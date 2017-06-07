Фасад футбольного бунта

На улицах Екатеринбурга.

Администрация Екатеринбурга дала команду жителям города за свой счет облагородить фасады домов, где они живут. 2 065 зданий, которым "посчастливилось" оказаться на возможных путях передвижения участников и гостей чемпионата мира по футболу 2018 года, надлежит преобразить, разумеется, до начала мундиаля.

Фасад каждого дома должен соответствовать своему паспорту, который сродни архитектурному проекту, — его надо еще разработать (то есть нанять проектную организацию) и согласовать с департаментом архитектуры мэрии, у которого, вполне вероятно, могут возникнуть замечания.

Однако куда более сложным может оказаться согласование между собственниками квартир, которых власти хотят заставить ходить строем. То есть переделать остекление своих балконов по единому образцу либо ликвидировать оное вовсе, убрать выносные блоки кондиционеров либо перевесить их так, чтобы стало красиво и тому подобное. Аналогично должны действовать владельцы административных, офисных, торговых и прочих зданий, а также хозяева магазинчиков и парикмахерских на первых этажах — их витрины и вывески должны быть выполнены в едином стиле, соотнесенном с обликом всего дома.

Контролировать работу будут районные администрации. Уличенных в неисполнении грозят привлечь к административной ответственности за нарушение Правил благоустройства территории Екатеринбурга.

Слов нет, хочется видеть уральскую столицу красивой и опрятной. Но добиваться этого, выкручивая руки, облагая поборами и размахивая дубинкой?

На самом деле изначально все планировалось сделать не совсем так. Вот что рассказал "Уралинформбюро" бывший главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев, руководивший разработкой городской программы паспортизации фасадов.

"В программе есть несколько категорий объектов в зависимости от формы собственности, в том числе муниципальные и областные, за состояние которых непосредственно отвечают власти. Что касается жилых зданий, то здесь ответственность возложена на управляющие компании.

Предполагалось, что УК должны на свои объекты завести паспорта фасадов, а в дальнейшем, по мере наступления плановых сроков капитальных ремонтов, в их рамках и за счет аккумулированных целевым образом средств, приводить фасады в соответствие с паспортами. Ни о каких дополнительных сборах с жильцов речи не шло", - подчеркивает Абдуллаев.

По его словам, при подготовке к капремонту УК должны разослать всем собственникам на согласование перечень работ, чтобы сообща решить, менять ли кровлю, ремонтировать ли крыльцо. И голосованием определить, на что готовы жильцы направить свои средства. При этом УК должна донести до каждого жильца, что балкон — не только его собственность, но и часть городского ландшафта, и убедить в необходимости выполнить остекление по единому проекту. Но не в пожарном порядке, а при наступлении планового срока капремонта!

Начинать планировалось с составления реестра наиболее вопиющих случаев, когда у здания в центре Екатеринбурга либо фасад разрушается, либо с рекламой полный бардак. И такой адресный список составлялся — с целью включить эти объекты в какие-то программы, которые позволяют субсидировать необходимые работы. Предполагалось, что мэрия города предъявит список властям области как распорядителю средств на подготовку к чемпионату мира, дабы был предмет для разговора о том, на что выделить финансирование.

Ведущий юрист группы правовых компаний "Интеллект-С" Михаил Хохолков указывает на то, что в постановлении главы администрации города содержится формулировка "рекомендовать". То есть собственник может последовать рекомендации провести паспортизацию фасада и привести свой объект в соответствие с правилами благоустройства, а может и не последовать.

Во втором случае его можно "подвести" под областной закон об административных правонарушениях. По нему за переоборудование или изменение внешнего вида фасада здания на гражданина может быть наложен штраф от 100 до 500 рублей, на юридическое лицо — от 10 до 30 тысяч рублей.

"Трудно представить, что могут быть возбуждены дела в отношении собственников жилья, составляющего в общей сложности приблизительно десятую часть городского жилфонда, — отмечает юрист. — Скорее всего, закон будет применяться точечно — в отношении владельцев магазинов и офисных помещений на первых этажах. Но, даже если взять максимальную сумму штрафа, она окажется не столь велика по сравнению, например, с затратами на сооружение входной группы торговой точки".

Еще одна тонкость. Паспорт фасада должен быть утвержден собственниками помещений, в том числе многоквартирных домов, где таковых может быть несколько сотен. "А если они не придут к согласию, как выбрать тех, кто в этом виновен? И как добиться единообразия в остеклении балконов, если у каждого собственника свое представление об идеале? Это ли не почва для бесчисленных конфликтов?", - вопрошает Хохолков.

Исполнение "фасадного прожекта" затруднительно как со стороны собственников, прежде всего из-за отсутствия денег, так и со стороны администрации Екатеринбурга — из-за отсутствия эффективных инструментов контроля и реальных рычагов воздействия на горожан в этом вопросе.

"Я затрудняюсь ответить на вопрос о том, как сформируется правоприменительная практика, — комментирует ситуацию управляющий партнер юридической фирмы "ЮРЛИГА" Иван Волков. — Это не Москва, где все в этом плане жестко, но в связи с чемпионатом мира не исключаю, что весь репрессивный механизм государства и муниципальных органов может быть включен.

К нам сейчас уже третий по счету клиент обратился, которого привлекли к административной ответственности за фасад. Фасад их стоматологической клиники разрисован граффитистами. Отвечать за чужие проказы неприятно, но мой доверитель не отказывался перекрасить, дождавшись, когда холода кончатся (а дело было в марте), и все равно был оштрафован на 10 тысяч рублей. То есть начинают массово привлекать к ответственности бизнес, но чтобы штрафовали граждан – такого я пока не слышал".

Если человек купил на вторичном рынке квартиру, и она уже была с каким-то конструктивом, с тем же балконным остеклением, то, в моем понимании, привлечь его к административной ответственности за невыполнение требований постановления главы администрации или областного закона будет трудно. "Ведь установить, когда было совершено правонарушение и кем, можно лишь, если следить за этим в оперативном режиме. А сроки давности по административным делам — два месяца, редко три, крайне редко год", - подчеркивает Волков.

Ну, что ж. Предпринятые администрацией Екатеринбурга шаги свидетельствуют как о лукавстве чиновников, так и о признаках паники в их рядах.

Мэрия оказалась загнанной в угол "футбольного поля": денег на подготовку к мундиалю явно не хватает, щедрые посулы федеральных властей оборачиваются мифом, а давление на город-организатор чемпионата мира растет тем сильнее, чем ближе стартовый свисток судьи. Уже лопнула затея с обновлением трамвайного парка. Теперь надо вылизать "гостевые маршруты", чтобы не ударить в грязь лицом — не столько перед гостями, сколько перед московским начальством, которое доверило уральской столице высокую честь.

Но может в мэрии перепутали Екатеринбург с городом Глуповым, где, как писал незабвенный Салтыков-Щедрин, народ отличался покорностью и беспрекословным исполнением приказов начальства?

Комментарии горожан к публикациям на тему фасадов продемонстрировали: тупой покорности от екатеринбуржцев ждать не приходится. Помимо возмущенных протестов и нелицеприятных оценок есть и дельные предложения. Например, обязать жителей красить траву вдоль "гостевых маршрутов".

Остается подождать и посмотреть, предлагает на своей страничке в "Фейсбуке" политолог Сергей Мошкин, кто из кандидатов в губернаторы на предстоящих сентябрьских выборах "оседлает" этот протест…

Юрий ГЛАЗКОВ