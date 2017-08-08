Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

За федеральный счет.

В Зауралье завершают приемку домов, возведенных по программе переселения из аварийного жилья. Эксперты утверждают, что здания построены некачественно и, возможно, жить в них опасно. Новоселы не горят желанием переезжать в такие квартиры.

Как рассказал "Уралинформбюро" эксперт регионального ОНФ Владимир Иванов, побывавший на нескольких объектах, несущие стены в новостройках выполнены из газобетона, что крайне не рекомендовано.

"Газобетон сам по себе не обладает высокой прочностью.Такая технология обычно используется при строительстве индивидуальных коттеджей - 1,2,3-этажных. Можно, конечно, и более, но в этом случае требуются специальные технические решения для усиления. Плиты перекрытий на газобетонные стены рекомендуется укладывать через армированный монолитный бетонный пояс. У них плиты перекрытий уложены не на монолитный пояс, а на кирпич", - сообщил Иванов.

Сколько простоит такой дом - эксперт сказать затруднился. По словам Иванова, он просил у строителей документацию, чтобы понять, одобрила ли экспертиза данное решение. Но ему отказались предоставить бумаги.

Еще один недостаток - выполнение вентканалов из рифленого керамического кирпича. "В соответствие с нормами, все вытяжные вентканалы должны быть ровные, раствор должен быть затерт. Это для того, чтобы ни паутина, ни мусор не осаждались на этих поверхностях. Не секрет, что не совсем качественные вытяжные каналы приводят к тому, что эта вытяжка лет через 5 зарастет и перестанет работать. Чтобы она работала, придется намного чаще ее обслуживать. Как это пропустил Госстройнадзор - мне непонятно", - недоумевает Иванов.

Эксперт отметил и ошибки при герметизации стыков наружных стеновых панелей. Все замечания он передал в облпрокуратуру и руководителю департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Зауралья Роману Ванюкову. Последний обещал Иванову разобраться с дефектами, однако никакого ответа представитель ОНФ в итоге так и не получил.

Как оказалось, чиновники не в курсе каких-либо недостатков при строительстве жилья для переселенцев. "Сейчас идет приемка, замечания есть, но они незначительные. Все их подрядчики успеют исправить, к 1 сентября все дома будут сданы", - заверил "Уралинформбюро" замначальника управления ЖКХ регионального департамента строительства Алексей Малыгин. Он также отметил, что жителей, не согласных переселяться в новостройки, у них нет.

В пресс-службе областной прокуратуры "Уралинформбюро" пояснили, что не занимаются техническим контролем объектов.

"Полномочиями по проверке соответствия техническим регламентам и проектной документации наделены органы государственного строительного надзора, которыми в ходе проверочных мероприятий нарушений, касающихся качества жилья, не установлено", - прокомментировали в ведомстве.

При этом надзиратели отметили, что ранее принимали меры прокурорского реагирования, правда, из-за нарушения сроков выполнения муниципальных контрактов. Были внесены предостережения главам муниципалитетов и директору департамента строительства. Виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. В итоге были подключены дополнительные строительные бригады, и темпы возведения многоквартирников ускорились. По данным ведомства, из 27 запланированных домов на данный момент завершены работы на 21-м. Шесть объектов будут сданы в ближайшее время.

Между тем у курганцев, которые уже успели въехать в новые квартиры, есть масса претензий. С ними жильцы одного из домов (Дзержинского, 31а) пошли в суд.

"При приемке квартиры было выявлено много недочетов. Но вот доказать их без специальных дорогих экспертиз невозможно. Соответственно, многое пришлось потом устранять самим. Окна были установлены и запенены зимой при минусовой температуре, поэтому пена не затвердела, а замерзла и потеряла свои свойства. Через нее дует, она выкрашивается. Исправлял это я уже сам: полностью заменял пену по периметру окон (фактически была выполнена переустановка окон). Межэтажные швы заделаны только визуально, а по факту если там ковырнуть чем-либо, то будет видно соседнюю квартиру", - рассказал "Уралинформбюро" один из жильцов.

Он пожаловался и на электропроводку, которая местами на стыке плит выступает в комнату. По словам курганца, утепление межпанельных швов - только визуальное. У многих собственников во время дождя промокают стены, зимой промерзают углы.

Застройщики делают работу тяп-ляп, чтобы успеть сдать жилье в короткие сроки и не нарваться на штрафные санкции. Чиновники в свою очередь вынуждены принимать недоделанные квартиры: если они своевременно не выполнят федеральную программу, то деньги - более миллиарда рублей - придется возвращать Москве. Вот и новый повод для обращения к президенту: Владимир Владимирович, у вас готова папочка для губернатора Кокорина? Тогда у нас есть что туда положить

Елена ПЛЮХИНА