Куйвашев сказал: "Вкусно!"Сегодня в 17:24
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И технологично.
В рабочем графике 5 июля врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева попало барбекю на свежем воздухе. В этот день он открыл в Богдановиче комбинат по производству мясной продукции: отбивных, колбас и сосисок.
Сразу следует оговориться, что Богдановичский мясоперерабатывающий комбинат (торговая марка "Аверино") – не просто "колбасный завод", а интернациональный хай-техно проект. Его модернизировали с применением не только российских, но и венгерских технологий. Итогом стало предприятие с прицелом на 200 рабочих мест и 5 000 тонн мясной продукции в год (около 400 тонн в месяц). "Благодарю руководство предприятия за то, что 5 лет назад приняли решение о модернизации производства. Сегодня мы можем сказать, что эта задача успешно решена", – заявил Куйвашев.
Справа налево: генконсул Венгрии в Екатеринбурге Сергей Сюч, глава региона Евгений Куйвашев и глава Богдановичского городского округа Владимир Москвин.
Проект отмечал и президент России Владимир Путин во время своего визита в Венгрию три года назад. Глава государства назвал модернизацию мясокомбината в Богдановиче хорошим примером российско-европейского сотрудничества. "Венгрия уже давно сотрудничает со Свердловской областью. Наши фирмы во многих областях хорошо зарекомендовали себя. Мы хотели бы продолжать эту работу. Богдановичский комбинат – очень хороший пример", - пояснил сегодня Сергей Сюч.
С производством Евгений Куйвашев, облаченный в белоснежную спецодежду, познакомился с большим интересом, сообщает корреспондент "Уралинформбюро".
Руки надо мыть перед каждым заходом на территорию комбината. И высокие чины - не исключение. Сначала мыло, затем вода, и в финале - спиртовой спрей, чтобы убить оставшиеся на руках бактерии. Также всем посетителям был выдан полный комплект "защиты": бахилы, шапочки, халаты и перчатки, а обладателям пышных бород - еще и респиратор.
Богдановичский мясоперерабатывающий комбинат - предприятие полного цикла. Мясо проходит путь от разделки туши..
...через мясорубку...
... до готовой к употреблению аппетитной продукции.
Оборудовано предприятие современными инструментами и механизмами.
"Я бывал на приблизительно аналогичных предприятиях у наших европейских партнеров и должен сказать, что комбинат построен по самому последнему слову техники. Безусловно, это привнесет определенную технологическую культуру в нашу сельхозперерабатывающую отрасль. Это самым существенным образом скажется на нашем внутреннем рынке – появился еще один достойный конкурент. Этот комбинат способен сегодня обеспечить мясной продукцией полностью Свердловскую область и не только", - заявил Евгений Куйвашев.
После знакомства с технологической начинкой предприятия гости отправились к шатрам, где были накормлены купатами и салями, аромат которых разносился по территории.
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