Фантазии Альбины Дударевой на уральской свалке

Каменного века.

Настоящая битва за отходы развернулась в Общественной палате Свердловской области 11 июля 2017 года. "Главнокомандующим" круглого стола выступила председатель комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Альбина Дударева.

Уральские общественники, чиновники, эксперты и предприниматели обсуждали, что делать с тоннами мусора на свалках и как, наконец, приступить к программе ресурсосбережения. Они признали - ситуация остается непростой, и попытались поднять много вопросов сразу: и запущенную инфраструктуру, и нюансы раздельного и совместного сбора мусора, и отсутствие культуры у людей, не желающих платить за переработку отходов. Дискуссия меняла свое русло, и в итоге осталось ощущение неясности – что хотели собравшиеся?

Замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Петров отметил, что на территории региона сегодня порядка 9 миллиардов тонн отходов на 837 объектах размещения. Утилизировать получается 45% от общего объема. При этом основной "мусорный вклад" вносят 26 крупнейших предприятий.

После отчета слово взяла Альбина Дударева. Она оценила инфраструктуру Екатеринбурга как "устаревшую". "На фоне других субъектов ситуация тяжелая. Ощущение, что попала в каменный век, хотя это развитый индустриальный город. Справиться даже с твердыми коммунальными отходами вы пока не в состоянии. Если нет необходимой инфраструктуры, о какой работе регионального оператора может идти речь? На чем он будет оказывать услуги?", - вопрошала общественница, и почему-то привела в пример построенный в Лос-Анджелесе завод по переработке мусора.

"Да где мы возьмем эти деньги? – возмутились уральские предприниматели.- Какие инвесторы будут вкладываться?"

Представитель регионального министерства энергетики и ЖКХ Диана Рыбакова выступление начала браво: "Проблема решается, инвесторы найдены". Однако под напором Дударевой сдалась и признала, что ситуация в регионе не лучше, чем в начале XX века: "Вид свалок сегодняшних просто ужасает. Это - навал отходов без какой-либо технологии и переработки. Понимая это, мы поставили задачу создать и установить современные перерабатывающие объекты на всей территории региона".

Зарабатывающие на отходах бизнесмены заявили об отсутствии правильного алгоритма: " Одна из причин пробуксовки реформы в целом – нет единого координационного центра, куда бы вошли представители всех министерств. У нас сегодня каждый сам по себе. Программы инвестиционной в области нет. Куда нам свои "хотелки"? Грубо говоря, сегодня мы выпускаем миллион рулонов туалетной бумаги из макулатуры, завтра захотим пять. Куда обратиться? Кто должен этим заниматься в области? Непонятно".

Что же делать с отходами? Дударева призвала "не изобретать колесо", а обратиться к опыту, теперь уже российскому. "Очень грамотная система - в Костромской области, где построен индустриальный завод, пусть с невысокой пока эффективностью, но с культурой производства и востребованным вторсырьем, - рассказала она. - Мы надеемся, что в ближайшее время у вас тоже появится нормальная инвестиционная надбавка, в которой будут отражены те технологии и вторичная переработка, которые постепенно снизят платежи для населения".

Член Общественной палаты, выступающая против термической обработки отходов, надеется на скорое появление федерального закона о вторичных ресурсах. "Министерство уже пишет этот закон. Какие-то технологии появятся - не просто мусороперерабатывающие станции, а замкнутая система обращения с отходами, которая даст на конце ту самую эффективность. И тогда государственно-частное партнерство заработает, и дышать полегче будет", - спрогнозировала Альбина Дударева.

Депутат Заксобрания Свердловской области Сергей Никонов, в свою очередь, предложил вынести обсуждение за рамки промышленности. "У нас ключевая проблема – это люди, потому что плательщиком любой выбранной технологии является человек, его карман. Люди не готовы сегодня платить за отходы. При зарплате 8-12 тысяч даже 30 рублей - это просто моральная палка сверху. И бесполезно объяснять, что мы природу охраняем!"

Народного избранника поддержали предприниматели из Ревды: "Если жители многоквартирных домов привыкли к контейнерному сбору и платам за него, то с каким боем идет частный сектор! Это все таким камнем на шею! Когда начался разговор про регионального оператора, мы для понимания ситуации поехали по близлежащим городам и поселкам, жители которых говорили: "Зачем нам это надо? Мы вон ходим в лес, в карьер мусор выбрасываем?"

Быть может, с "новым" мусором что-то и придумают, а как быть с "наследием"? Альбина Дударева предложила забыть о старых полигонах и отправила всех "в реформу": "Забыли старое. Идите в реформу. Вам новые законы написали. А старые свалки пусть деградируют, сами по себе сдохнут. Мы смотрим, по свалкам ходим - вы знаете, они сами по себе потихоньку исчезают. Рязань нам показывает, что они еще бизнес на этом делают. Они сегодня выбирают на нижних слоях - тогда никто не собирал металлы, они поставили технику, выбирают, и на этом спокойно рекультивацию осуществляют".

Выслушав столичную гостью, ее коллега по Общественной палате РФ Владимир Винницкий заметил: "Мы этими вопросами занимаемся 10-15 лет. И кто только не ездил, и кто только нас не учил. У нас и желание есть, и политическая воля есть, и даже деньги есть, и мы не раз собирались тут и пытались решить этот вопрос, но всегда все упирается в федеральный закон. И наша задача – сдвинуть этот вопрос. То, что нам приходится слушать на общественных слушаниях, ничего, кроме возмущения порой не вызывает".

Очевидно, живя в "каменном веке", остается ждать современных "мусорных" законов. И не смотреть в сторону свалок - пока те не умрут.

Кристина ШАБУНИНА