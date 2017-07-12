Свердловская область "зарылась" в собаках

Что делать с Шариками?

Несмотря на смертельные случаи нападения бродячих собак, свердловские муниципалитеты не спешат решать проблемы с отловом агрессивных животных. В ряде территорий до сих пор не определились с подрядчиками, в некоторых населенных пунктах Свердловской области эту работу выполняют недобросовестные компании, обеспокоенные лишь получением максимальной прибыли.

Как рассказала "Уралинформбюро" заместитель директора департамента ветеринарии Свердловской области Наталья Гурьева, пока только 29 муниципалитетов подали заявки на получение субвенций из областного бюджета на "зачистку" от бездомных собак в 2017 году. Из 105,5 миллионов рублей, предусмотренных на данные цели, распределено 100,3 миллиона рублей.

По словам Гурьевой, некоторые территории решают проблемы с отловом псов за счет собственных средств. Для ряда муниципалитетов не могут найти подрядчиков.

"Конкурсы объявляют вовремя, но просто никто не откликается. Или откликается, но, например, фирма из Артемовского. Они лезут везде, но справиться со всей областью им не под силу. К тому же, они неправильно работают, и отлов обходится очень дорого. Если они заявляются из Артемовского ловить собак в Ивделе (расстояние между городами 546 километров - прим.ред), то понятно, какие там будут транспортные расходы", - рассказывает Гурьева.

К артемовской компании "Универсалремонт" в 2016 году была масса претензий и у зоозащитников, и у прокуроров. В итоге она была ликвидирована, а недавно прежние собственники создали новую организацию - Службу отлова животных. Коммерсанты опять "нахватали" контракты по всей Свердловской области, но никакой базой для содержания псов так и не обзавелись. Сейчас в отношении СОЖ региональный департамент ветеринарии проводит проверку.

Альтернатив недобросовестным бизнесменам немного. По словам Гурьевой, в регионе отловом "бродяжек" занимается не более десятка фирм. У многих отсутствуют пункты временного содержания. То есть животных отлавливают и сразу убивают. Согласно отчетам муниципальных чиновников за 2016 год, из 15 272 бездомных собак эвтатаназии подверглись 12 264. Между тем, согласно законодательству, псы должны находиться в приютах полгода, чтобы у хозяев была возможность найти свое потерявшееся животное.

Из-за отсутствия конкуренции на рынке чиновники вынуждены заключать контракты с единственным поставщиком и по максимальным ценам. В итоге расходы на отлов в Верхнем Тагиле превышают аналогичные затраты в Красноуральске в 39,5 раз! Услуга по транспортировке одной собаки в Верхнем Тагиле в 75 раз дороже, чем в Карпинске. Стоимость эвтаназии в Екатеринбурге превышает тариф на данную процедуру в Карпинске в 38 раз.

Спрос с недобросовестных подрядчиков при этом не строгий. Фирмы предоставляют муниципальным властям акты выполненных работ и на этом основании получают деньги. Порой их даже не просят показывать снимки отловленных животных.

"Мы планируем разработать методические рекомендации о том, как должен быть организован учет. Есть опыт субъектов Федерации. Ошейники, жетоны, бирки какие-то все равно нужно делать... Иначе по описанию, которое предоставляют подрядчики, собаки все одинаковые", - отмечает Наталья Гурьева.

Как сообщила "Уралинформбюро" руководитель нижнетагильского приюта для животных "Добрые руки" Алена Казакова, если добросовестно подходить к отлову безнадзорных животных, то это не такой уж и выгодный бизнес.

"Тарифы очень сильно занижены. На содержание одной собаки в день нам дается всего 62 рубля. В эту сумму входит кормление, зарплата сотрудникам, коммунальные услуги за помещение, где содержатся животные. На эвтаназию выделяется всего 100 рублей. Как гуманно можно убить животное на эту сумму - я не представляю", - комментирует Казакова.

Председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Егор Свалов рассказал "Уралинформбюро", что содержание собак оплачивается мэрией всего в течение 21 дня, несмотря на определенные в законе полгода. Затем животных передают волонтерам или содержат за счет подрядчика - ЕМУП "Спецавтобаза".

За январь-июнь 2017 года подрядчик выполнил план наполовину: было отловлено 3 тысячи собак. В приюте "Спецавтобазы" имеется 50 вольеров, вмещающих 150 псов. На лето выставлено 14 уличных вольеров. Так же для собак, нуждающихся в дополнительном уходе, имеется 7 клеток.

"Обычно в приюте содержится от 130 до 150 голов, на сегодняшний день здесь пребывает 147 собак, в том числе и те, кто находится на карантине. В 2017 году из бюджета выделено на содержание в течение 21 дня только 410 голов (подразумевается, что около 5 500 отловленных псов тотчас будут умерщвлены - прим.ред)", - пояснили в "Спецавтобазе".

В ближайшее время в сфере отлова бездомных собак могут произойти изменения. По словам Натальи Гурьевой, специалисты регионального департамента ветеринарии разработали проект приказа, устанавливающего максимальную предельную стоимость услуг по отлову и содержанию собак. Документ проходит процедуру согласования в свердловском министерстве финансов. Кроме того, подготовлен проект постановления областного правительства, ужесточающий порядок содержания собак. Он также находится на согласовании.

Принимать изменения, по мнению экспертов, нужно как можно быстрее. Проблемы с расплодившимися бездомными псами могут обостриться уже осенью.

Елена ПЛЮХИНА