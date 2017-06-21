Зеленый автобус самоубийства

Обещан Екатеринбургу.

В последнее время общественный транспорт уральской столицы переживает один кризис за другим. Сначала чиновники объявили о проведении транспортной реформы и ликвидации в 2017 году 15 якобы дублирующих маршрутов. А 1 июня вступили в силу поправки в федеральный закон, запрещающие водителям-мигрантам без российских прав садиться за руль. В результате количество автобусов в городе уменьшилось, в оставшемся транспорте в часы пик - серьезная давка.

Не успели пассажиры оклематься от этих нововведений, как чиновники подбросили горожанам еще одно. Мэрия выставила на торги 13 автобусных маршрутов, которые сейчас обслуживают частники. 1 июля 2017 года договоры с коммерсантами заканчиваются.

Речь идет о маршрутах № 014 (Академический – ДМБ № 9), 083 (Монтажников – ЖК "Светлый), 042 (ТЦ "Дирижабль" – Химмаш"), 021 (7 Ключей – станция Шарташ), 012 (Заречный – Академический), 019 (Елизавет – Академический), 22 (Институт связи – Палкинский торфяник), 054 (Синие Камни – Дом культуры (пос. Совхозный)), 033 (Парк Победы – УрФУ), 4 (УрФУ – Ново-Свердловская ТЭЦ), 73 (Совхозная – ДМБ № 9), 082 (Монтажников – КОР), а также № 08 (Хладокомбинат № 3 – Таганская).

В конкурсной документации прописано, что автопарк перевозчиков, которые хотят обслуживать пассажиров по этим 13 направлениям, должен состоять исключительно из автобусов большой и средней вместимости. Возраст машин должен быть не более 7 лет. Все автобусы должны быть оснащены системами ГЛОНАСС или GPS. А с 1 апреля 2018 года транспорт в обязательном порядке должен быть окрашен в зеленый цвет! Якобы это приурочено к футбольному мундиалю.

"Требования абсолютно нереальные. Проблема в том, что количество машин в конкурсной документации значительно увеличено. Сейчас по договору, на 054 у нас 25 машин. В конкурсной документации прописано уже 45. Интервал движения на 054 маршруте сейчас составляет 6-8 минут. Этого вполне достаточно. С большей частотой запускать транспорт уже нерентабельно.

И на 22 маршруте у нас 2 машины, в конкурсной документации указано 6 машин. Для понимания, 22 маршрут - это как пригородный маршрут, он в основном садоводов развозит. Там рентабельность даже для двух машин, которые сейчас ездят, она никакая. Этот маршрут нам дали впридачу к 70-му прибыльному. В сумме на наш лот нужна 51 машина. И, по документам, там проходят всего 2 модели, стоимость одной - порядка 5,5 миллиона рублей. Контракт всего на 2 года, а срок окупаемости этих машин будет даже больше 5 лет. Участие в таком конкурсе - экономическое самоубийство", - прокомментировал "Уралинформбюро" руководитель компании "Параллель" Степан Николин.

Новыми критериями возмущен и другой перевозчик - транспортная компания "Декар" (042 маршрут).

"Согласно конкурсной документации, наши автобусы должны быть еще и низкопольными. У нас есть низкопольные "Богданы", но их всего 4 штуки. Эти "Богданы" очень дорогие. Приобретать их мы не будем, заявляться на конкурс тоже", - прокомментировал "Уралинформбюро" руководитель транспортной компании "Декар" Сергей Ельцов.

По словам представителя компании-перевозчика, под установленные критерии на данный момент проходит лишь Муниципальное объединение автобусных предприятий. "Я думаю, что вся документация подготовлена именно под МОАП. Не исключаю, что они и будут заявляться", - добавил Ельцов.

Предприниматель Марина Нифантьева, занимающаяся обслуживанием маршрутов №033 и 4, заявила "Уралинформбюро", что ее маршруты МОАПу точно не нужны.

"МОАП раньше их обслуживал, но отказался. Это, по сути, пригородные маршруты, мы перевозим в основном садоводов, там большой прибыли нет. Заявляться на конкурс мы тоже не будем. Нам такие огромные кредиты на покупку новых автобусов никто не даст, тем более срок контракта - всего 2 года. Да даже если бы у нас и были деньги на покупку транспорта, завод их за такое короткое время не сможет произвести. Я считаю, что это все делается для того, чтобы вообще никто не заявлялся на маршруты, и чтобы в дальнейшем они попросту закрылись", - пояснила Нифантьева.

Она заявила, что в любом случае будет возить пассажиров, несмотря на итоги конкурса. "Все равно людей кто-то возить должен. Надо работать, а не глупостями заниматься", - добавила Нифантьева.

По мнению Николина, МОАП не сможет обслуживать дополнительные маршруты, даже если захочет. Автопарка муниципального предприятия едва хватает, чтобы закрыть свои направления.

Бизнесмен считает, что конкурсы по 13 маршрутам - это просто формальность. Их необходимо провести, согласно вступившему в силу ФЗ-220. Но чиновники понимают, что заключать контракты на 2 года - глупо, поэтому они намеренно подготовили документацию с нереальными требованиями, чтобы не менять положения дел на рынке.

"Если бы условия были адекватные, и между перевозчиками развернулась бы борьба, то это привело бы к дальнейшим возможным проблемам на маршрутах. Чиновникам это не нужно. У меня лично создается ощущение, что документация составлялась таким образом, чтобы вообще никто не заявлялся на конкурс. Там еще есть пункты про штрафные санкции. Штрафы очень жесткие. За любое нарушение - фантик под сиденьем или ржавчину на кузове - штраф составляет 1% от стоимости контракта. Если на конкурс никто не заявится, то, возможно, администрация продлит договоры с действующими перевозчиками. Такая практика есть", - объяснил Николин.

Официальная позиция мэрии такова, что "отторговывание" маршрутов на госзакупках наконец-то поможет снять вопросы с компенсациями за льготников. Перевозчики не смогут претендовать на оплату выпадающих доходов, а будут получать только ту сумму, которая оговаривается в контракте.

Сейчас транспортники жалуются, что из-за обслуживания пенсионеров, школьников и студентов средний тариф в общественном транспорте составляет не 28 рублей, как постановила РЭК Свердловской области, а всего 19. Выпадающие 9 рублей на совести мэрии - она в полной мере не перечисляет компенсации за льготных пассажиров. В результате, например, общий доход транспортных МУПов намного меньше расходов: всего 3,8 миллиарда рублей против 5,3 миллиарда. Такие данные МУПы представили в официальном отчете для депутатов гордумы.

13 маршрутами чиновники не ограничатся. В пресс-службе мэрии "Уралинформбюро" рассказали, что позже выставят на торги еще 6 маршрутов, договоры по которым истекают в августе, и 3 маршрута, срок соглашений по которым истекает в сентябре.

Елена ПЛЮХИНА