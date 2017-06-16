Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

В вопросе расселения балков.

Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова и ее команда попали под прицел надзорных органов. 15 июня президент России Владимир Путин во время "прямой линии" усомнился в полноте данных о численности семей, проживающих в Нягани в непригодных для этого условиях - в балочном массиве. Прокуратура в этот же день начала проверку исполнения жилищного законодательства при переселении людей из ветхих вагончиков, а региональные и муниципальные руководители принялись строчить отчеты о проделанной работе. Оно и правильно - инертность властей легко может стоить им занимаемых должностей.

"Сейчас, после "прямой линии" с президентом Путиным, засуетились все: от Следственного комитета России до губернатора Натальи Комаровой и мэра Нягани Ивана Ямашева", - комментирует "Уралинформбюро" ситуацию депутат думы Югры Александр Мещангин.

Департамент общественных и внешних связей Югры тем временем объявил, что по поручению Комаровой администрация Нягани проработает возможность ускорения реализации муниципальной программы расселения.

В Нягани на начало реализации этой программы (1 января 2012 года) было 1455 балков, в которых проживали почти 1800 семей (3931 человек). По состоянию на 1 июня 2017 года остается 965 балков, где по-прежнему проживает порядка 1300 семей (2890 человек). То есть за 5 лет властям удалось расселить менее трети построек. Текущими темпами на расселение оставшихся вагончиков потребуется не меньше 10 лет.

В целом по округу ситуация немногим лучше. На то же 1 января 2012 года насчитывалось 9998 балков, в которых проживало 10 324 семьи. К 1 мая 2017 года их количество сократилось на 43,2% (5 677 единиц непригодного жилья). При этом на реализацию всех муниципальных программ по ликвидации и расселению балков в 2012 – 2016 годах было направлено 4,6 миллиарда рублей.

"Доходит до смешного. Деньги, выделенные Нягани на реализацию программы улучшения жилищных условий на 2015 год, власти города так и не успели освоить. А это 100 миллионов рублей или без малого 50 новых квартир. И хочу предостеречь власти округа и города о том, чтобы не пытались трактовать слова Владимира Путина узко и ограничивались только вагончиками. Решать надо и проблему ветхого жилья. Иначе на следующий "прямой линии" с президентом из Нягани прозвучит вопрос от жителей ветхого жилья. И тогда уже точно не сносить кому-то головы", - считает Мещангин.

О проблемах в жилищной сфере Югры известно давно. Во многом они связаны с окружным фондом развития жилищного строительства "Жилище", в поддержку которого вбухиваются миллиарды бюджетных рублей. В конце марта 2017 года Наталья Комарова даже анонсировала закрытие учреждения, у которого фактически не было денег на достройку домов, но висел долг по кредитам, превышающий 2,3 миллиарда рублей.

Депутат Госдумы РФ Владимир Сысоев убежден, что причина проблем кроется в неумелом управлении бюджетными деньгами со стороны окружных властей. "Мы предоставляем порядка 35 миллиардов рублей налоговых льгот нефтяным компаниям, а потом объясняем гражданам, что у нас нет денег. Я не знаю, как у чиновников вообще язык поворачивается это говорить. Никто никак не может понять, что Нягань - это один из опорных городов Югры. Это как территория опережающего развития. А там люди, которые занимались освоением западно-сибирских недр, живут в таких ужасных условиях. Деньги есть, а вот мозгов - нет", - заключил парламентарий.



Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ



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