Большой Полет шансонье Новикова

Смотрите и удивляйтесь.

Поднимите руки – кто хочет офис на халяву в старинном особняке в центре Екатеринбурга? Это был розыгрыш. Руки надо не поднимать, а протягивать к особнякам, любовно обнимать их и не выпускать, пока не отнимут. Не у всех получается? А вы учитесь - у несостоявшегося депутата, неосужденного девелопера, неповторимого Александра Новикова!

Вот кто Новиков для Москвы? Бывший сиделец, исполнитель полублатного шансона. Бард? А тогда Окуджава кто по-вашему?

Помните скандальную драку в столице два года назад? Когда Новикову сосед сломал палец, а шансонье заявил полиции, что в драке уронил в автомобиль обидчика часы за 25 тысяч долларов? Напомним, что камнем раздора стала студия Новикова в полуподвале дома, которую он снимал на условиях соцнайма и к тому же не платил за аренду. Рискнем предположить, что москвичи все-таки выжили гостя на Урал.

А в Екатеринбурге ему вольготно. Тут он живет в одном доме с главой региона. Заведует Театром эстрады, где областные власти проводят массу мероприятий. И вообще не платит за аренду.

"Уралинформбюро" было вынуждено озадачить надзорные органы проверками "похождений" Александра Новикова по старинным особнякам в центре Екатеринбурга. И в результате выяснилось, что шансонье здОрово живет.

Несколько лет назад Дом мещанина Д.Х.Иконникова на Ленина, 18а общей площадью свыше 500 квадратных метров был передан в безвозмездное пользование НКО "Благотворительный фонд "400-летие Дома Романовых на Урале", учрежденному Новиковым вместе с "медным королем" Андреем Козицыным.

К этому особняку по договору аренды от 2012 года еще полагался земельный участок в тысячу "квадратов", за который надо было платить. К маю нынешнего года задолженность по аренде достигла 5 миллионов рублей. Есть судебное решение, а денег в казне не прибавилось.

Кстати, благотворители Новиков-Козицын зарегистрировали в двухэтажном здании еще один свой фонд - поддержки детского творчества. Складывается впечатление, что они еще тогда сделали две ставки – на монархию и детство.

Первая не сыграла. Как там сказал духовник Путина, епископ Егорьевский - если вернуть царя, его через три дня снова расстреляют?

Чем-то похожий промонархический бендеровский "Союз меча и орала" собрал больше средств, чем романовский фонд. Ведь Новикову с Козицыным нечем платить по долгам!

Особо отметим – 400-летие Дома Романовых состоялось в 2013 году. Фонд учредили в 2004-м, особняк арендовали в 2012-м. Долги копятся, а фонд не закрывают. Судебные приставы, судя по прокурорской проверке, не могут найти руководителя Александра Новикова, а у фонда нет никаких активов. Приставы уже отчитались "Уралинформбюро", что с учредителей фонда взятки гладки.

Здание на Ленина пустует. Новикова нужно искать либо в Театре эстрады, либо в особняке на Розы Люксембург 65-67.

Это новый поворот в любви шансонье к детям и царским временам. В XIX веке в центре Екатеринбурга купец Панфилов построил очаровательную усадьбу в духе классицизма. К нашему времени хозяйские дома довели до такого бесхозного состояния, что их пришлось в 2011 году расселить, снести до фундамента и заново отстроить. Из областного бюджета на эти цели было потрачено свыше 160 миллионов рублей. Два особняка стоят на балансе Мингосимущества.

Каким-то чудным образом в восстановленную усадьбу попали компании, связанные с Александром Новиковым, которому к тому времени сосед по высотке Евгений Куйвашев вручил ключи от екатеринбургского Театра эстрады. Одновременно в пользование театра (по сути – Новикова) отошла и усадьба. Вероятнее всего, нелегально.

"Уралинформбюро" располагает фотографией, на которой в интерьерах дома Панфилова вольготно чувствует себя бывший областной чиновник, подельник Новикова по уголовному делу Михаил Шилиманов (справа - прим.ред).

Фотография была сделана до 2016 года, поскольку присутствующая на ней бизнесвумен Лариса Ассонова в 2015 году рассорилась со своими партнерами по бизнесу Новиковым-Шилимановым. Юридически закреплено, что на Люксембург 65-67 производилась выемка документов ООО "Светояр" и ПЖСК "Бухта Квинс", в которых в различных ипостасях фигурировал Александр Васильевич Новиков собственной персоной. То есть якобы в усадьбе был склад Театра эстрады, а на деле бизнес-проекты шансонье!

Визиты следователей с ОМОНом привлекли к особнякам внимание общественности. И вот тут-то пригодился "детский щит". В марте 2016 года Свердловская региональная детская общественная организация "Большой Полет" (учреждена членами семьи Новикова - прим.ред) подала в МУГИСО челобитную о выделении ей усадьбы Панфилова в безвозмездное (!) бессрочное (!!) пользование. Куйвашев завизировал.

Теперь Шилиманов сидит в особняке не просто так - в качестве управляющего. Mercedes с номером Н777АО всегда в ограде. Там же "пасутся" машины с ребятами спортивного телосложения.

А где же дети? Для некоторых журналистов Екатеринбурга Новиков в мае этого года устроил показательный выгул по особняку. Им повстречались воспитанники хореографической студии и некие вокалисты. Весьма вероятно, что это были "специально приглашенные гости" из кружков Театра эстрады. Где, якобы, шансонье не хватает места для проведения обучения детей из малообеспеченных семей. Удивительно, но родители сообщили журналистам, что они платят за развитие талантов своих чад под патронатом Новикова.

В летние месяцы особняк на Люксембург в безраздельном пользовании бизнесменов. Журналист "Уралинформбюро", на днях отправившийся записать ребенка в кружок, был холодно встречен охраной и отправлен в Театр эстрады. Где, впрочем, все тоже замерло до осени.

Вчитаемся в ответ прокуратуры Свердловской области, которую наш предыдущий материал вынудил провести проверку использования недвижимости, находящейся в государственной собственности.

"В целях оказания услуг в области художественного творчества (вокал, хореография, актерское мастерство и т.д) Общественной организацией ("Большой Полет" - прим.ред) произведен набор детей (около 100 человек), организованы группы, начало работы которых запланировано с 10.05.2017 (эти "группы" и показали журналистам – прим.ред). Официальный штат сотрудников организации отсутствует, однако деятельность осуществляют педагоги и другие специалисты на безвозмездной основе (волонтеры)".

Мы прочтем это следующим образом: на время возможной проверки в особняк на Люксембург приводят детей и педагогов Театра эстрады, а затем здания снова пустеют и там остается лишь Шилиманов с помощниками. Аренда помещений такого типа в центре Екатеринбурга, по оценке экспертов, 400-500 рублей за "квадрат". По сути эти деньги "подарены" шансонье.

Новиков не забывает упомянуть, что особняки были выделены ему распоряжением Евгения Куйвашева. Это как индульгенция соседу главы региона. За какие же такие выдающиеся заслуги? И могут ли другие некоммерческие организации Екатеринбурга получить столь щедрые подарки?

"Уралинформбюро" не согласно с результатами прокурорской проверки и будет обжаловать их заместителю Генпрокурора РФ. Для нас очевидна притворность распоряжения государственным имуществом.

Вадим ДЫНИН