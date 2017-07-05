Окутанные теплосетями

Вырвутся ли из них к 2022 году?

В Екатеринбурге нашли способ закрыть схему горячего водоснабжения и отопления - за счет средств регионального фонда капремонта. При этом о повышении тарифов на обновление жилья речи не идет. Неужели уральская столица первой в России нашла способ "вырваться из теплосетей" и выполнить федеральный закон "О теплоснабжении"? Эксперты сомневаются.

Сейчас в большинство домов Екатеринбурга жидкость для ГВС и для отопления подается с одного теплоисточника. По сути, из кранов течет техническая вода, которой наполняют батареи. При закрытии системы потоки разделятся. Вода для ГВС питьевого качества будет подаваться с водоканала в дом и там нагреваться в индивидуальном тепловом пункте (ИТП). Жидкость для отопления будут подавать с теплоисточников. Согласно ФЗ "О теплоснабжении", "закрыть" города-миллионники необходимо до 1 января 2022 года.

Долгое время власти и теплоэнергетики пытались решить, на какие именно средства оснащать многоквартирники ИТП. Найти инвестора им до сих пор не удалось.

В итоге 27 июня 2017 года депутаты свердловского парламента приняли поправки в региональный закон "О капремонтах" и разрешили использовать деньги, предназначенные на обновление жилья, на установку ИТП. Один из авторов инициативы - представитель ЛДПР Павел Мякишев заверил "Уралинформбюро", что смонтировать индивидуальные тепловые пункты к 2022 году вполне реально. Более того, для этого не придется повышать тарифы. Однако он не смог пояснить, откуда фонд возьмет миллиарды рублей на покупку ИТП.

Главный инженер УК "Стандарт" Станислав Тарасов пояснил "Уралинформбюро", что технически перевести многоэтажки на закрытую схему к 2022 году возможно. Процесс перевода одного дома занимает 1 - максимум 2 месяца.

"Мы на Юго-Западе уже перевели на закрытую схему четыре дома, этим летом должны перевести еще шесть. Собираем собрания собственников. В принципе, люди высказываются "за", потому что плюсы очевидны. Не надо, как раньше, подолгу пропускать воду, чтобы дождаться горячей. За счет этого экономия ресурсов составляет до 30%, - подчеркнул Тарасов.

Секретарь Общественной палаты Свердловской области Сергей Полыганов заявил "Уралинформбюро", что положительно оценивает поправки, но механизмы их реализации непонятны. "Вопрос неоднозначный. Безусловно, то решение, которое приняло ЗакСо, позволит выполнить нам федеральное законодательство и поможет технологии энергоэффективности использовать на практике - сэкономить и ресурсы, и финансы жителей. Но как это будет реализовываться на практике - непонятно. Я разговаривал со Смирновым (министр энергетики и ЖКХ Свердловской области - прим.ред), он тоже пока не знает, как это будет реализовываться. До конца года должны быть разработаны внутренние документы фонда капремонта, где весь этот механизм пропишут", - прокомментировал Полыганов.

По его словам, у фонда капремонта сейчас есть три финансовых источника: взносы жителей, бюджетные средства и дополнительные доходы. "Повышения тарифа абсолютно точно не будет. Возможно, средства внутри фонда просто будут как-то перераспределяться. Есть еще понятие энергосервисного контракта. Возможно, таким образом это будет реализовываться", - предположил Полыганов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, в городе необходимо перевести на закрытую схему 6 158 многоквартирников. Работы оцениваются в более чем 31 миллиард рублей: 22,992 миллиарда - на установку ИТП, 8,866 - на подготовку тепловых сетей.

На фоне постоянных жалоб руководства Фонда на отсутствие средств, к примеру, на претензионную работу, данная цифра кажется просто нереальной. В феврале 2017 года министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов заявлял, что только на судебные тяжбы с неплательщиками Фонду капремонтов не хватает порядка 98 миллионов рублей.

В самом фонде "Уралинформбюро" также не смогли ответить, откуда возьмут деньги на установку ИТП. "С появлением нового вида работ траты, конечно, увеличатся. "Общий котел" при этом не меняется, потому что повышать плату в 2018 году не планируется. За счет чего все это будет? За счет сокращения количества домов или еще за счет чего? Пока непонятно. Поправки вот только-только приняли. Но абсолютно точно можно сказать, что на замене лифтового оборудования это не скажется. Подъемники обновляются на проценты со счетов фонда, а не на средства котла", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что работа по установке ИТП начнется не раньше 2019 года. Деньги на составление проектно-сметной документация на 2018 год потрачены, уже частично отыграны контракты, и проводить всю эту работу заново не представляется возможным.

В мэрии Екатеринбурга предполагают, что работа по переводу на закрытую схему, скорее всего, растянется: "Действующая программа капремонта рассчитана до 2044 года, поэтому, скорее всего, сроки перевода систем ГВС на закрытую схему присоединения выйдут за рамки 2022 года".

Не исключено, что в ближайшем будущем на региональный Фонд капремонта "повесят" еще и обновление фасадов жилых домов в уральской столице - об этом уже заявлял сити-менеджер Александр Якоб. Где регоператор возьмет миллиарды на все это - вопрос, конечно, интересный.

Елена ПЛЮХИНА