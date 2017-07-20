Капремонт трещит по швам

Подрядчики бегут из Зауралья.

Программа капремонта Курганской области снова оказалась на грани срыва. Прошлый провальный год обернулся увольнением главы регионального "ремонтного" фонда Александра Медведева. В этом году последствия могут быть куда серьезнее. Правоохранители не исключают возбуждения уголовного дела.

Как рассказала "Уралинформбюро" советник генерального директора регоператора Марина Драгомирецкая, по состоянию на 6 июля 2017 года из 377 многоквартирников, расположенных в Кургане, Шадринске и 24 муниципальных районах региона, приведены в порядок всего 66. Работы ведутся на 223 объектах. Но самое интересное, что для 54 (!) многоквартирников до сих пор не удалось найти подрядчиков - дома выставлены на аукционы.

В фонде отказались предоставлять информацию о причинах возможного провала программы капремонта. Но отметили, что тщательно контролируют работу подрядчиков.

"В целях соблюдения сроков выполнения работ по капитальному ремонту региональным оператором проводится контроль хода выполнения работ в рамках заключенных договоров подряда, а также при нарушении установленных сроков ведется претензионная и исковая работа. Так, за первое полугодие 2017 года подрядным организациям направлена 151 претензия на общую сумму 25,5 миллиона рублей, в судебные органы подано 6 исковых заявлений на сумму 7,2 миллиона рублей", - прокомментировала Драгомирецкая.

Эксперты винят в проблемах, возникших при реализации программы, регоператора. Именно он выдает подрядчикам, составляющим сметы на обновление жилья, нереальные техзадания. За них даже браться не хочется.

"Например, при ремонте кровли предъявляется требование, чтобы покрывной материал служил в течение 30 лет. А включаются материалы, срок службы которых максимум 15 лет. То есть через 15 лет его надо менять. А за чей счет? Кто это будет делать? Непонятно", - прокомментировал "Уралинформбюро" представитель регионального отделения ОНФ Владимир Иванов.

Затем на основе этих смет объявляются конкурсы по выбору подрядчиков.

"Цены занижены. Предприятия не имеют возможности не то, что заработать, а дай бог, выполнить работы и выплатить зарплату. В этом году в первом квартале произошли изменения при составлении смет, но не в лучшую сторону. Мои коллеги рассказывали, что им предложили сделать кровлю. Смета прошлого года составляла около 500 тысяч рублей. В этом году были внесены изменения в сборники сметных цен, и им предложили новую цену за ту же работу - на 100 тысяч меньше. Пока у нас не доведут ситуацию до критической, меры принимать не будут. Подрядчики уже буквально кричат о нищенских зарплатах, многие из Курганской области уходят в соседние регионы", - поделилась с "Уралинформбюро" руководитель строительной компании "Сармат Групп" Светлана Григорян.

Кто-то из подрядчиков отказывается от капремонта. Кто-то остается в этой сфере, но они вынуждены либо "хватать" как можно больше домов, либо сильно экономить при ремонте, используя более дешевые материалы. А это сказывается на качестве.

"Фронтовик" Владимир Иванов утверждает, что политику экономии диктует фонду областной департамент ЖКХ. "Его лихорадит. Там руководство постоянно меняется, и единой политики, направленной, на поддержку местного малого строительного бизнеса, не наблюдается", - сетует он.

При этом поводов занижать стоимость "капитальных" работ у чиновников нет. Собираемость взносов на обновление жилья в регионе очень высокая - 96%.

По правилам, в конце года на счетах регфонда должно оставаться не менее 10% средств собственников. В Зауралье этот показатель составляет около 40%! Что лишний раз доказывает - деньги не осваиваются.

"У тюменцев уровень зарплат, заложенный в сметах, примерно в 2 раза выше, чем в Кургане. Подрядчики убегают в Тюменскую, Свердловскую область, Югру. Многие из тех, кто работал на объектах капремонта, ушли из этой сферы. Например, ООО "ДСМ", - рассказал Иванов.

"Фронтовики" указывают и на другие проблемы при реализации программы капремонта. Они говорят о включении в планы по обновлению жилья аварийных строений, а также жалуются на формальный подход к контролю за подрядчиками. Сейчас строителей проверяют только две бюджетные организации, подведомственные областному департаменту ЖКХ. Из-за огромного объема работ специалисты зачастую закрывают глаза на нарушения, подписывают все подряд акты приемки, на основании которых подрядчики в дальнейшем получают деньги.

У строителей осталось еще почти 5,5 месяцев на завершение капремонта. Но эксперты уже сейчас уверены, что программа будет сорвана. В пресс-службе прокуратуры Зауралья "Уралинформбюро" заверили, что держат ситуацию под контролем. Во второй половине года ведомство запланировало сразу несколько проверок.

Елена ПЛЮХИНА