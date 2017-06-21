Нахлебавшись Ишима

Пейзаж после наводнения.

Ишимский район Тюменской области, пострадавший от сильнейшего паводка в мае 2017 года, продолжает "приходить в чувство". В муниципалитете восстанавливают энергетику и дорожную инфраструктуру. Отдельная головная боль – разрушенные дома ишимцев. Десятки человек продолжают ютиться в пунктах временного размещения и у родственников.

Как рассказал "Уралинформбюро" местный общественный активист Юрий Рябцев, большая часть пострадавших – это селяне, кошелек которых не позволяет купить дорогое жилье в Ишиме, и они приобрели домики в садоводческих товариществах и пригородных селах. "Многие семьи многодетные и приобрели жилье за счет средств материнского капитала. Из-за паводка они лишились единственного дома. Многим строениям требуется капитальный или текущий ремонт", - отмечает он.

По словам общественника, проблема в том, что далеко не все пострадавшие от паводка были собственниками жилья. И для них выплаты, положенные на ремонт и восстановление затопленного жилья, законом не предусмотрены.

Пример тому – семья Александра Пономарева. Мужчине, как работнику садоводческого общества, выделили домик, где он жил с двумя маленькими детьми и женой. Александр внес свою лепту в ремонт жилища, и вот – после всех трудов из-за наводнения остался без крыши над головой.

"Дом сильно затопило, вода практически дошла до крыши. Поступила выплата – 50 тысяч рублей на первоочередные нужды. Так как документов на дом нет, других компенсаций не будет. Пообещали, правда, что помогут со стройматериалами и мебелью. У меня двое детей и жена беременна, занимаюсь ремонтом с утра до вечера. Нас разместили в пункте временного содержания, ютимся в комнате на двух человек, пока не гонят", - рассказал Александр.

В Управлении соцзащиты администрации Ишима "Уралинформбюро" пояснили, что пострадавшим от паводка предоставляется два вида помощи. Во-первых, это возмещение затрат на приобретение предметов первой необходимости - для тех людей, которые в спешке покинули свои дома и разместились в ПВР или у родственников. Подать заявление на выплату (до 50 тысяч рублей) могут фактические жильцы дома. Второй вид помощи – это возмещение завтра на ремонт строения, в зависимости от тяжести последствий – от 1 до 2 тысяч рублей на квадратный метр. Здесь условия строже – заявление на компенсацию подает только собственник жилья.

"Списки претендентов на компенсацию составляет администрация района. Все выплаты уже произведены. На каждый объект выезжала комиссия, которая давала заключение. В случае несогласия жильцов с вердиктом комиссии проводилась повторная оценка", - сообщила главный специалист управления Ольга Тутанова.

И вот тут, по словам Юрия Рябцева, кроется ловушка: власти "взяли пальму первенства" и быстро составили акты, для всех почти одинаковые, пока люди не успели понять, насколько велик масштаб бедствия. "В Ишимском районе много недовольных. Пострадавшие от паводка требуют, чтобы им показали акты. Но власти не спешат разъяснять порядок и условия предоставления материальной помощи. Почему? Да потому, что обследование необъективное. А ведь помощь выдается однократно. Больше люди ничего не получат. А на такие деньги разве реально что-то сделать?" - рассуждает общественник.

Депутат Тюменской областной Думы Тамара Казанцева, взявшая "под крыло" пострадавших от паводка, рассказывает, что 6 июня в Ишимском районе было полно воды. "Всего затопило 6 500 участков. Когда я была там, под водой находилось порядка 1 600 участков. Я ездила по кооперативам – дорога залита, участки залиты, и непонятно, когда вода уйдет. Возможно, людям придется где-то жить месяца три".

"Где-то" - в пунктах временного содержания или у родственников. Большинство пострадавших семей жили не богато, снять жилье или купить новое – недоступная роскошь для них.

Большая семья Светланы Чупровой – 11 человек пока живет в гостинице "Ишим". Им предложили вариант – переселиться в три комнаты барака, и дали день на раздумья.

"А как там жить? У нас четверо детей, одному из которых месяца нет. Наверное, если не согласимся, нас просто выставят на улицу. А в нашем доме пока даже электричества нет. Какой тут ремонт?" - предается грустным раздумьям женщина.

Семья Светланы жила в большом доме в СНТ "Энергетик". ЧП произошло 11 мая около полпятого утра. Прибежал председатель, сказал, что дамбу прорвало и вода идет. Через 20 минут дом затопило. Люди успели разве что выскочить на улицу. "Вода залила весь первый этаж - мебель, обои, пол можно выбросить на улицу", - говорит Светлана.

Соцслужбы семью Чупровых не бросают. Красный Крест помогает продуктами, произведены выплаты – 50 тысяч (на предметы первой необходимости) и 160 тысяч рублей (на ремонт дома). Но пострадавшие сильно сомневаются, что на эти деньги можно привести жилище в прежний вид.

Семья Светланы Мустаевой приобрела новый дом в садоводческом товариществе «Механический завод-2» в 2015 году. Во время паводка затопило весь первый этаж. Люди боятся, что, начни они ремонт, "полетит" и второй. Но до восстановления жилища пока далеко.

"Даже электричества нет. Под полом вода стоит. Сказали – ждите. Все постройки на участке упали. По сравнению с причиненным ущербом перечисленные деньги – капля в море. Кроме того, мы платим ипотеку за дом, - рассказывает Светлана. - Как жить?"

Май-июнь 2017 года в ряде регионов России уже признали самыми холодными за последние полвека. Ураганы и наводнения станут серьезным испытанием для государственной казны и чиновников. Как выяснилось в ходе "прямой линии" с Владимиром Путиным, есть регионы, где пострадавшим от стихии вообще не выплатили положенной компенсации.

Судя по полученной информации, в Тюменской области помощь оказана, но она горю не поможет. Быть может федеральным властям стоит вспомнить ситуацию с наводнением в Хабаровском крае в 2013 году и также расщедриться на помощь обескровленным тюменцам? Сами они вряд ли выдюжат.

Кристина ШАБУНИНА