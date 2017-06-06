Слияние под знаком Ельцина

В УрФУ привыкли ко всему.

Наделавшее немало шума слияние в один гуманитарный блок Института социальных и политических наук и Института гуманитарных наук и искусств в составе Уральского федерального университета сегодня воспринимается как данность. Преподаватели и административные сотрудники вуза имени Ельцина, с которыми корреспонденту "Уралинформбюро" довелось пообщаться неформально, в массе своей ни гнева, ни восторга не испытывают. Мол, проходили мы эти реорганизации. И если в 2011-м, когда слили Уральский госуниверситет с УГТУ-УПИ, неопределенность профессуру пугала, то теперь нет.

Владимир Олешко, заведующий кафедрой периодической печати департамента журналистики, профессор:

"Это - неизбежность, от нас мало, что зависит. К тому же в этом объединении своя логика: есть резон согласиться с утверждением о том, что такая крупная стратегическая единица может развиваться эффективнее. Жалко, что мы УрГУ в свое время потеряли — со своим брендом, со своими традициями. Ну, а сейчас в какой-то степени наш старый университет воссоздается в этом гуманитарном блоке — своеобразная дань нашей ностальгии.

Другое дело, что сегодня гуманитарное образование вообще находится на периферии, ему уделяется намного меньше внимания и денег, чем естественным и техническим направлениям. Например, на журфаке набрали в прошлом году 140 первокурсников, из них только 10 – на бюджетные места. В этом году еще меньше – 8.

Рано или поздно возобладает тенденция к повышению роли специалистов с гуманитарным образованием, и к этому повороту мы можем оказаться неготовыми".

Вячеслав Осетров, в недавнем прошлом преподаватель кафедры экономической теории и экономической политики ВШЭМ, профсоюзный активист:

"Любой проект следует рассматривать с точки зрения его эффективности для общества, в данном случае — для нашего региона. Что даст в этом смысле объединение институтов, непонятно.

Практика показывает, что руководство университета не зависит от населения, оно закрывает филиалы, закрывает специальности, которые нужны Свердловской области. Падает качество образования, и тот же Козицын (Андрей Козицын - гендиректор УГМК - прим.ред.) вынужден создавать собственные структуры, чтобы доучивать "сырых" специалистов до приемлемого уровня. А ректор (Виктор Кокшаров - прим.ред.) занят поиском денег, выколачиванием траншей из Москвы, выстраиванием отношений с местными элитами.

Слияние двух институтов в один тоже скажется на качестве учебного процесса и вузовской науки. Возьмем для примера объединение кафедр. Создание нового коллектива – процесс длительный и сложный, чреватый конфликтами. Не обошлось без них и при образовании нашего института ВШЭМ на основании объединения факультетов. Боюсь, что те же опасности ждут и новую структуру.

Впрочем, большинство преподавателей поддерживает создание единого гуманитарного института, в надежде на то, что взявший его "под крыло" 1-й проректор университета Дмитрий Бугров, сам историк, не даст гуманитариев в обиду".

Лев Закс, ректор Гуманитарного университета, и.о. заведующего кафедрой истории философии, философской антропологии, эстетики и теории культуры УрФУ, профессор:

"Я считаю, что в научном плане объединение институтов поможет развивать междисциплинарное сотрудничество. Главные социально-гуманитарные проблемы нашего времени могут быть решены только при интегрировании научных знаний. Если мы вместе, нам гораздо легче объединяться и на почве получения грантов, и на почве работы над актуальными темами. И объединение, то есть организационно единая крыша, нам даст возможность для очень мобильного, оперативного соединения в нужное время и в нужном месте нужных людей.

Современный гуманитарий не должен быть узким специалистом. То есть потребность в интеграции существует не только в науке, но и в образовании. Я мечтаю, чтобы моя кафедра получила возможность легкого доступа к тем же журналистам или филологам, которые раньше были в другом институте.

Лично я с самого начала приветствовал это объединение, потому что первоначальное деление, когда создавался УрФУ, было достаточно искусственным, а сегодня все встает на свое место.

Опасения насчет сокращения ставок и часов к процессу объединения не имеют никакого отношения. Сокращение, да, идет, и коллектив чем дальше, тем больше противостоит этому, если это происходит надуманно и несправедливо. Очень приятно, что люди стали более активны в защите своих прав и интересов, и профсоюзная организация у нас очень растет в этом смысле".

