Получите сертификат на песни и пляски!

За счет государства.

Вернуть советский стандарт, когда уму-разуму учат не только семья и школа, но и кружки и секции, федеральные власти попробуют в "пилотном" режиме. В 2018 году два муниципалитета Свердловской области отправят юных жителей на дополнительное образование. Это будет тестом одной из составляющих регионального проекта по развитию дополнительного образования, который идет в колее соответствующего направления приоритетного национального проекта "Образование".

Сейчас, по статистике, дополнительным образованием на Среднем Урале охвачено 72,3% детей в возрасте от 5 до 18 лет. К 2020-му цифра должна подрасти до 75%. Но при условии, что свердловские заявки победят в конкурсе на участие в мероприятиях федеральной программы и будут хотя бы частично профинансированы из Москвы. С привлечением средств федерального и областного бюджетов планируется дополнительно создать свыше 21 тысячи мест в спортивных секциях, танцевальных кружках, центрах технического творчества и так далее. Одно из самых заветных желаний — получить в 2018 году от Федерации субсидии на создание сети детских технопарков "Кванториум", передает "Уралинформбюро".

Более предметно можно пока говорить о немногом. И главной темой обсуждения проекта в Общественной палате Свердловской области 31 мая стала дорожная карта по апробации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Как рассказала начальник отдела областного Минобраза Наталья Сокольская, предстоит обсчитать стоимость услуг по допобразованию, предоставляемых профильными учреждениями, создать базу данных на всех детей и выдавать их родителям электронные сертификаты на некую сумму, о размере которой говорить преждевременно.

Получив такой сертификат, папа с мамой прикинут, что гарантированных бюджетом денег хватит для того, чтобы их чадо посещало, например, легкоатлетическую секцию и хоровой кружок. А на более затратные занятия робототехникой, этой суммы не хватит — придется доплачивать из своего кармана.

Принципиальный момент: сумма бюджетной дотации — одинаковая для всех территорий области, а качество услуг должно быть сопоставимым. Получать оплату по сертификату смогут только лицензированные поставщики услуг, и это создаст немалые проблемы для сельской местности, где состояние материальной базы учреждений допобразования зачастую плачевное.

Хорошим подспорьем в этом случае могла бы стать частная инициатива. Почему бы деловым людям в расчете на твердый бюджетный рубль не вложиться в ремонт помещений, в обновление инвентаря… Получит ли развитие такой подход или чиновничество на местах будет по традиции стараться подгрести сертификатные средства под муниципальные учреждения?

Участники обсуждения на этот момент обратили особое внимание, а секретарь Общественной палаты Сергей Полыганов сформулировал общее мнение: единственным ограничением должно быть наличие лицензии (как иначе гарантировать безопасность детей?), а участие негосударственных учреждений дополнительного образования можно только приветствовать, так как это послужит развитию конкурентной среды и как результат — повышению качества услуг.

Вопросов к благому делу воспитания подростков немало. Например, как перераспределять средства в том случае, если полученный семьей сертификат не может быть использован: некому водить детей в секцию или в наборе услуг в данном населенном пункте нет желаемой ребенком? Руководитель свердловского исполкома ОНФ Жанна Рябцева поведала о ситуации и вовсе дикой, когда родители в ответ на предложение отдать их ребенка в кружок или клуб просто посылают на три буквы. То есть работы невпроворот не только с матбазой, но и с человеческим фактором.

Для отработки в 2018 году системы персонифицированного финансирования в "пилотном" варианте планируется взять два муниципальных образования. Желательно, чтобы одно было сельского типа, другое — городского. Но не Екатеринбург, который не является типичным для всей области в силу большой численности детей и высокой развитости сектора дополнительного образования. При этом для корректности эксперимента надо бы, чтобы в муниципалитете у детей была возможность выбрать, заниматься им спортом, музыкой, резьбой по дереву или налегать на технические дисциплины. Смогут ли гарантировать такую вариативность на местах?

В обсуждении вопроса приняли участие представители полутора десятков муниципальных общественных палат — по видеосвязи. Правда активность общественников из глубинки оказалась невысокой, и на предложение выдвинуть свои города для участия в эксперименте тотчас реакции не последовало. Решения по таким вопросам, разумеется, принимают местные власти, но роль общественности тоже велика, она прежде всего в том, чтобы информировать население об открывающихся возможностях, разъяснять важность дополнительного образования для укрепления здоровья и гармоничного развития наших детей. Важно, чтобы и региональные власти продолжили такие открытые для общественности дискуссии по всем приоритетным нацпроектам.



Юрий ГЛАЗКОВ