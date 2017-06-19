Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

В Нижнем Тагиле.

Эксперты вынесли смертный приговор нижнетагильской "водной" концессии. Реализовать проект к том виде, в котором он презентуется сейчас, просто нереально, уверены они. А ведь инвестор должен был спасти тагильчан от грязной воды, которую им приходится пить не первый год. Во всяком случае, изначально это подавалось именно под таким соусом.

Концессионное соглашение об объектах водоснабжения и водоотведения Нижнего Тагила еще только готовится. По слухам, договор может быть заключен до конца 2017 года. Потенциальным инвестором называется венгерская "Уральская водная компания". В рамках контракта планируется обновить сети на сумму 20 миллиардов рублей. Эти деньги инвестор должен вложить в течение 5 лет, затем в течение 25 лет он будет "отбивать" свои траты. Участие муниципального и регионального бюджетов в концессионном соглашении будет минимальным. Ставка делается на рост тарифов. По слухам, суммы в платежках могут подскочить в 2-2,5 раза.

Последняя новость повергла тагильчан в шок, однако успокаивать их чиновники не спешат. Никакой детальной информации о работе над соглашением мэрия не дает. На официальный запрос "Уралинформбюро" там также отказались отвечать.

И в "Водоканал-НТ" играют в молчанку. "Нас в эту работу не посвящают", - заявили в МУП.

Горожан спешат успокоить эксперты. Как рассказал "Уралинформбюро" председатель общественной организации "Экоправо" Андрей Волегов, законодательно у чиновников нет возможности резко поднять тариф в 2-2,5 раза.

"Есть федеральный закон, который позволяет регулировать рост тарифов. Допустим, для Свердловской области тариф может вырасти максимум на 10,5%. В региональных документах прописан рост для Нижнего Тагила рост еще на 2,5%. Таким образом, максимум по закону можно увеличить стоимость услуг на 13%. Это будут полностью деньги инвестора. Если ему не разрешат поднять тарифы, и он не сможет "отбить" инвестиции, то возвращать их будет муниципалитет. Если муниципалитет не сможет, то область", - заявил Волегов.

По мнению анонимного источника "Уралинформбюро", в идеале после прихода инвестора тарифы должны уменьшиться. "Концессия предполагает первоначальное вложение инвестора. Только когда он доведет объекты до нормативного уровня, то сможет начать возвращать себе деньги. Если сейчас со старыми трубами утечки составляют более 50%, а это все электроэнергия по бешеным ценам, то потом всех этих расходов не будет. Соответственно, тариф должен уменьшиться ", - пояснил источник.

Фигурирующую в проекте сумму в 20 миллиардов эксперты считают нереальной. "В 2014 году говорили, что на модернизацию систем водоснабжения необходимо порядка 7,5 миллиардов, в прошлом году озвучивали цифры 8-10 миллиардов, к концу осени эта цифра выросла уже до 11 миллиардов. Сейчас 20 миллиардов. И на эти деньги планируется менять только половину сетей - только водоподведение. А у нас есть и водоотведение. Эти сети примерно одинаковые: 530 и 540 километров соответственно. Откуда взялась цифра в 20 миллиардов? У меня это вызывает недоумение. На фильтровальную станцию на Верхне-Выйском узле нужно около 550 миллионов, на модернизацию Черноисточинского пруда максимум 1 миллиард. Замена 130 километров сетей (столько предполагает проект) - 5 миллиардов 200 миллионов", - прокомментировал "Уралинформбюро" Волегов.

Другой осведомленный источник также рассказал "Уралинформбюро", что сумма в 20 миллиардов сильно завышена. На обновление всей системы, по его оценкам, уйдет всего около 9 миллиардов.

Скептически специалисты относятся и к потенциальному инвестору из Венгрии - "Уральской водной компании".

"Венгров-то, по сути, никаких нет. Откуда у нас на Урале исторически взялись "венгры"? Существует такое предприятие НПО "Экохим". У него был филиал в Венгрии. Они разработали ряд проектов по очистке воды, эта продукция с успехом продается и сейчас. "Экохим" входит в структуру "Вода Евразии". Те же самые люди владеют облводоканалом. Не знаю, сколько там венгров сейчас, но раньше их было немного. И никаких там передовых технологий нет", - поделился источник.

Директор "Уральской водной компании" оказался в отъезде. Кроме него, пообщаться с корреспондентом "Уралинформбюро" никто не смог. Между тем, на сайте компании указано, что она занималась строительством водных сооружений в Екатеринбурге, Ревде и Венгрии.

Стоит отметить, что на данный момент успешного опыта концессионных соглашений в Свердловской области практически нет. В 2015 году инвестору "слили" водоканал в Нижней Туре. Он практически сразу начал жаловаться, что получил "кота в мешке" и не может свести концы с концами. Получится ли переломить тенденцию Нижнему Тагилу - большой вопрос.

Елена ПЛЮХИНА