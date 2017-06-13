Свинцовый завод "плавит" кресло мэра Дегтярска

Общественность не дремлет.

Дегтярский литейно-механический завод (АО "ДЛМЗ") вновь запустил свои плавильни – без лицензии и разрешения на опасные выбросы менее чем в 100 метрах от центрального парка. Как рассказал "Уралинформбюро" местный депутат Даниэль Марголис, работу предприятие возобновило сразу после инспекции Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.

"Есть такая в судебной практике административная мера – полная остановка деятельности предприятия на 85 суток. То есть всякой деятельности, вообще ничего нельзя делать. 20 мая ограничительная мера закончилась, и предприятие может функционировать. Однако, если учесть, что у него по-прежнему нет разрешительных документов, на предприятии может работать, к примеру, бухгалтерия или кто-то может подметать территорию. Но никак не плавить свинец. При этом представители министерства были у них вчера в районе полудня, буквально за полчаса до того, как они снова начали плавить", - рассказывает гражданский активист.

Можно предположить, что никаких юридических санкций предприятию пока опасаться не стоит. Хотя что там в технологическом цикле изменилось? Потому местное население намерено продолжать борьбу с ДЛМЗ.

"Мы можем только привлекать внимание надзорных и контролирующих органов. Сами мы как можем эту незаконную деятельность пресечь? Еще граждане обращаются в полицию, когда видят дым от плавки. Глава городского округа Игорь Бусахин старается не комментировать эту тему - в его докладе по деятельности в 2016 году данное предприятие даже никак не фигурирует. На все наши вопросы он отвечает молчанием", - пояснила спикер думы Дегтярска Ольга Хисамова.

Мэр Бусахин пояснил "Уралинформбюро", что плавка свинца якобы ведется в рамках пуско-наладочных работ, а предприятие в данный момент занимается не производством, а неким техническим перевооружением. Он уверен, что продавливать тему о незаконности работы ДЛМЗ беспочвенно.

"Давят – пусть давят, господи. Предприятие никаких незаконных, противоправных действий не осуществляет. Мне предписаний никаких по закрытию, по отзыву разрешения на техническое перевооружение предприятия не поступало от надзорных органов. У них (ДЛМЗ – прим.ред) есть проект на реконструкцию, согласно ему они и действуют. Все документы, которые они своевременно не предоставили, из-за чего их деятельность была приостановлена, сейчас переданы всем инстанциям по месту требования", - пояснил чиновник.

Стоит напомнить, что ситуация вокруг ДЛМЗ напряжена по меньшей мере 2 года. Опечатан завод был 28 февраля 2017 года, а в начале марта суд приостановил работу предприятия. Экологам удалось отстоять все тезисы, о которых они твердят уже не первый год: лицензии на деятельность предприятие не имеет, класс опасности производства искусственно занижен (IV вместо II), строительство велось самовольно, без подачи соответствующего заявления. Более того, проект строительства завода не прошел обязательную экологическую экспертизу и общественные слушания. Тем временем анализ выбросов предприятия уже давно показал превышение предельной концентрации оксида углерода в 72 раза и, что особенно критично, превышение в 1-3 тысячи раз концентрации свинца в атмосфере.

Пока реальное воздействие продемонстрировал лишь депутат Госдумы РФ от Свердловской области (фракция ЛДПР) Данил Шилков – по его запросу в Ростехнадзор была проведена проверка, которая и доказала опасность предприятия, довела ситуацию до суда. В разговоре с корреспондентом "Уралинформбюро" парламентарий заявил о намерении повторно проверить законность решений, принимаемых местными чиновниками и лично Игорем Бусахиным. "Если бы все было в рамках закона, предприятие бы не останавливали по суду. Может быть у них днем что-то и по закону, а ночью – большой вопрос. Мы повторно отправим соответствующие запросы во все инстанции", - пообещал Шилков.



Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