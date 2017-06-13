На вес мусора

Во что влетят уральцам отходы?

Уральские регионы постепенно переходят в новую "мусорную" реальность. В Челябинской области появился первый в УрФО регоператор по обращению с отходами: ООО "Центр коммунального сервиса" теперь отвечает за "чистку" в магнитогорском кластере. Ожидается, что в конце 2017 года с регоператорами определятся и в соседней Свердловской области. Они должны приступить к работе будущим летом. Однако местные жители нововведениям не рады: они готовятся к росту тарифов.

Южноуральское минэкологии заключило соглашение с ООО "Центр коммунального сервиса" 17 мая 2017 года. "По условиям соглашения, в течение 30 дней мы должны всех уведомить, что стали регоператором. По нашему кластеру мы эту работу проделали. Сейчас ждем тарифа. Как только его утвердят, в полной мере начнем свою деятельность. Начнем заключать договоры с многоквартирным жилфондом, частными домовладениями, предприятиями, рассылать квитанции за вывоз отходов, ", - пояснили "Уралинформбюро" в компании.

Крайний срок утверждения тарифа - 1 сентября 2017 года. То есть с осени южноуральцам в любом случае придется платить за мусор по-новому.

Сколько именно - пока неизвестно. В областном минэкологии "Уралинформбюро" озвучили лишь приблизительную сумму тарифа - 100 рублей с человека.

В компании-регоператоре заявили, что не понимают, как минэкологии будет высчитывать сумму на человека. Пока она рассчитывается по площади жилья и составляет в Магнитогорске 1,03 рубля за "квадрат".

Если рассмотреть в качестве примера семью из трех человек, проживающую в двухкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров, то сейчас они платят за мусор около 60 рублей. Если ориентироваться на примерные расчеты регионального минэкологии, то эта сумма вырастет в 5 раз - до 300 рублей.

О том, что цены подскочат в несколько раз, представители "мусорного" бизнеса предупреждали ранее. Правда, они обосновывали это тем, что, согласно новым правилам, отходы придется не захоранивать, как сейчас, а сортировать и затем по максимуму перерабатывать. Однако до 2019 года о переработке говорить не приходится, поскольку предприятия по сортировке и переработке попросту еще не успели построить. Таким образом, в 5 раз больше южноуральцы будут платить, по сути, за ту же самую услугу.

На днях законодатели решили дать возможность потребителям сэкономить на мусорной реформе. Они разработали поправки, которые предполагают льготные тарифы для тех, кто согласится самостоятельно сортировать отходы. Также гражданам будет предоставлена возможность продавать свой мусор.

К последнему эксперты относятся весьма скептически. "В том виде, в котором мусор сейчас выбрасывают, в пакетах, он, конечно, даром никому не нужен. Надо же его очистить. Кому он нужен с картофельными очистками и с прокисшими макаронами? Если домовладение будет его разбирать по каким-то кучам, то, наверное, он будет нужен. Но это же надо, чтобы во дворе была какая-то территория. Надо, чтобы кто-то этим занимался, все это разбирал, приводил в надлежащий торговый вид. Тогда будет спрос. Но будет ли управляющая компания этим заниматься? И на сколько это будет выгодно?", - прокомментировал "Уралинформбюро" директор ООО "Уралтермопласт" Андрей Сазонов.

"Любой мусор, который не попал на полигон, а пошел на сортировку и переработку, это уже плюс для экологии. Чем больше мы перерабатываем отходов, тем лучше. За счет отходов мы производим товарную продукцию. Хорошо, что разрешили продавать мусор без лицензирования, это стимулирует. Но это трудновыполнимо. Представляете, сколько мусора образуется в квартире, чтобы его продавать? Сдавать пластиковые бутылки из-под молока? Ну, это будет 30 копеек", - поделился своим мнением с "Уралинформбюро" глава комитета по экологии администрации Екатеринбурга Егор Свалов.

Продажа мусора может быть выгодна только в "промышленных" масштабах. Для этого в микрорайонах необходимо организовать пункты по приему вторсырья, откуда отходы будут забирать переработчики.

И как тут не вспомнить хорошо забытое советское прошлое! В те годы макулатуру принимали в обмен на дефицитные книги. А по дворам ходили старьевщики, собирая ненужный утиль. Колесо истории сделало свой круг?

Елена ПЛЮХИНА