролировать интервалы движения, сход машин с линии, выход их на линию. С помощью тех же систем будет осуществляться и контроль ЦУПП за перевозчиками. Вопрос только в том, чтобы совместить системы коммерческих перевозчиков с системами ЦУПП, объединить и муниципальный, и частный транспорт. Необходимо, чтобы датчики GPS и GLONASS были определенного года выпуска, чтобы они были адаптированы к новой системе. Здесь, скорее всего, потребуется провести определенную работу", - поделился с "Уралинформбюро" директор некоммерческого партнерства "Городские пассажирские перевозки" Юрий Минин.

Он убежден, что помимо контроля за общественным транспортом, ЦУПП будет выполнять и более глобальные задачи. Благодаря тщательному изучению движения транспорта, можно будет говорить о выполнении перевозчиками планов, распределении пассажиропотока. Можно будет также сделать выводы о том, какие маршруты следует сохранить, а какие ликвидировать.

Еще одна задача новой структуры - оперативное решение проблем с поломкой транспорта на линии и образовании заторов. В частности, в распоряжении специалистов ЦУПП, базирующихся в МОАП, будет 20 резервных машин - их в случае необходимости выпустят на дороги.

Разработкой новых систем занимался Ростелеком. Компания выиграла соответствующий конкурс, в рамках которого, согласно сайту госзакупок, должна была получить 24 миллиона рублей.

Система предполагает в том числе оснащение перекрестков видеонаблюдением и датчиками, которые в зависимости от плотности движения будут переключать светофоры. Также на дорогах должна появиться система мониторинга уровня загрязнения воздуха и метеорологической обстановки.

В пресс-службе Ростелекома, "Уралинформбюро" не стали раскрывать деталей работы над проектом. Там лишь пояснили, что не все их предложения мэрией были приняты, поэтому по окончательному варианту системы следует обращаться к чиновникам.

Множество вопросов по поводу новой структуры есть и у народных избранников. По словам депутата гордумы Константина Киселева, он пытался вынести тему на информационный час, но безуспешно.

"Уралинформбюро" направило официальный запрос в администрацию уральской столицы, но по истечении 7 дней не получило на него ответ.

По всей видимости, больше информации о структуре появится тогда, когда она заработает в полную мощь и начнет "отсеивать" ненужных коммерческих перевозчиков, ведь именно это и является главным пунктом транспортной реформы. Мэрия запланировала к 2019 году отказаться от всех существующих автобусных маршрутов (их всего 114) и организовать вместо них 62. Причем большую часть отдадут МОАП.



Елена ПЛЮХИНА