Дмитрий Трынов, председатель альтернативной профсоюзной организации "Университетская солидарность в УрФУ":

"Это объединение не решает никаких проблем для базового образования и, тем более, для преподавателей как профессионального сообщества.

И вообще все эти слияния, оптимизации, происходившие в последние годы, всегда приводили не к улучшению, а к ухудшению ситуации. Позитивно оценить перемены на себе может, разве что, руководство,

Есть 405-й приказ по квотам, который, по моим подсчетам, уменьшает число ставок примерно на 500 единиц. Говорят, что это происходит независимо от объединения? Не совсем, потому что объединение структурных подразделений ведет к сокращению ставок, в том числе заведующих кафедрами, ученых секретарей".

Виктор Кокшаров, ректор УрФУ:

"Опасения преподавателей попасть под сокращения лишены оснований. Единственно, кому есть о чем беспокоиться, это - административный персонал, объединение институтов приведет к уменьшению числа административных ставок.

Слияние происходит по инициативе ученых советов институтов и связано с необходимостью развития междисциплинарного сотрудничества гуманитариев для создания новых образовательных программ, продвижения новых научных проектов на стыке различных дисциплин.

Объединение усилий даст возможность претендовать на новые научные гранты, на решение значимых научных проблем. Со стороны университета мы поддерживаем такое развитие, и на развитие науки в объединенном гуманитарном институте выделяется дополнительно 60 миллионов рублей.

Кроме того, на Ленина,51 и на Тургенева, 4 (здания бывшего УрГУ - прим.ред.) мы фактически сосредотачиваем все гуманитарные направления, что будет намного удобнее для преподавателей и студентов.

Общая тенденция в стране такая, что общее количество бюджетных мест у гуманитариев, у экономистов сокращается, а технари остаются примерно на том же уровне. И здесь, к моему великому сожалению, мы можем сделать немного. Я лично и вместе с ректорами других вузов неоднократно обращался к министру образования РФ Ольге Васильевой, мы ставили эту проблему, говорили, что сокращение бюджетных мест на гуманитарных направлениях приведет к потере значимости университетов, в которых гуманитарная подготовка находится на очень высоком уровне.

Министр нас услышала, и прозвучали заверения в том, что количество мест в ближайшее время не будет уменьшаться, а где-то даже увеличится".

Как показывает развитие ситуации, всплеск эмоций в связи с очередной реструктуризацией в УрФУ был недолгим и не очень масштабным. Но он, тем не менее, свидетельствует: не все ладно в "датском королевстве". Самое главное, утрачено доверие многих преподавателей и сотрудников к руководству вуза, и казалось бы, мотивированное решение о слиянии двух институтов гуманитарного профиля породило волну опасений, что станет еще хуже.

Понятная в условиях кризиса попытка оптимизации ударила по индивидуальной работе со студентами: количество студентов на одного преподавателя увеличилось, а часть учебной нагрузки, например, консультации, разбор контрольных работ перестала засчитываться педагогу как оплачиваемая. Те, кто застал УрГУ, нередко сетуют на то, что изменились приоритеты: прежде главным было воспитать специалиста, теперь — подняться в рейтинге, добиться грантов и траншей — именно это, а не качество образования стало мерилом успеха.

Слияние двух институтов в один гуманитарный блок кому-то напомнило о "старом добром прошлом", но при этом все понимают, что сходство это поверхностно, что в одну реку дважды не войдешь. Прежде всего из-за ориентиров, заданных на федеральном уровне.

Какая отдача бюджету от историков, философов и психологов? От них только разброд и шатание, брожение умов. Феодальной экономике куда больше нужны люди, умеющие тянуть нефтяную трубу, горько замечает Вячеслав Осетров.

При таком подходе Гуманитарный институт всегда будет младшим братом в благополучной семье УрФУ, своего рода Иванушкой-дурачком, от которого толку никакого не добьешься. И уж конечно лучше, если подобных нахлебников будет не два, а один.

Но ведь если не забывать о мудрости русских сказок, нетрудно понять, что изведя Иванушку-дурачка, мы не дождемся ни жар-птицы, ни молодильных яблок, ни других нано-чудес.

Юрий ГЛАЗКОВ