Невьянцы из трущоб

Дождутся ли расселения?

Крыша над головами невьянцев, проживающих в бараках по улице Володарского, может рухнуть в любой момент. А чиновники не спешат их расселять. При этом городской округ не попал в список аутсайдеров, срывающих федеральную программу по расселению трущоб. По документам, в муниципалитете все хорошо.

Как рассказал "Уралинформбюро" местный житель Юрий Вахтомов, он проживает в деревянной двухэтажке на Володарского, 10 около 15 лет. Дом был возведен в 1905 году и находится в запустении. Строением никто не управляет. Жители оплачивают лишь электроэнергию напрямую "Тагилэнергосбыту". Больше никаких благ нет: туалет - на улице, отопление - печное, вода - из колонки.

По словам Вахтомова, ранее дом не числился ни в каких реестрах администрации. Чиновники "открыли" его для себя лишь в 2015 году, когда трущобу захотела взять на баланс некая УК "Капитель". Строению сразу присвоили статус аварийного жилья. Коммунальщики начали требовать деньги за капремонт и содержание дома с жильцов. Тех это крайне возмутило, поскольку содержать на Володарского фактически нечего, а о капремонте не может быть и речи.

"Капитель" год собирала оброк. Недовольные собственники обратились в прокуратуру. После чего управляшка ликвидировалась. Вместо нее была организована новая, но от управления развалюхами по Володарского коммунальщики отказались. Куда при этом делись собранные с собственников деньги - так и осталось загадкой. В местной прокуратуре Вахтомову на это ответить не смогли.

Жильцы через суд добились решения о своем расселении. В нем говорится, что администрация должна предоставить горожанам новые квартиры до 2020 года. Однако, по словам Вахтомова, чиновники не собираются расселять дом, ссылаясь на отсутствие средств. На это нужно более 14,2 миллиона. "Ходили слухи, что по документам нам уже якобы выдали квартиры. На месте дома якобы стоит детская площадка и фонтанчик. Но это все слухи", - утверждает он.

Глава Невьянского городского округа Александр Берчук в беседе с "Уралинформбюро" опроверг слухи. "Что касается дома №10 по улице Володарского, то он был признан аварийным заключением от 10 апреля 2015 года. В программу переселения домов, признанных непригодными для проживания до 1 января 2012 года, соответственно, многоквартирник не попал. Его будут расселять в порядке очереди. Что касается управления домом, то выбирать управляющую компанию у нас должны собственники. Они ее выбрали? Вы им задайте вопрос, почему от них отказались управляющие компании? Какие у них долги за коммунальные услуги, за электроэнергию?" - подчеркивает чиновник.

Рядом с бараком по Володарского, 10 расположены развалюхи № 2 и № 8 по той же улице, а также №13 и 17 по Октябрьскому проспекту. Всего около 30 трущоб.

По словам Вахтомова, хуже всего ситуация - на Володарского, 8 . Там уже обрушилась крыша. В бараке проживают три человека, остальные собственники съехали, опасаясь за жизнь.

По словам представителей администрации, многоквартирники №2 и №8 по Володарского были признаны непригодными для проживания в 2010 году. Там зарегистрировано 37 и 28 человек соответственно. На их переезд требуется 20,8 и 21,7 миллиона рублей.

Чиновники заверили, что предоставят жителям новые квартиры до 1 сентября 2017 года. При этом любопытно, что в федеральной программе переселения на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ домов №2 и №8 нет. По всей видимости, госслужащие "спали", когда нужно было просить деньги у Москвы на расселение развалюх. А сейчас торопятся перевезти жильцов за свой счет. Причем представители администрации явно хотят сэкономить на расселении. Собственникам предлагают комнаты в общежитии 1970 года, которые очевидно не стоят указанных в документах десятков миллионов.

"Я разговаривал с жильцами. Они все категорически настроены не ехать в это общежитие", - отметил Вахтомов.

Что касается дома №13 по Октябрьскому проспекту, то он был признан аварийным в 2015 году, и срок расселения для него не определен. По дому №17 по Октябрьскому проспекту у чиновников вовсе не оказалось информации о жильцах. При этом, по словам Вахтомова, строение полностью заселено.

В Невьянской городской прокуратуре "Уралинформбюро" заверили, что проблемы с расселением аварийных домов в ГО были в 2016 году. Надзиратели проводили проверку по данному факту, после этого вопросы якобы разрешились.

"Все граждане, которые проживают в аварийном жилье, будут расселены к середине - концу сентября 2017 года, независимо от того, когда они были признаны аварийными - до 2012 года или после. У нас осталось около 40 квартир. Деньги на эти цели уже выделены, будут объявлены аукционы", - прокомментировали в прокуратуре. Ни о каких проблемных объектах там не знают.

Парадокс: прокурорские чины заявляют - не беспокойтесь, всех расселят до холодов. Чиновники же утверждают, ничего подобного - три барака не имеют конкретного срока расселения. К тому же, одна из развалюх еще даже не признана аварийной (смотрите таблицу выше). Концы с концами явно не сходятся.

Учитывая эту неразбериху, в которой как-то отошли на второй план живые люди, "Уралинформбюро" просит прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова считать данный материал официальным обращением с просьбой провести проверку изложенных фактов и дать правовую оценку деятельности, как невьянских чиновников, так и сотрудников местной прокуратуры.

Елена ПЛЮХИНА